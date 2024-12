ŞİŞECAM HRDO OSLAVUJE 89. VÝROČIE

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam oslavuje svoje 89. výročie s hrdosťou a nadšením. Spoločnosť Şişecam začala svoju cestu v roku 1935 v Istanbule a rozrástla sa na globálneho hráča v sklárskom a chemickom priemysle, ktorý prevádzkuje 45 zariadení v 14 krajinách s viac ako 24 000 zamestnancami.

Şişecam, globálny líder v sklárskom a chemickom priemysle, hrdo oslavuje svoje 89. výročie. Od svojich začiatkov v roku 1935 v Istanbule sa spoločnosť Şişecam vypracovala zo 400 zamestnancov na globálnu veľmoc. Vďaka odborným znalostiam, inovatívnym prístupom a pokročilým technológiám je spoločnosť jedným z popredných svetových hráčov vo svojich poliach pôsobnosti.

Od olejových lámp po svetového lídra

Generálny riaditeľ Şişecam Görkem Elverici sa podelil o svoje myšlienky o tomto významnom míľniku:

„Spoločnosť Şişecam bola založená v roku 1935 ako odvážny krok mladej Tureckej republiky s cieľom uspokojiť naliehavé potreby v oblasti skla v zotavujúcej sa krajine. Začali sme výrobou olejových lámp a liekoviek. Dnes sme jediným globálnym hráčom pôsobiacim vo všetkých kľúčových oblastiach výroby skla. Sme najväčším výrobcom skla na svete, jedným z troch najlepších v oblasti sódy a medzi piatimi najlepšími v oblasti sklenených obalov a plochého skla. Celosvetovo vedieme aj v oblasti chrómových chemikálií. Spoločnosť Şişecam založil Türkiye İş Bankası ako súčasť vízie Mustafu Kemala Atatürka, celosvetovo uznávaného svetového lídra. S hrdosťou oslavujeme naše 89. výročie ako rôznorodá globálna rodina s viac ako 24 000 zamestnancami, ktorí zastupujú 35 národností a hovoria 23 jazykmi.“

Elverici vyzdvihol neustály pokrok spoločnosti Şişecam a oddanosť jej základným princípom: „Naša cesta, ktorá začala so 400 zamestnancami pred 89 rokmi, dnes zahŕňa 14 krajín na 4 kontinentoch. V roku 2024 oslavujeme tento míľnik, pričom sa môžeme pochváliť, že sme úspešne dokončili fázu digitálnej transformácie nášho rastu, čím sme zvýšili našu schopnosť robiť rýchle a strategické rozhodnutia na základe dát. V Şişecam nevidíme udržateľnosť ako možnosť, ale ako zodpovednosť. V rámci našej stratégie CareforNext sme v roku 2024 spustili mnoho pôsobivých projektov zameraných na boj proti klimatickým zmenám, efektívne využívanie zdrojov, zavádzanie inovatívnych technológií a znižovanie spotreby energie. Tieto iniciatívy nám nielen pomáhajú formovať lepšiu budúcnosť, ale vedú nás aj cestou k transformácii sklárskeho priemyslu. Ako jediná globálna spoločnosť pôsobiaca vo všetkých kľúčových oblastiach výroby skla sme vytvorili platformu Plant of The Future. Táto iniciatíva odráža našu víziu digitalizácie a udržateľnosti. Podporí technologický pokrok v tomto odvetví a zároveň vytvorí príležitosti na spoluprácu prostredníctvom otvoreného inovačného modelu. Spoločne sa snažíme formovať budúcnosť sklárskeho priemyslu vytváraním inovatívnych riešení a budovaním udržateľného sveta pre budúce generácie.“

O spoločnosti Sisecam

Spoločnosť Sisecam bola založená v roku 1935 s cieľom vytvoriť turecký sklársky priemysel v súlade s víziou Mustafu Kemala Atatürka, veľkého vodcu uznávaného na celom svete. Dnes je spoločnosť Sisecam významným globálnym hráčom v oblasti skla a chemikálií. Sisecam je jedinou globálnou spoločnosťou pôsobiacou vo všetkých hlavných oblastiach výroby skla - vrátane plochého skla, sklenených výrobkov, sklenených obalov a sklenených vlákien. V súčasnosti patrí spoločnosť Sisecam medzi popredných svetových výrobcov sklenených výrobkov a medzi päť najväčších výrobcov sklenených obalov a plochého skla. Spoločnosť Sisecam je jedným z troch najväčších výrobcov sódy na svete a svetovým lídrom v oblasti chrómových chemikálií.

Spoločnosť Sisecam hrá vedúcu úlohu v oblasti plochého skla, skleneného tovaru, sklenených obalov, chemikálií, automobilového priemyslu, sklených vlákien, baníctva, energetiky a recyklácie. Spoločnosť Sisecam okrem Turecka prevádzkuje výrobné závody v Nemecku, Taliansku, Bulharsku, Rumunsku, na Slovensku, v Maďarsku, Bosne a Hercegovine, Ruskej federácii, Gruzínsku, Ukrajine, Egypte, Indii a USA.

Spoločnosť Sisecam, ktorá uskutočňuje kroky k svojmu cieľu stať sa jedným z 3 najlepších svetových výrobcov vo svojich hlavných oblastiach činnosti, so svojimi kompetentnými ľudskými zdrojmi a inteligentnými technológiami nepretržite pokračuje v transformácii svojej digitálnej infraštruktúry a kultúry zvažovaním budúcich potrieb. Spoločnosť Sisecam má 89 rokov skúseností, viac ako 24 tisíc zamestnancov, výrobné aktivity v 14 krajinách na štyroch kontinentoch a predajnú sieť vo viac ako 150 krajinách, a pokračuje vo svojej ceste rastu v súlade so svojou stratégiou "Globalná excelentnosť" prostredníctvom inkluzívneho prístupu, ktorý podporuje rozvoj celého ekosystému spoločnosti. Spoločnosť Sisecam preberá zodpovednosť za ochranu planéty, posilnenie spoločnosti a transformáciu života so svojou stratégiou CareForNext, ktorá je v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja Organizácie Spojených národov. Spoločnosť Sisecam využíva všetky svoje skúsenosti a kompetencie na podporu trvalo udržateľného rozvoja v každom aspekte. http://www.sisecam.com

