PARIS, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGPH Banque d'affaires, ein stolzes Mitglied der Credit Glorious Property Holdings Ltd (CGPH Group), vertreten durch Maurizio Cina, Chief of NPL Operations & Art Investment, gibt den Start einer Crowdfunding-Kampagne auf der von der Bank of Italy autorisierten Plattform Optimart für das ikonische Kunstwerk „Pont Neuf Wrapped“ von Christo und Jeanne-Claude bekannt.

Ziel ist es, 1.050.000 € für das Kunstwerk im Gesamtwert von 1.500.000 € zu sammeln. Anschließend soll innerhalb von 18 Monaten eine Versteigerung des Werks erfolgen und den Investoren eine prognostizierte Rendite von 10 % bieten.

Diese Initiative steht im Einklang mit der Mission der CGPH, ethische Investitionen und Investitionen in die Kultur zu fördern, den Zugang zu zeitgenössischer Kunst für Kleinanleger zu demokratisieren und gleichzeitig eine Verbindung zwischen Finanzinvestitionen und kulturellem Erbe herzustellen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://optimart.it/investi

Kontaktinformationen: https://cgphbanquedaffaires.com/en / info@cgph.info / +33 185 733 371

Credit Glorious Property Holdings Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzdienstleistungen. Wir sind stolz darauf, nach den Basel-Parametern im Jahr 2023 ein „A“-Rating erhalten zu haben, was einem Ausfallrisiko von nur 0,07 % entspricht. Dieses Rating wurde 2024 erneut auf „A+“ erhöht.

Kontaktinformationen: https://cgph.info/en / info@cgph.info / +33 185 733 371

