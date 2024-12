ŞİŞECAM FESTEGGIA CON ORGOGLIO IL SUO 89° ANNIVERSARIO

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam festeggia il suo 89° anniversario con orgoglio ed entusiasmo. Il suo viaggio inizia nel 1935 a Istanbul, da allora Şişecam è cresciuta fino a diventare un'azienda globale nel settore del vetro e dei prodotti chimici, con 45 stabilimenti in 14 paesi e oltre 24.000 dipendenti.

Leader mondiale nell'industria del vetro e dei prodotti chimici, Şişecam festeggia con orgoglio il suo 89° anno di attività. Dagli inizi nel 1935 a Istanbul con soli 400 dipendenti, Şişecam è diventata una potenza globale. Grazie alla sua esperienza, all'approccio innovativo e alle tecnologie avanzate, l'azienda è uno dei leader mondiali nei suoi settori.

Dalle lampade a olio alla leadership globale

L'amministratore delegato di Şişecam, Görkem Elverici, ha condiviso le sue riflessioni su questo importante traguardo: “Şişecam è stata fondata nel 1935 come passo coraggioso da parte della giovane Repubblica turca per soddisfare le urgenti esigenze di vetro di una nazione in via di ripresa. Abbiamo iniziato producendo lampade a olio e bottiglie per medicinali. Oggi siamo l'unico operatore globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro. Siamo il più grande produttore di articoli in vetro al mondo, uno dei primi tre nel settore della soda e tra i primi cinque nel settore degli imballaggi in vetro e del vetro piano. Siamo inoltre leader a livello mondiale nel settore dei prodotti chimici a base di cromo. Şişecam è stata fondata dalla Türkiye İş Bankası sotto la visione di Mustafa Kemal Atatürk, un leader globale rispettato in tutto il mondo. Festeggiamo con orgoglio il nostro 89° anniversario come famiglia globale eterogenea composta da oltre 24.000 dipendenti che rappresentano 35 nazionalità e parlano 23 lingue”.

Elverici ha sottolineato i continui progressi di Şişecam e l'impegno nei confronti dei suoi principi fondanti: “Il nostro percorso, iniziato con 400 dipendenti 89 anni fa, si estende oggi a 14 paesi in 4 continenti. Quando segneremo questo traguardo nel 2024, avremo completato con successo la fase di trasformazione digitale della nostra crescita, migliorando la nostra capacità di prendere decisioni rapide e strategiche utilizzando i dati. Per noi di Şişecam la sostenibilità non è una scelta ma una responsabilità. Nell'ambito della nostra strategia CareforNext, nel 2024 abbiamo lanciato molti progetti d'impatto, concentrandoci sulla lotta ai cambiamenti climatici, sull'uso efficiente delle risorse, sull'adozione di tecnologie innovative e sulla riduzione dei consumi energetici. Queste iniziative non solo ci aiutano a dare forma a un futuro migliore, ma sono anche all'avanguardia nella trasformazione dell'industria del vetro. In qualità di unica azienda globale attiva in tutte le aree principali della produzione del vetro, abbiamo introdotto la piattaforma Plant of The Future. Questa iniziativa riflette la nostra visione di digitalizzazione e sostenibilità. Il progetto guiderà i progressi tecnologici del settore e creerà opportunità di collaborazione attraverso un modello di innovazione aperta. Insieme, puntiamo a plasmare il futuro dell'industria del vetro creando soluzioni all'avanguardia e costruendo un mondo sostenibile per le generazioni future.”

Informazioni su Sisecam

Sisecam è stata fondata nel 1935 per avviare l'industria del vetro turca conformemente alla visione di Mustafa Kemal Atatürk, un grande leader rispettato in tutto il mondo. Oggi, Sisecam è uno dei maggiori attori globali nei settori del vetro e dei prodotti chimici. Sisecam è l'unica azienda globale che opera in tutte le aree principali della produzione del vetro, che includono vetro piano, articoli in vetro, contenitori in vetro e fibra di vetro. Attualmente, Sisecam è il leader mondiale nella produzione di articoli in vetro e tra i primi cinque produttori di contenitori in vetro e vetro piano. Sisecam è uno dei tre maggiori produttori di soda al mondo e leader mondiale nei prodotti chimici del cromo.

Şişecam svolge un ruolo di primo piano nei settori del vetro piano, degli articoli in vetro, dei contenitori in vetro, dei prodotti chimici, dell'industria automobilistica, delle fibre di vetro, dell'industria mineraria, dell'energia e nel settore del riciclo. Şişecam gestisce impianti di produzione in Germania, Italia, Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Georgia, Ucraina, Egitto, India e Stati Uniti, oltre alla Turchia.

Sisecam compie passi decisi verso l'obiettivo di diventare uno dei primi 3 produttori al mondo nei suoi principali settori di attività, grazie alle sue risorse umane competenti e alle sue tecnologie intelligenti, e continua ininterrottamente a trasformare la sua infrastruttura digitale e la sua cultura tenendo conto delle necessità del futuro. Sisecam, che vanta 89 anni di esperienza, oltre 24mila dipendenti, attività produttive in 14 paesi di quattro continenti e una rete di vendita in oltre 150 paesi, continua il suo percorso di crescita con un approccio inclusivo che sostiene lo sviluppo dell'intero ecosistema aziendale. Şişecam si impegna a proteggere il pianeta, a potenziare la società e a trasformare la qualità della vita con la sua strategia "CareforNext", che è allineata e incentrata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Şişecam si avvale di tutta la propria esperienza e competenza per promuovere lo sviluppo sostenibile in ogni suo aspetto. www.sisecam.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.