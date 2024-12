ŞİŞECAM С ГОРДОСТЬЮ ОТМЕЧАЕТ СВОЁ 89-ЛЕТИЕ

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam отмечает своё 89-летие с гордостью и оптимизмом. Начав свой путь в Стамбуле в 1935 году, сейчас Şişecam является заметным игроком на мировых рынках стекольной и химической промышленности, располагая 45 предприятиями в 14 странах, на которых трудится более 24 000 сотрудников.

От масляных ламп к мировому лидерству

Президент Şişecam Гёркем Эльвериджи поделился своими мыслями об этой важной вехе:

«Şişecam основали в 1935 году как смелый шаг молодой Турецкой Республики, направленный на удовлетворение насущных потребностей восстанавливающейся страны. Мы начинали с производства масляных ламп и медицинской тары. Сегодня мы являемся единственным мировым игроком, работающим по всем основным направлениям производства стекла. Мы являемся крупнейшим производителем стеклянной посуды в мире, входим в тройку лидеров по производству кальцинированной соды и в пятёрку — по производству стеклотары и листового стекла. Также мы лидируем в мире по производству химических веществ на основе хрома. Şişecam основал турецкий банк Türkiye İş Bankası под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка — мирового лидера, пользующегося уважением во всём мире. Мы с гордостью отмечаем своё 89-летие как международная семья, которая насчитает более 24 000 сотрудников 35 национальностей, говорящих на 23 разных языках».

Эльвериджи подчеркнул постоянное совершенствование Şişecam и приверженность своим основополагающим принципам: «Наш путь, начавшийся 89 лет назад с 400 сотрудников, теперь простирается на 14 стран по четырём континентам. Отмечая эту важную веху в 2024 году, мы успешно завершили этап цифровой трансформации нашего роста, повысив свою способность быстро принимать стратегические решения на основе имеющейся информации. В Şişecam мы рассматриваем устойчивое развитие не как выбор, а как ответственность. В рамках нашей стратегии CareforNext мы запустили множество эффективных проектов в 2024 году, направленных на борьбу с изменением климата, рациональное использование ресурсов, внедрение инновационных технологий и снижение энергопотребления. Эти инициативы помогают нам не только строить лучшее будущее, но и быть лидерами в преобразовании стекольной промышленности. Являясь единственной мировой компанией, занимающейся всеми основными направлениями производства стекла, мы представили платформу «Завод будущего». Эта инициатива отражает наше видение цифровизации и устойчивого развития. Она поспособствует технологическому прогрессу в отрасли и создаст возможности для сотрудничества на основе открытой модели инноваций. Вместе сформируем будущее стекольной промышленности, создавая решения следующего поколения, и построим лучший мир для наших будущих поколений».

О Şişecam

Şişecam — это ведущая глобальная компания в области стекла и химических материалов, основанная в 1935 году по инициативе всемирно уважаемого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка с целью создания турецкой стекольной отрасли. Şişecam является единственной глобальной компанией, работающей во всех основных областях стекла, таких как листовое стекло, стеклянная посуда, стеклянная упаковка и стекловолокно. Компания занимает лидирующую позицию в области стеклянной посуды, входит в пятерку крупнейших мировых производителей стеклянной упаковки и листового стекла, а также в тройку крупнейших мировых производителей соды и является мировым лидером в области хромовых химикатов.

Şişecam играет ведущую роль в таких секторах, как листовое стекло, стеклянная посуда, стеклянная упаковка, химические вещества, автомобильная промышленность, стекловолокно, горнодобывающая промышленность, энергетика и переработка отходов. Производственная деятельность компании осуществляется не только в Турции, но и в Германии, Италии, Болгарии, Румынии, Словакии, Венгрии, Боснии и Герцеговине, Российской Федерации, Грузии, Украине, Египте, Индии и США.

Используя квалифицированные человеческие ресурсы и интеллектуальные технологии, Şişecam уверенно движется к цели стать одним из трех крупнейших производителей в своих основных областях деятельности. Учитывая потребности будущего, компания продолжает трансформировать свою цифровую инфраструктуру и культуру. С 89-летним опытом, более чем 24 тысячами сотрудников, производственной деятельностью в 14 странах на четырех континентах и сетью продаж в более чем 150 странах, Şişecam продолжает свой путь роста с инклюзивным подходом, поддерживающим развитие всей своей экосистемы.

В рамках своей стратегии CareForNext, согласованной и интегрированной с Целями устойчивого развития ООН, Şişecam берет на себя ответственность за сохранение планеты, укрепление общества и трансформацию жизни, используя весь свой опыт и компетенции для устойчивого развития во всех сферах своей деятельности. Подробнее на сайте: www.sisecam.com



