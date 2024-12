CGPH Banque D’Affaires dévoile son nouveau site Internet qui présente des opportunités d’investissement exclusives

LONDRES, 02 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGPH Banque D’Affaires, institution financière de premier plan et membre du CGPH Group, est ravie d’annoncer le lancement de son tout nouveau site Internet : cgphbanquedaffaire.com . Cette plateforme de pointe présentera des opportunités d’investissement exclusives et uniques pour les clients du monde entier.



Conçu pour fournir une expérience fluide, le nouveau site Internet de CGPH Banque D’Affaires offrira aux utilisateurs un accès à des opportunités d’investissement uniques dans les prêts non performants (NPL) dans l’immobilier de luxe et les œuvres d’art de grande valeur. Ces options d’investissement stratégiques permettent aux clients de réaliser des bénéfices sans avoir besoin de détenir directement des actifs, ce qui leur permet de bénéficier d’investissements intelligents qui génèrent des rendements de manière innovante.

« Notre nouveau site Internet reflète notre engagement à fournir à nos clients des solutions d’investissement innovantes », a déclaré Dagan Levinzon, PDG du CGPH Group. « Nous nous engageons à donner à nos investisseurs l’accès à des opportunités à la fois rares et très rentables. Qu’il s’agisse de prêts non performants immobiliers ou d’investissements dans l’art, CGPH Banque D’Affaires ouvre la voie en matière de stratégies financières modernes. »

En tant que membre du CGPH Group, Banque D’Affaires s’est forgé une réputation de confiance et d’expertise. Le nouveau site Internet proposera également un contenu régulièrement actualisé qui tiendra les investisseurs informés des dernières tendances et opportunités du marché.

Suivez CGPH Banque D’Affaires sur LinkedIn pour vous tenir informé des dernières actualités et des offres exclusives.

Pour en savoir plus, consultez le site cgphbanquedaffaire.com

Coordonnées : p.donghia@creditglorious.com

