EBC Financial Group se suma a los premios “Nosotros, los pueblos” de la Fundación de las Naciones Unidas en Nueva York

La Noche de Gala «We The Peoples» celebra a los agentes de cambio que impulsan el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, una visión compartida por EBC. Líderes mundiales y agentes de cambio se unen en el escenario de la Gala We The Peoples de la Fundación de la ONU, celebrando el progreso colectivo hacia un mundo más justo y sostenible. Los representantes de EBC se unen a los líderes mundiales en la Gala «We The Peoples», reforzando su compromiso con las asociaciones transformadoras y las iniciativas centradas en la equidad.

EBC se une a agentes del cambio global en gala We The People de la Fundación de la ONU y muestra su compromiso por la equidad, la salud y la cooperación.

NY, UNITED STATES, November 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) se unió a los líderes mundiales y a los agentes del cambio en «We The Peoples», organizado por la Fundación de las Naciones Unidas. Celebrado el 21 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York, este prestigioso evento rindió homenaje a las personas y organizaciones que impulsan una acción transformadora hacia un mundo más justo, más sano y más sostenible. Representando a EBC en el evento estuvieron David Barrett, Director Ejecutivo de EBC Financial Group (UK) Ltd, y Samuel Hertz, Director de Operaciones APAC de EBC Financial Group.

Celebrando el liderazgo en «We The Peoples

«We The Peoples», organizado anualmente por la Fundación de las Naciones Unidas, rinde homenaje a las personas y organizaciones que ejemplifican un liderazgo extraordinario en la promoción de la visión de las Naciones Unidas de un mundo más pacífico, equitativo y sostenible. Llamado así por las palabras iniciales de la Carta de las Naciones Unidas, el evento celebra a aquellos que encarnan sus principios fundacionales: salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra, reafirmar la fe en los derechos humanos y la igualdad de derechos, garantizar la justicia y el derecho internacional y promover el progreso social y la libertad. La reunión de este año congregó a líderes mundiales, innovadores y agentes de cambio para poner de relieve las acciones críticas necesarias para hacer frente a los mayores retos de la humanidad.

Como una de las pocas organizaciones de servicios financieros presentes, la participación de EBC reflejó el compromiso de comprometerse con cuestiones que van más allá de los mercados financieros. El evento sirvió para reflexionar sobre la responsabilidad compartida de abordar los retos que dan forma a un futuro más equitativo y sostenible.

Los homenajeados de 2024 representaban diversos campos y causas, entre ellos Rt Hon Dame Jacinda Ardern, ex Primera Ministra de Nueva Zelanda, reconocida por su liderazgo empático y su defensa de los derechos de la mujer; Angélique Kidjo, artista ganadora de un Grammy y Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, celebrada por su compromiso de por vida con los derechos de la infancia; Jessica Sibley, Directora Ejecutiva de TIME, galardonada por sus innovadoras asociaciones mundiales; y Amanda Gorman, poetisa y activista, cuyas inspiradoras palabras le valieron el premio inaugural Unir nuestras fuerzas; Louise Mabulo, fundadora del Proyecto Cacao, reconocida por sus innovadores esfuerzos en agricultura sostenible; y los primeros intervinientes en emergencias de la ONU, galardonados por su extraordinaria compasión, valentía y determinación en la respuesta a las crisis. Juntos, representan el poder colectivo de la acción para hacer avanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y crear un futuro mejor para todos.

«En EBC, creemos que antes de hacer algo grande, debemos hacer algo bueno: utilizar nuestra plataforma global para abordar los retos acuciantes a los que se enfrenta nuestro mundo actual», afirmó Hertz. «Nuestra asociación con Unidos para vencer a la malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, demuestra esta filosofía en acción, mostrando cómo las colaboraciones significativas pueden transformar vidas y movilizar a las comunidades hacia el progreso». Ser testigo del increíble trabajo que están realizando los galardonados en el 'We The Peoples' reafirma lo que esperamos conseguir y nuestro compromiso de participar activamente en iniciativas que mejoren vidas, reduzcan las desigualdades sistémicas y dejen un impacto positivo y duradero en el mundo.»

Reforzando la lucha contra la malaria

La asociación de EBC con la campaña Unidos para vencer a la malaria comenzó en abril de 2024, impulsada por una visión compartida de proteger a los niños y las familias más vulnerables del mundo de la malaria, una enfermedad prevenible y tratable que se cobra más de 600.000 vidas al año, el 78% de las cuales son niños menores de cinco años. EBC cree que todos los niños deben tener la oportunidad de alcanzar su potencial, y esta importante empresa refleja los valores fundamentales de EBC de integridad, respeto y una profunda responsabilidad con las comunidades a las que sirve.

Desde el inicio de la asociación, EBC ha aportado recursos financieros para apoyar la prevención de la malaria y los servicios sanitarios esenciales en las regiones donde la malaria es endémica. La malaria afecta de forma desproporcionada a las comunidades de las regiones asoladas por la pobreza, especialmente en el África subsahariana, donde se registran anualmente el 94% de los casos. Las contribuciones de EBC han proporcionado herramientas críticas para la prevención de la malaria, incluidos mosquiteros tratados con insecticida y kits de diagnóstico, a comunidades desatendidas. Los empleados de EBC también han participado activamente en iniciativas de promoción y sensibilización, entre las que se incluyen:

Asistiendo a la Cumbre de Liderazgo 2024 Unidos para Vencer a la Malaria en Washington, DC, donde Barrett y Hertz se unieron a defensores mundiales para debatir estrategias y presionar al Congreso para aumentar la financiación para combatir la malaria y apoyar el desarrollo sostenible.

Participando en la carrera Move Against Malaria 5K, una carrera mundial que reunió a comunidades para recaudar fondos y concienciar sobre la prevención de la malaria.

«Nos sentimos profundamente privilegiados de apoyar a Unidos para vencer a la malaria, una campaña que encarna el espíritu de los ODS», dijo Barrett. «En EBC, creemos que nuestro trabajo como institución financiera debe ir más allá de los mercados y las ganancias para abordar retos mundiales críticos como la malaria. Formar parte de este esfuerzo demuestra hasta qué punto valoramos la oportunidad de contribuir de forma significativa a causas que crean un cambio real y duradero en el mundo.»

A través de los esfuerzos de sus homenajeados, el evento mostró el impacto de unir fuerzas para abordar los retos y hacer un mundo más justo y sostenible. Para EBC, supuso una oportunidad para reafirmar su compromiso con el progreso global y la colaboración. «Esta velada nos recordó el extraordinario impacto que podemos lograr cuando las organizaciones y los individuos se unen por un propósito común», afirmó Barrett.

Mientras EBC sigue ampliando su presencia en los centros financieros de todo el mundo, se mantiene firme en su misión de equilibrar la excelencia empresarial con un compromiso genuino de crear un mundo mejor.

Para más información sobre las iniciativas de RSC de EBC Financial Group, incluida la campaña Unidos para vencer a la malaria, visite https://www.ebc.com/malaria.

###

Acerca de EBC Financial Group

Fundada en el apreciado distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocida por su completa gama de servicios que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones integrales de inversión. EBC ha establecido rápidamente su posición como empresa de corretaje global, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sydney, las Islas Caimán y en los mercados emergentes de Latinoamérica, el Sudeste Asiático, África y la India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido con múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. Las filiales de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, y EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC).

En el núcleo del EBC Financial Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en importantes instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de importantes ciclos económicos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores sea tratado con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromiso público «Lo que realmente hacen los economistas» del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos de la sociedad para mejorar la comprensión y el diálogo públicos.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.