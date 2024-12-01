WGO 突發消息：我們鼓勵遭受損失的 Winnebago Industries, Inc. 投資者與 Rosen Law 聯絡以了解對該公司正在進行的調查 (NYSE：WGO)

紐約, Dec. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 Winnebago Industries, Inc. (NYSE: WGO) 的股東對潛在證券索賠進行調查，原因是有指控稱 Winnebago 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。

若您曾投資於 Winnebago 的證券，我們鼓勵您瀏覽 https://rosenlegal.com/case/winnebago-industries-inc/ 以獲得更多資訊。

Winnebago Industries 股價下挫的原因

2024 年 9 月 23 日，於市場交易時段，Hunterbrook Media 發表了一篇文章，題為《大騙局 - 車主對導致露營車變得危險、無法拖行、一文不值的重大問題表達強烈不滿，Winnebago 封鎖有關言論》 (“‘Grand Deception’- Winnebago Muzzles Outcry Over Major Problem That Owners Say Makes RVs Dangerous, Untowable, Worthless.”) 。 在文章中，Hunterbrook 指出 Winnebago「最暢銷的 Grand Design 露營車」似乎「出現車架故障，可能會影響數以千輛售價共超過 10 億美元的已售露營車。 此缺陷引致代價高昂的損壞及潛在的安全隱患，並導致部分露營車無法上路。」 此外，文章指出「Winnebago 利用保密協議、回購和網上審查來壓制對車架故障的投訴[。]」

受此消息影響，Winnebago 的股價於 2024 年 9 月 23 日每股下跌 1.35 美元，跌幅 2.28%，收市價為每股 57.76 美元。

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您可以採取什麼行動？

若您曾經投資於 Winnebago Industries 的證券，您可能有法律上的選擇，我們鼓勵您向本事務所提交您的資訊。 所有代表事宜以勝訴收費為基礎，您無須支付任何費用。 股東無須承擔訴訟的任何法庭費用或開支。 本事務所將尋求法院批准任何潛在的費用和開支。

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為何選擇 Rosen Law Firm？

我們鼓勵投資者選擇在起主導作用方面有成功業績記錄的合格法律顧問。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 $4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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