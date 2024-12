ŞİŞECAM ÎȘI SĂRBĂTOREȘTE CU MÂNDRIE ANIVERSAREA A 89 DE ANI DE EXISTENȚĂ

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam își sărbătorește cu mândrie și entuziasm cea de-a 89-a aniversare. De la începuturile călătoriei sale în 1935 în İstanbul, Şişecam a crescut într-un jucător global în industria sticlei și a produselor chimice, operând 45 de fabrici în 14 țări, cu peste 24.000 de angajați.

De la lămpi cu ulei la vârful topurilor mondiale

Directorul General al Şişecam, Görkem Elverici a împărtășit gândurile sale cu privire la acest jalon important:

„Şişecam a fost fondată în 1935 ca o inițiativă îndrăzneață a tinerei republici Turcia, pentru a răspunde rapid nevoilor urgente de sticlă ale unei națiuni în plin proces de revenire. Producția a început cu lămpi cu ulei și recipiente din sticlă utilizate în mediul medical. Astăzi, suntem singurul jucător global care operează în toate domeniile principale ale producției de sticlă. Suntem cel mai mare producător de articole din sticlă din lume, unul dintre primii trei în ceea ce privește producția de sodă calcinată și între primii cinci producători de ambalaje din sticlă și de sticlă plană. De asemenea, suntem în top la nivel global în ceea ce privește producția de substanțe chimice pe bază de crom. Şişecam a fost înființată de către Türkiye İş Bankası ca urmare a unei idei vizionare a lui Mustafa Kemal Atatürk, un lider global respectat la nivel mondial. Sărbătorim cu mândrie cea de-a 89-a aniversare a noastră, ca o familie globală care are peste 24.000 de angajați, reprezentând 35 de naționalități, care vorbesc 23 de limbi.”

Elverici a scos în evidență progresul continuu al Şişecam și angajamentul în ceea ce privește principiile care reprezintă fundamentul companiei: „Călătoria noastră, care a început acum 89 de ani cu 400 de angajați, ne-a adus în prezent în punctul în care ne desfășurăm activitatea în 14 țări, de pe 4 componente. În anul 2024, în care aniversăm această bornă, am finalizat cu succes faza de transformare digitală din procesul nostru de dezvoltare, crescând, astfel, abilitatea noastră de a lua decizii bazate pe date, rapid și în mod strategic. În cadrul Şişecam, privim sustenabilitatea nu ca o alegere, ci ca o responsabilitate. În cadrul strategiei CareforNext, am lansat în 2024 o serie de proiecte de impact, care se concentrează pe combaterea schimbărilor climatice, prin utilizarea în mod eficient a resurselor, adoptarea tehnologiilor inovatoare și reducerea consumului de energie. Aceste inițiative nu doar că ne vor ajuta să modelăm un viitor mai bun, ci și deschid calea pentru transformarea industriei sticlei. Fiind singura companie activă la nivel global în toate domeniile principale ale producției de sticlă, am lansat platforma Plant of The Future - Fabrica viitorului. Această inițiativă reflectă viziunea noastră pentru digitalizare și sustenabilitate. Ea va impulsiona progresele tehnologice în industrie, creând în același timp oportunități pentru colaborare prin intermediul unui model deschis de inovare. Împreună, ne dorim să modelăm viitorul industriei sticlei prin crearea unor soluții de ultimă generație și să construim o lume sustenabilă pentru generațiile care urmează.”

Despre Şişecam

Sisecam a fost fondată în 1935 pentru a stabili industria turcă a sticlei în conformitate cu viziunea lui Mustafa Kemal Atatürk, un mare lider respectat în întreaga lume. Astăzi, Sisecam este un important actor global în domeniul sticlei și al produselor chimice. Sisecam este singura companie globală care operează în toate domeniile de bază ale producției de sticlă - inclusiv sticlă plată, sticlărie, ambalaje din sticlă și fibră de sticlă. În prezent, Sisecam este lider mondial în producția de sticlărie și printre primii cinci producători de ambalaje din sticlă și sticlă plată. Sisecam este unul dintre cei mai mari trei producători de sodă din lume și lider mondial în domeniul produselor chimice pe bază de crom.

Şişecam joacă un rol principal în domeniul sticlei plane, al produselor din sticlă, al ambalajelor din sticlă, al produselor chimice, sticlei auto, fibrei de sticlă, mineritului, energetic și al reciclării. Pe lângă cele din Turcia, Şişecam operează unități de producție în Germania, Italia, Bulgaria, România, Slovacia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Federația Rusă, Georgia, Ucraina, Egipt, India și Statele Unite ale Americii.

Şişecam a întreprins pași hotărâți către obiectivul său de a deveni unul din cei 3 producători de top în domeniile sale principale de activitate, prin intermediul resurselor sale umane competente și a tehnologiilor inteligente, și continuă în mod neîncetat să își transforme infrastructura digitală și cultura ținând cont de necesitățile viitoare. Şişecam, care are 89 de ani de experiență, peste 24 de mii de angajați, activități de producție în 14 țări de pe patru continente și o rețea de vânzări răspândită în peste 150 de țări, își continuă călătoria sa de dezvoltare, în conformitate cu strategia sa pentru „Excelență globală”, având o abordare incluzivă care susține dezvoltarea întregului ecosistem al companiei. Şişecam își asumă responsabilitatea protejării planetei, dând resurse societății și transformând viața, prin intermediul strategiei sale CareForNext, care respectă și este concentrată în jurul obiectivelor Națiunilor Unite referitoare la dezvoltarea durabilă. Şişecam utilizează întreaga sa experiență și toate competențele disponibile pentru a promova dezvoltarea durabilă în toate privințele. www.sisecam.com



