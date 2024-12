EBC 그룹, 뉴욕에서 열린 유엔 재단 ‘We The People’ 참석 글로벌 리더와 변화의 주역들, ‘We The People’에서 공정성과 실천을 위해 단결

We The Peoples' 행사는 유엔의 지속 가능한 발전과 변화를 이끌어가는 이들을 위하는 행사로, 이는 EBC가 추구하는 비전이기도 하다. UN 재단의 'We The Peoples' 행사에 글로벌 리더들과 세상의 변화를 이끄는 이들이 한자리에 모여 더 공정하고 지속 가능한 발전을 이루기 위한 결의를 다졌다. EBC 대표들은 'We The Peoples' 행사에서 글로벌 리더들과 함께하며 글로벌 변혁을 이끄는 파트너십과 평등을 중심으로 한 이니셔티브에 대한 굳건한 의지를 내보였다.

EBC가 UN 재단의 'We The Peoples' 행사에 참석해 평등 · 보건 · 영향력을 행사하는 글로벌 파트너십과 함께 더 나은 세상을 만들겠다는 의지를 표명했다.

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC 금융 그룹(이하 EBC)이 세계의 리더들과 변화의 주역들과 함께 유엔 재단이 주최한 ‘We The People’글로벌 리더십 어워드에 참석했다. 2024년 11월 21일 뉴욕에서 진행한 이 행사는 보다 평등하고 건강하며 지속 가능한 세상을 위해 변화를 이끄는 개인과 조직의 헌신에 감사를 전하기 위해 개최되었다. EBC에서는 데이비드 바렛 EBC 금융그룹(영국) CEO와 사무엘 허츠 EBC 금융그룹 APAC 운영 이사가 참석해 자리를 빛냈다.

We The Peoples 어워즈가 주목한 글로벌 리더십

'We The Peoples'는 매년 유엔 재단이 주최하는 행사로, 유엔이 추구하는 평화와 평등, 그리고 지속 가능한 발전이라는 비전을 실현한 개인과 조직을 기리기 위한 자리이다. 유엔 헌장의 첫 문구에서 이름을 따온 이 행사는 전쟁의 재앙에서 미래 세대를 구하고, 인권과 평등권에 대한 믿음을 재확인하며, 정의와 국제법을 보장하고, 사회적 진보와 자유를 촉진하는 설립 원칙을 구현하는 이들에게 감사를 전하는 취지로 시작되었다. 올해 행사에서는 인류가 직면한 주요 도전 과제들을 해결하기 위한 중요한 조치들이 논의되었고, 이를 위해 세계의 리더들과 변화의 주역들이 한자리에 모였다.

EBC는 몇 안 되는 금융 서비스 기관 중 하나로 행사에 참석해 금융 시장을 넘어서는 다양한 문제에 대한 참여 의지를 드러냈다. 이번 행사는 더 공평하고 지속 가능한 미래를 만들기 위한 공동 책임을 되새기는 기회가 되었다.

2024년 수상자들은 다양한 분야와 원인에서 두각을 나타낸 인물들로, 뉴질랜드의 전 총리인 재신다 아던은 여성 권리 옹호와 공감적 리더십으로, 앙젤리크 키드조는 어린이 권리 증진을 위한 평생의 헌신으로, 제시카 시블리는 글로벌 파트너십 혁신을 통한 리더십으로, 아만다 고먼은 '유나이팅 아워 스트렝스 어워드' 첫 수상자로 선정되었다. 그 외에도 루이즈 마불로는 지속 가능한 농업을 위한 혁신적 노력으로, 유엔 응급구호팀은 위기 상황에서의 놀라운 연대와 용기를 보여준 공로로 상을 받았다. 이들은 모두 지속 가능한 개발 목표(SDGs) 달성을 위한 행동을 촉진하고 밝은 미래를 위해 힘을 합친 이들이다.

EBC의 사무엘 허츠 APAC 운영 이사는 “EBC는 큰 일을 하기 전에 선한 일을 해야 한다고 믿는다”며, “세계가 직면한 긴급한 도전 과제를 해결하기 위해 우리의 글로벌 플랫폼을 활용하는 것”이라고 파트너십에 대한 생각을 전했다. 그는 이어 “유엔 재단의 캠페인인 United to Beat Malaria와의 파트너십은 이 철학을 실천하는 사례로, 의미 있는 협력이 어떻게 삶을 변화시키고 공동체를 발전시킬 수 있는지 잘 보여준다. ‘We The Peoples’에서 수상자들이 이룬 놀라운 성과를 보니 우리가 이루고자 하는 목표와 삶을 개선하고 불평등한 체계를 고치기 위한 노력과 세상에 지속적이고 긍정적인 영향을 주기 위한 우리의 다짐을 다시 한번 다질 수 있었다”고 소감을 전했다.

말라리아 퇴치 운동 강화를 위한 EBC의 노력

EBC는 2024년 4월부터 유엔 재단의 'United to Beat Malaria' 캠페인과 협력하고 있다. 이는 매년 60만 명 이상의 목숨을 앗아가는 예방 가능하고 치료할 수 있는 질병인 말라리아로부터 세계의 가장 취약한 아동과 가정을 보호하려는 캠페인이다. EBC는 모든 아동이 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있는 기회를 가져야 한다고 믿으며, 이 중요한 캠페인을 통해 EBC의 핵심 가치인 성실, 존중, 지역 사회에 대한 깊은 책임감을 표명했다.

이번 파트너십이 체결된 이후, EBC는 말라리아 예방과 중요한 건강 서비스를 지원하기 위해 재정적 자원을 기여해왔다. 말라리아는 특히 사하라 이남 아프리카에서 빈곤 지역 사회에 큰 영향을 미치고 있으며, EBC의 기여는 방충 처리된 모기장과 진단 키트 등을 포함한 예방 도구를 저소득 지역 사회에 제공하는 방식으로 이루어졌다. EBC 직원들은 또한 말라리아 예방을 위한 인식 제고 및 옹호 활동에도 적극 참여하고 있다.

EBC의 바렛 CEO는 “말라리아 퇴치 캠페인을 지원할 수 있어 영광”이라며 “EBC는 금융 기관으로서의 역할을 넘어, 말라리아와 같은 글로벌 문제 해결에 기여하는 것이 중요하다고 생각하고, 이 캠페인에 참여함으로써 세상을 변화시키는 실제적인 변화를 만들어 가는 데 기여하고 있다는 점에 감회가 새롭다”고 소감을 전했다.

이번 'We The Peoples' 행사에서는 각기 다른 분야에서의 혁신과 변화가 하나로 결집하여 세상을 더 정의롭고 지속 가능한 곳으로 만드는 힘을 보여주었다. EBC는 이번 행사를 통해 글로벌 진보와 협력에 대한 의지를 다시 한 번 다졌다. 바렛 CEO는 “오늘 저녁은 공동의 목적을 위해 단결했을 때 우리가 이룰 수 있는 놀라운 영향력을 일깨워주었다”고 덧붙였다.

EBC는 전 세계 금융 허브에서의 입지를 확장하면서, 비즈니스 우수성과 더 나은 세상을 위한 진정한 헌신 사이의 균형을 맞추려는 사명을 다하고 있다.

EBC 금융그룹의 CSR 활동과 'United to Beat Malaria' 캠페인에 대한 더 자세한 정보는 https://www.ebc.com/malaria. 에서 확인할 수 있다.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.