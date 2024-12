EBC Financial Groupが国連財団の「We The Peoples」授賞式に参加 グローバルリーダーとチェンジメーカーが公平性のために団結

「We The Peoples」ガラナイトは、当社が共有するビジョンである国連の持続可能な開発目標に向けた進歩を推進するチェンジメーカーを表彰するイベントです。 国連財団の「We The Peoples」ガラでは、グローバル・リーダーやチェンジメーカーが一堂に会し、より公平で持続可能な世界の実現への決意を表明しました。 当社の代表は「We The Peoples」ガラで各国からの出席者と共に、革的パートナーシップと公平性に焦点を当てた取り組みへのコミットメントをより強化します。

当社は国連財団の「We The Peoples」ガラに出席し、公平性、保健、そして影響力のあるグローバルなパートナーシップへの決意を表明しました。

NY, UNITED STATES, December 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、世界のリーダーおよびチェンジメーカーとともに、国連財団主催の「We The Peoples」授賞式に参加しました。2024年11月21日にニューヨークで開催されたこの名誉あるイベントは、より公平で健全、かつ持続可能な世界に向けた変革的行動を推進する個人や組織を表彰しました。今回のイベントには当社英国法人CEOであるデイビッド・バレットと、当社APACオペレーションディレクターのサミュエル・ハーツが出席しました。

「We The Peoples」晩餐会でリーダーシップを表彰

国連財団が毎年主催する「We The Peoples」は、より平和で公平性のある持続可能な世界という国連の理念を推進する上で、卓越したリーダーシップを発揮した個人や組織を表彰するイベントです。国連憲章の冒頭部分にちなんで命名されたこのイベントは、「戦争の惨害から将来の世代を救い、人権と平等な権利への信頼を再確認し、正義と国際法を確保し、社会の進歩と自由を促進する」という国連創設の理念を実践する者を表彰するものです。今年は、グローバルリーダー、革新者、チェンジメーカーが一堂に会し、人類最大の課題への取り組みに必要不可欠な行動を強調しました。

今回のイベントに当社は数少ない金融サービス機関の一員として参加しましたが、これは金融市場の枠を超えた問題への取り組みへの取り組みを反映したものとなります。同イベントは、より公平で持続可能な未来を形作る課題に取り組むという共通の責任について思案を深める機会となりました。

2024年の授賞式では、共感的なリーダーシップと女性の権利擁護を評価されたニュージーランドの元首相であるジャシンダ・アーダーン氏、グラミー賞受賞アーティストでユニセフ親善大使のアンジェリーク・キジョー氏、革新的なグローバルパートナーシップを評価されたTIME社のCEOであるジェシカ・シブリー氏、その感動的な言葉によって第1回「Unite Our Strength賞」を受賞した詩人・活動家であるアマンダ・ゴーマン氏、持続可能な農業における革新的な取り組みが評価されたカカオ・プロジェクト創設者のルイーズ・マブロ氏、そして危機対応におけるその並外れた思いやり、勇気、決意が評価された国連緊急ファースト・レスポンダーのメンバーが受賞しました。彼らは共に、持続可能な開発目標(SDGs)を推進し、すべての人のために明るい未来を創造するための行動の集合的なパワーを象徴しています。

「当社は、事業規模の拡大よりも、今日の世界が直面する緊急の課題に取り組むために、当社のグローバルなプラットフォームを活用した慈善をなすべきであると考えています。国連財団のマラリア撲滅キャンペーンとのパートナーシップは、この理念を実際に示したものであり、意義ある協力がいかに人々の生活を変え、進歩に向けて地域社会を活気づけることができるかを示したものでもあります。『We The Peoples』賞の晩餐会で、受賞者たちが行っている素晴らしい活動に立ち会うことで、我々が成し遂げたいこと、そして、人々の生活を改善し、制度的不平等を是正し、世界に永続的でポジティブな影響を残すような活動に積極的に取り組むという我々の決意を再確認することができます」とオペレーションディレクターのハーツは述べました。

マラリアとの闘いを強化

マラリア撲滅キャンペーンにおける当社と国連財団とのパートナーシップは2024年4月に開始され、マラリアから世界で最も弱い立場にある子供たちとその家族を守るという共通のビジョンに基づいて推し進められています。マラリアは、毎年60万人以上の命を奪っており、その78%は5歳未満の子供たちです。当社は、すべての子どもたちが潜在的な可能性を発揮する機会を持つべきだと考えています。この重要な事業は、当社の中核的な価値観である誠実さ、信頼感、そして社会奉仕に対する強い責任感を反映したものです。

パートナーシップ締結以来、当社はマラリア蔓延地域におけるマラリア予防と必要不可欠な保健サービスの支援に資金を提供してきています。マラリアは、貧困に苦しむ地域、特にサハラ以南のアフリカの地域社会に深刻な影響を及ぼしており、この地域では毎年94%の症例が報告されています。当社は、殺虫剤処理された蚊帳や診断キットなど、マラリア予防に不可欠なツールを、十分なサービスを受けていない地域社会に提供してきています。また、当社の社員も、以下のようなアドボカシー活動や啓発活動に積極的に参加しています。

ワシントンDCで開催された「2024 United to Beat Malaria Leadership Summit」に出席。バレットとハーツは、世界的な擁護者たちとともに戦略を議論し、マラリア対策と持続可能な開発のための資金増額を議会に要請しました。

マラリア予防のための資金調達と意識向上のために地域社会が一体となった世界規模のマラリア撲滅マラソン「Move Against Malaria 5K」に参加。

「SDGsの精神を体現するキャンペーンである『United to Beat Malaria』を支援できることを大変嬉しく思います。当社の金融機関としての取り組みは、市場や利益を超えて、マラリアのような重大な世界的な課題への対応に広がっていかなければならないと考えています。こうした活動に参加することは、当社が世界に真の永続的な変化をもたらす事業に有意義な貢献をする機会をいかに重要視しているかを示すものです」と英国法人CEOのバレットは述べました。

受賞者たちの努力を通じて、今回のイベントは、力を合わせて課題に取り組み、世界をより公正で持続可能なものにすることの影響力を示しました。また、当社にとっても、世界的な進歩と協力への決意を再確認する機会となりました。「今回のイベントは、組織と個人が共通の目的のために団結したときに達成できる、きわめて大きな影響力を再認識させてくれました」とバレットは述べました。

当社は、世界中の金融ハブにおいてプレゼンスを拡大し続けるとともに、優れた事業展開と、より良い世界の創造への真摯な取り組みとのバランスを図っていくという使命感を堅持しています。

United to Beat Malariaキャンペーンを含む当社のCSRイニシアティブに関する詳細につきましては、https://www.ebc.com/malaria.からご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Groupは、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー、アセットマネジメントおよびその他のサービスを統合したグローバルFX・CFDブローカーです。世界トップレベルの規制、ミリ秒レベルでの注文執行、機関レベルの清算処理能力、全方位的な保護システムにより、当社はすべてのお客様に「安全かつ高品質、高効率かつ安定した」取引環境を提供することをお約束します。

複数の賞を受賞している当社は、トップレベルの倫理基準と国際的規制の遵守を誇りとしています。当社の子会社は、各地域の管轄区域において規制・認可を受けています。EBC Financial Group (UK) Limitedは英国金融行為規制機構(FCA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Cayman) Limitedはケイマン諸島金融庁(CIMA)のライセンスを保有し、EBC Financial Group (Australia) Pty LtdおよびEBC Asset Management Pty Ltdはオーストラリア証券投資委員会(ASIC)のライセンスを保有しています。

当社はFCバルセロナの金融分野におけるオフィシャル・パートナーであり、オックスフォード大学経済学部とのセミナーの開催、国連財団とのマラリア撲滅活動、世界ガールガイド・ガールスカウト協会との協力を通じて、より平等で活力ある社会の推進に努めるなど、グローバルなCSR活動を積極的に実践しています。

当社の経営陣は大手金融機関で30年以上の経験を持ち、1985年のプラザ合意、1997年のアジア金融危機、2008年の世界金融危機、2015年のスイスフランのブラックスワンイベントなど、複数の経済イベントを経験してきました。彼らは緊急事態や金融危機への対応に優れた知見を持っており、実戦経験に立脚した当社のプロフェッショナリズムは、自身をより厳しく要求することにつながっています。当社は、厳しい業界規範と倫理基準に基づいて自らを律し、誠実さと尊敬をサービスの信条として、お客様の資産の安全と発展を守ります。当社は「すべてのトレーダーに誠実な対応を」という経営理念を持っています。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.