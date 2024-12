A ŞİŞECAM BÜSZKÉN ÜNNEPLI 89. ÉVFORDULÓJÁT

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- A Şişecam büszkén és lelkesen ünnepli fennállásának 89. évfordulóját. Az 1935-ben Isztambulban indult Şişecam mára az üveg- és vegyipar globális szereplőjévé nőtte ki magát, és 14 országban 45 üzemet működik több mint 24 000 munkavállalóval.

Az üveg- és vegyipar globális vezető vállalata, a Şişecam büszkén ünnepli fennállásának 89. évét. Az 1935-ös isztambuli kezdetekből, mindössze 400 munkavállalóval, a Şişecam mára globális nagyhatalommá nőtte ki magát. Szakértelmével, innovatív megközelítésével és fejlett technológiáival a vállalat a világ egyik vezető szereplője a maga területén.

Az olajlámpáktól a globális vezető szerepig

A Şişecam vezérigazgatója, Görkem Elverici megosztotta gondolatait erről a jelentős mérföldkőről: „A Şişecamot 1935-ben alapította a fiatal Török Köztársaság egy merész lépésként, hogy kielégítse a lábadozó nemzet sürgős üvegszükségleteit. Olajlámpák és gyógyszeres üvegek gyártásával kezdtük. Ma mi vagyunk az egyetlen globális szereplő, amely az üveggyártás minden alapvető területén tevékenykedik. Mi vagyunk a világ legnagyobb üvegárugyártója. A szódabikarbóna gyártásban az első három, az üveg csomagolóanyag gyárásában és a síküveggyártásban pedig az első öt között vagyunk. Világviszonylatban is vezető szerepet töltünk be a krómkémiai anyagok területén. A Şişecamot a Türkiye İş Bankası alapította Mustafa Kemal Atatürk, egy világszerte elismert globális vezető víziója alapján. Büszkén ünnepeljük 89. évfordulónkat, mint egy sokszínű, globális család, amelynek több mint 24 000 munkavállalója 35 nemzetiséget képvisel és 23 nyelven beszél.”

Elverici kiemelte a Şişecam folyamatos fejlődését és az alapító elvek iránti elkötelezettségét: „A 89 évvel ezelőtt 400 munkavállalóval megkezdődött utunk ma már 4 kontinens 14 országára terjed ki. 2024-ben, amikor ezt a mérföldkövet ünnepeljük, sikeresen befejeztük növekedésünk digitális átalakulási szakaszát, és javítottunk azon képességünkön, hogy az adatok felhasználásával gyors és stratégiai döntéseket hozzunk. A Şişecamnál a fenntarthatóságot nem választásnak, hanem felelősségnek tekintjük. CareforNext stratégiánk keretében 2024-ben számos jelentős projektet indítottunk, amelyek az éghajlatváltozás elleni küzdelemre, az erőforrások hatékony felhasználására, az innovatív technológiák alkalmazására és az energiafogyasztás csökkentésére összpontosítanak. Ezek a kezdeményezések nemcsak egy jobb jövő kialakításában segítenek, hanem az üvegipar átalakításában is élen járnak. Az egyetlen globális vállalatként, amely az üveggyártás minden alapvető területén aktív, bevezettük A jövő üzeme platformot. Ez a kezdeményezés tükrözi a digitalizációval és fenntarthatósággal kapcsolatos elképzeléseinket. Ez az iparág technológiai fejlődését fogja előmozdítani, miközben egy nyílt innovációs modellen keresztül együttműködési lehetőségeket teremt. Célunk, hogy közösen alakítsuk az üvegipar jövőjét azáltal, hogy új kategóriabeli megoldásokat hozunk létre, és fenntartható világot építünk a jövő generációi számára.”

Informazioni su Sisecam

A Sisecamot 1935-ben alapították, hogy Mustafa Kemal Atatürk, a világszerte nagy tiszteletnek örvendő vezető, Mustafa Kemal Atatürk elképzeléseivel összhangban megteremtse Törökország üvegiparát. Ma a Sisecam az üveg és a vegyi anyagok területén jelentős globális szereplő. A Sisecam az egyetlen olyan globális vállalat, amely az üveggyártás minden alapvető területén - beleértve a síküveget, az üvegárut, az üvegcsomagolást és az üvegszálat - tevékenykedik. Jelenleg a Sisecam a világ vezető üvegárugyártója, valamint az üvegcsomagolás és síküveg gyártóinak első öt helyezettje között van. A Sisecam a világ három legnagyobb szódagyártójának egyike és a világ vezető krómkémiai gyártója.

A Sisecam vezető szerepet játszik a síküveg, az üvegáruk, az üveg csomagolóanyagok, a vegyianyagok, az autóipar, az üvegszál, a bányászat, az energia és az újrahasznosítás üzletágakban. A Sisecam Törökország mellett Németországban, Olaszországban, Bulgáriában, Romániában, Szlovákiában, Magyarországon, Bosznia-Hercegovinában, az Orosz Föderációban, Grúziában, Ukrajnában, Egyiptomban, Indiában és az Egyesült Államokban is rendelkezik gyártóüzemekkel.

A Sisecam, amely határozott lépéseket tesz azon célja felé, hogy a világ 3 legnagyobb gyártója közé kerüljön fő tevékenységi területein, hozzáértő emberi erőforrásaival és intelligens technológiáival, töretlenül folytatja digitális infrastruktúrájának és kultúrájának átalakítását a jövő szükségleteinek figyelembevételével. A 89 éves tapasztalattal, több mint 24 ezer munkavállalóval, négy kontinens 14 országában folytatott gyártási tevékenységgel és több mint 150 országot átölelő értékesítési hálózattal rendelkező Sisecam folytatja növekedési útját a "Globális kiválóság" stratégiájának megfelelően és a vállalat teljes ökoszisztémájának fejlődését támogató inkluzív megközelítéssel. A Sisecam felelősséget vállal a bolygó védelméért, a társadalom megerősítéséért és az élet átalakításáért a CareForNext stratégiájával, amely összhangban van az ENSZ fenntartható fejlődési céljaival, illetve azok köré épül. A Sisecam minden tapasztalatát és szakértelmét felhasználja a fenntartható fejlődés minden szempontból történő előmozdítására. www.sisecam.com

