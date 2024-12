تفتخر مجموعة ŞİŞECAM بكونها تحتفل بالذكرى الـ 89 لتأسيسها

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- تحتفل مجموعة Şişecam بالذكرى الـ 89 لتأسيسها بكل فخر وحماس. بدأت شركة Şişecam رحلتها في عام 1935 في إسطنبول، وتطورت لتصبح لاعباً عالمياً في مجال صناعات الزجاج والمواد الكيميائية، حيث تدير 45 منشأة في 14 دولة مع أكثر من 24000 موظف.

تفتخر شركة Şişecam، الشركة الرائدة عالميًا في مجال صناعات الزجاج والمواد الكيميائية، بكونها تحتفل بعامها التاسع والثمانين. منذ بداياتها في عام 1935 في إسطنبول مع 400 موظف فقط، أصبحت شركة Şişecam قوة عالمية. وبفضل خبرتها ونهجها المبتكر وتقنياتها المتقدمة، أصبحت الشركة واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في مجالاتها.

من مصابيح الزيت إلى القيادة العالمية

وقد شارك الرئيس التنفيذي لشركة Şişecam، جوركيم إلفيريجي، أفكاره حول هذا الحدث الهام:

"تأسست شركة Şişecam في عام 1935 كخطوة جريئة من جانب الجمهورية التركية الشابة لتلبية الاحتياجات العاجلة للزجاج لأمة كانت في طور التعافي. بدأنا بإنتاج مصابيح الزيت وزجاجات الدواء. اليوم، نحن نعتبر اللاعب العالمي الوحيد الذي يعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج. نحن أكبر شركة في مجال الأواني الزجاجية في العالم، وواحدة من الشركات الثلاثة الأولى في مجال رماد الصودا، وواحدة من الشركات الخمسة الأولى في مجال التغليف الزجاجي والزجاج المسطح. نحن أيضًا رواد عالميًا في مجال المواد الكيميائية للكروم. تم تأسيس شركة Şişecam من قبل بنك Türkiye IS Bankası تحت رؤية مصطفى كمال أتاتورك، وهو زعيم عالمي يحظى باحترام عالمي. نحتفل بفخر بالذكرى التاسعة والثمانين لتأسيسنا كعائلة عالمية متنوعة تضم أكثر من 24 ألف موظف يمثلون 35 جنسية ويتحدثون 23 لغة."

سلط إلفيريجي الضوء على التقدم المستمر الذي أحرزته شركة Şişecam والتزامها بمبادئها التأسيسية: "رحلتنا، التي بدأت بـ 400 موظف قبل 89 عامًا، تمتد الآن عبر 14 دولة عبر 4 قارات. وبينما نحتفل بهذا الإنجاز في عام 2024، نكون قد أكملنا بنجاح مرحلة التحول الرقمي في نمونا، مما عزز قدرتنا على اتخاذ قرارات سريعة واستراتيجية باستخدام البيانات. نحن في Şişecam، نرى أن الاستدامة ليست خيارًا بل مسؤولية. كما أطلقنا في إطار استراتيجيتنا CareforNext، العديد من المشاريع المؤثرة في عام 2024، مع التركيز على مكافحة تغير المناخ، واستخدام الموارد بكفاءة، وتبني التقنيات المبتكرة، وتقليل استهلاك الطاقة. إن هذه المبادرات لا تساعدنا فقط في تشكيل مستقبل أفضل، بل إنها تقود الطريق أيضًا نحو تحويل مجال صناعة الزجاج. وباعتبارنا الشركة العالمية الوحيدة النشطة في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج، فقد قدمنا منصة مصنع المستقبل "Plant of The Future". تعكس هذه المبادرة رؤيتنا للتحول الرقمي والاستدامة. وسوف تعمل على دفع التقدم التكنولوجي في الصناعة مع خلق فرص للتعاون من خلال نموذج الابتكار المفتوح. "ونهدف معًا إلى صياغة مستقبل صناعة الزجاج من خلال ابتكار حلول رائدة وبناء عالم مستدام للأجيال القادمة."

Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي. وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. تصنف شركة Sisecam حاليًا باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الأواني الزجاجية ومن بين أكبر خمسة منتجين لمواد التغليف الزجاجية والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح ، والأواني الزجاجية ، وتغليف الزجاج، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. تتمتع شركة Sisecam بخبرة تبلغ 90 عامًا في مجالها، وتقوم بتوظيف أكثر من 24 ألف موظف، وتقدم أنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات، كما تضم شبكة مبيعات تشمل أكثر من 150 دولة، وبذلك فهي تواصل رحلة نموها بنهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي الكامل للشركة. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب. www.sisecam.com.tr/en

