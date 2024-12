AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 1. kvartali ja 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoodsi uus majandusaasta algas paremate tulemustega kui aasta varem. Esimene kvartal on meie tegevusvaldkonnas traditsiooniliselt üks hooajaliselt rahulikumaid perioode. Sellele vaatamata oli esimese kvartali müügitulu 4,6 miljonit eurot, mis on 35,3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kõige suuremat müügitulu kasvu täheldasime Eestis, kus müügitulu kasvas 207,1% ja ulatus 1,5 miljoni euroni. Mõõdukat kasvu nägime ka Suurbritannia turul, kus müügitulu suurenes 6,4% ja oli 3,1 miljonit eurot.

EBITDA ärigetegevusest on muutunud postiivseks, ulatudes 0,1 miljoni euroni, võrreldes eelmise aasta kvartali -0,5 miljoni euroga. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali puhaskahjum on vähenenud 0,4 miljoni euro võrra, olles 0,3 miljonit eurot, võrreldes eelmise aasta 0,7 miljoni euroga.

Keerulistel ja muutlikel aegadel peame tõdema, et iga tõus efektiivsuse näitajates on meie jaoks oluline saavutus. See kinnitab, et valitud suund ettevõtte kasumlikkuse parandamiseks on õige. Need positiivsed muutused avaldavad omakorda soodsat mõju nii ettevõtte kui ka investorite ja kontserni töötajate heaolule.

Kõrge inflatsioon ja muutused tarbijakäitumises mõjutavad kõiki toiduainete tootjaid. Eesti tootmisüksuse töökorralduses ja toodetavate toodete portfellis peame leidma innovatiivseid lahendusi, et pakkuda tarbijatele kvaliteetseid kalatooteid sobivas vormis ja hinnastuses. Uue kalendriaasta alguses ees ootav käibemaksu tõus avaldab kindlasti mõju kõikidele Eesti tootjatele ja tarbijatele.

Hetkel näeme, et kalatoodete jaehinnad on stabiliseerunud või langenud, ning prognoosime jõuluperioodiks tugevat nõudlust. Stabiilsus, nii käibes kui ka tegevustes, on olulisem kui volatiilsus. Tänane alus on märksa tugevam kui varasematel aastatel. Oleme küll väiksemad, kuid samas efektiivsemad. Siiski seisab ees veel palju tööd, et saavutada soovitud edukust.

Juhatus teeb jätkuvalt tööd PRFoodsi võlakohustuste restruktureerimisvõimaluste kaardistamisega ja vastava ettepaneku koostamisega.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 1kv 2024/2025 2023/2024 1kv 2023/2024 2022/2023 Müügitulu 4,6 17,1 3,4 19,6 Brutokasum 0,9 3,2 0,1 3,6 EBITDA äritegevusest 0,1 -0,3 -0,5 0,3 EBITDA 0,1 -0,3 -0,1 0,3 EBIT 0,0 -3,3 -0,4 -1,0 EBT -0,3 -4,6 -0,7 -0,4 Puhaskasum (-kahjum) -0,3 -4,7 -0,7 0,3 Brutomarginaal 19,6% 18,7% 3,5% 18,3% Äritegevuse EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -13,6% 1,5% EBITDA marginaal 2,2% -2,0% -3,1% 1,5% EBIT marginaal 0,0% -19,4% -11,7% -5,1% EBT marginaal -6,5% -26,9% -20,7% 2,0% Puhaskasumi (-kahjumi) marginaal -6,5% -27,3% -21,1% 1,5% Tegevuskulude suhtarv 19,6% 27,1% 25,4% 24,0%

BILANSS

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 30.09.2024 30.06.2024 30.09.2023 30.06.2023 Netovõlgnevus 14,1 14,3 17,0 16,7 Omakapital 2,8 3,2 7,4 8,3 Käibekapital -9,7 -9,2 0,2 0,0 Varad 21,8 21,9 29,3 30,2 Likviidsuskordaja 0,3x 0,3x 1,0x 1,0x Omakapitali suhtarv 12,8% 14,6% 25,2% 27,4% Finantsvõimendus 83,4% 81,8% 69,7% 66,9% Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA -199x -42,5x 21,4x 55,8x Omakapitali tootlus -144,6% -81,4% -9,2% 4,1% Varade tootlus -19,9% -17,9% -2,4% 1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 30.09.2024 30.06.2024 VARAD Raha ja ekvivalendid 274 203 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 852 2 212 Ettemaksed 163 173 Varud 2 017 1 644 Käibevara kokku 4 306 4 232 Pikaajalised finantsinvesteeringud 418 418 Materiaalne põhivara 4 041 4 164 Immateriaalne vara 13 084 13 102 Põhivara kokku 17 544 17 684 VARAD KOKKU 21 850 21 916 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 10 896 10 899 Võlad ja ettemaksed 3 059 2 559 Lühiajalised kohustused kokku 13 955 13 458 Intressikandvad kohustused 3 469 3 600 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 422 1 420 Sihtfinantseerimine 203 247 Pikaajalised kohustused kokku 5 095 5 267 KOHUSTUSED KOKKU 19 050 18 725 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad - 390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 387 439 Jaotamata kasum (kahjum) -18 992 -18 653 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 2 801 3 191 Mittekontrolliv osalus 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 2 801 3 191 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 21 850 21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 3 k 2024/2025 3 k 2023/2024 Müügitulud 4 621 3 411 Müüdud kaupade kulu -3 747 -3 290 Brutokasum 874 121 Tegevuskulud -907 -867 Müügi- ja turustuskulud -612 -438 Üldhalduskulud -296 -429 Muud äritulud/-kulud -3 -9 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 358 Ärikasum (-kahjum) -36 -398 Finantstulud/-kulud -265 -308 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -301 -705 Tulumaks -38 -14 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -339 -719 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -339 -674 Mittekontrolliv osalus 0 -46 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -339 -720 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed -52 -196 Kokku koondkasum (-kahjum) -391 -916 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -391 -870 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 -46 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -391 -916

Kristjan Kotkas Timo Pärn

Juhatuse liige Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

