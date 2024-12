ŞİŞECAM PONOSNO SLAVI SVOJU 89. GODIŠNJICU

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam s ponosom i uzbuđenjem slavi svoju 89. godišnjicu. Započevši svoje putovanje 1935. godine u Istanbulu, Şişecam je postao globalni igrača u industriji stakla i hemijskoj industriji, upravljajući sa 45 pogona u 14 zemalja sa više od 24.000 zaposlenika.

Globalni lider u industriji stakla i hemijskoj industriji, Şişecam ponosno slavi svoju 89. godišnjicu. Od svog početaka 1935.godine u Istanbulu sa samo 400 zaposlenika, Şişecam je postao globalna moćna kompanija. Svojom stručnošću, inovativnim pristupom i naprednim tehnologijama kompanije je jedan od vodećih svjetskih igrača u svojim područjima.

Od uljanih svjetiljki do globalnog liderstva

Generalni direktor Şişecam-a Görkem Elverici podijelio je svoja razmišljanja o ovoj značajnoj prekretnici:

„Şişecam je osnovan 1935. godine kao hrabar korak od strane mlade Turske Republike da zadovolji hitne potrebe za staklom jedne nacije koja se oporavlja. Počeli smo sa proizvodnjom uljanih svjetiljki i boca za lijekove. Danas smo jedini globalni igrač koji posluje u svim ključnim oblastima proizvodnje stakla. Najveći smo proizvođač staklenog posuđa na svijetu, jedan od tri najbolja u soda pepelu, a među prvih pet po staklenoj ambalaži i ravnom staklu. Takođe smo vodeći na globalnom nivou u oblasti hemikalija za hrom. Şişecam je osnovan od strane Türkiye İş Bankası pod vizijom Mustafe Kemala Atatürka, globalnog lidera cijenjenog širom svijeta. Ponosno slavimo našu 89. godišnjicu kao raznolika globalna porodica od više od 24.000 zaposlenih koji predstavljaju 35 nacionalnosti i govore 23 jezika.”

Elverici je istakao kontinuirani napredak kompanije Şişecam i posvećenost njenim osnivačkim principima: „Naše putovanje, koje je započelo sa 400 zaposlenih prije 89 godina, sada se proteže u 14 zemalja na 4 kontinenta. Dok obilježavamo ovu prekretnicu 2024. godine, uspješno smo završili fazu digitalne transformacije našeg rasta, poboljšavajući našu sposobnost donošenja brzih i strateških odluka koristeći podatke. U Şişecam-u održivost ne vidimo kao izbor već kao odgovornost. U okviru naše CareforNext strategije, pokrenuli smo mnoge uticajne projekte 2024. godine, fokusirajući se na borbu protiv klimatskih promjena, efikasno korištenje resursa, usvajanje inovativnih tehnologija i smanjenje potrošnje energije. Ove inicijative ne samo da nam pomažu u oblikovanju bolje budućnosti, već i vode put u transformaciji staklarske industrije. Kao jedina globalna kompanija aktivna u svim ključnim oblastima proizvodnje stakla, uveli smo platformu Fabrika budućnosti. Ova inicijativa odražava našu viziju digitalizacije i održivosti. Pokrenut će tehnološki napredak u industriji, a istovremeno će stvoriti mogućnosti za saradnju kroz otvoreni inovativni model. Zajedno želimo oblikovati budućnost staklarske industrije stvaranjem rješenja sljedeće u klasi i graditi održiv svijet za buduće generacije.”

O Sisecam-u

Sisecam je osnovan 1935. godine u svrhu uspostavljanja Turske industrije stakla, a u skladu sa vizijom Mustafe Kemala Atatürka, velikog vođe cijenjenog u cijelom svijetu.Danas je Sisecam veliki globalni igrač na području stakla i hemikalija. Sisecam je jedina globalna kompanija koja djeluje u svim ključnim područjima proizvodnje stakla – uključujući ravno staklo, staklenu galanteriju, staklenu ambalažu i staklena vlakna. Sisecam se trenutno nalazi među dva najveća svjetska proizvođača staklene galanterije i prvih pet proizvođača staklene ambalaže i ravnog stakla. Sisecam je jedan od tri najveća proizvođača kalcinirane sode u svijetu i svjetski lider u hemikalijama za hrom.

Sisecam igra vodeću ulogu u poslovnim linijama ravnog stakla, staklene galanterije, staklene ambalaže, hemikalija, automobilske industrije, staklenih vlakana, rudarstva, energetike i recikliranja. Osim Turske, Sisecam ima proizvodne pogone u Njemačkoj, Italiji, Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Ukrajini, Egiptu, Indiji i SAD-u.

Sisecam koji poduzima čvrste korake ka svom cilju da postane jedan od 3 najveća svjetska proizvođača u svojim glavnim područjima djelovanja, sa svojim kompetentnim ljudskim resursima i pametnim tehnologijama, te neprekidno nastavlja transformisati svoju digitalnu infrastrukturu i kulturu uzimajući u obzir buduće potrebe. Sisecam koji ima 89 godina iskustva, više od 24 hiljade zaposlenih, proizvodne aktivnosti u 14 zemalja na četiri kontinenta i prodajnu mrežu od više od 150 zemalja, nastavlja svoj put rasta u skladu sa svojom strategijom "Global Excellence" i uz inkluzivan pristup koji podržava razvoj cjelokupnog ekosistema kompanije. Sisecam preuzima odgovornost za zaštitu planete, osnaživanje društva i transformaciju života svojom strategijom CareForNext, koja je usklađena i usmjerena sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija. Sisecam koristi sva svoja iskustva i kompetencije kako bi promovirao održivi razvoj u svakom aspektu. www.sisecam.com

