ŞİŞECAM С ГОРДОСТ ПРАЗНУВА СВОЯТА 89-ТА ГОДИШНИНА

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Şişecam празнува своята 89-та годишнина с гордост и вълнение. Започвайки своя път още през 1935 г. в Истанбул, Şişecam се превръща в глобален лидер в стъкларската и химическата промишленост, разполагащ с 45 обекта в 14 държави и над 24 000 служители.

Световният лидер в производството на стъкло и химикали Şişecam с гордост отбелязва 89-та си годишнина. От създаването си през 1935 г. в Истанбул с едва 400 служители Şişecam се превръща в световна сила. Със своя експертен опит, иновативен подход и усъвършенствани технологии компанията е един от водещите световни производители в своите сфери на дейност.

От маслени лампи до глобално лидерство

Главният изпълнителен директор на Şişecam Гьокем Елверичи сподели вълнението си покрай този важен етап:

„Şişecam е основана през 1935 г. като смела стъпка от страна на младата Турска република, с която да задоволи спешните нужди от стъкло на една възстановяваща се нация. Започнахме с производството на маслени лампи и бутилки за лекарства. Днес ние сме единственият световен производител, който работи във всички основни сфери на производството на стъкло. Ние сме най-големият производител на домакинско стъкло в света, един от тримата най-големи производители на калцинирана сода и сред петимата най-големи производители на амбалаж и плоско стъкло. Освен това сме лидери в световен мащаб по отношение на химикалите, съдържащи хром. Şişecam е създадена от Türkiye İş Bankası под ръководството на Мустафа Кемал Ататюрк, лидер, уважаван в целия свят. С гордост отбелязваме 89-ата си годишнина като многообразно глобално семейство, състоящо се от повече от 24 000 служители, представляващи 35 националности и говорещи 23 езика.“

Елверичи изтъкна непрекъснатия напредък на Şişecam и ангажираността ѝ с нейните основополагащи принципи: „Нашият път започна едва преди 89 години с едва 400 служители, а сега компанията се простира в 14 държави на 4 континента. Поглеждайки назад към 2024 г., можем да кажем, че успешно приключихме етапа на дигитална трансформация, успявайки да подобрим възможностите си да взимаме бързи стратегически решения на базата на налични данни. В Şişecam гледаме на устойчивостта не като на избор, а като на отговорност. В рамките на нашата стратегия CareforNext през 2024 г. инициирахме множество проекти с положително влияние, насочени към борбата с изменението на климата, ефективното използване на ресурсите, внедряването на иновативни технологии и ограничаването на потреблението на енергия. Тези инициативи не само ни помагат да изградим по-добро бъдеще, но и са водещи в трансформирането на стъкларската индустрия. Като единствената глобална компания, работеща във всички основни области на производството на стъкло, ние създадохме платформата „Завод на бъдещето“. Тази инициатива е в съответствие с нашата визия за цифровизация и устойчивост. Тя ще стимулира технологичния напредък в отрасъла, като същевременно ще създаде възможности за сътрудничество посредством модел на отворени иновации. Заедно се стремим да оформим бъдещето на стъкларската индустрия, като създаваме модерни решения и изграждаме устойчив свят за бъдещите поколения.“

За Şişecam

Şişecam е основана през 1935 г. като пионер на стъкларската индустрия в Турция в съответствие с визията на Мустафа Кемал Ататюрк, велик лидер, уважаван по цял свят. Днес Şişecam е силен световен лидер в сферите на стъклото и производството на химическите продукти. Şişecam е единствената глобална компания, която работи във всички ключови области на производството на стъкло - плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж и стъклени влакна. Понастоящем, Şişecam е един от двамата най-големи производители на стъклени изделия в света и сред петимата най-големи производители на стъклен амбалаж и плоско стъкло. Sisecam е един от трите най-големи производители на калцирана сода в света и световен лидер в сферата на хромовите химикали.

Şişecam игра главна роля в сферите на плоското стъкло, домакинското стъкло, стъкления амбалаж, химикалите, автомобилното стъкло, стъклените влакна, добива на суровини и енергия и рециклирането. Освен в Турция, Şişecam притежава производствени съоражения в Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ.

Şişecam предприема сериозни мерки за постигане на целта си да стане един от трите главни производителя в основната си сфера на дейност. Благодарение на своите висококвалифицирани човешки ресурси и интелигентни технологии, Şişecam непрекъснато трансформира своята цифрова инфраструктура и корпоративна култура, като се съобразява с бъдещите предизвикателства. С 89 години опит и над 25000 служители, Şişecam осъществява производствена дейност в 14 държави на четири континента и управлява мрежа за продажби в над 150 страни по света. Şişecam продължава да се развива и да расте благодарение на всеобхватния си подход, който спомага за развитието на цялата екосистема на компанията. Şişecam поема отговорност за опазване на околната среда, подпомагане на на обществото и трансформиране на живота чрез стратегията си CareforNext, която е съсредоточена върху и отговаря на целите за устойчиво развитие на ООН. Şişecam използва опита и компетенциите си за да постига устойчиво развитие във всички аспекти от дейността си.

www.sisecam.com.tr/bg



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.