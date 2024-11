EBC Financial Group se une aos líderes globais no evento “We The Peoples” da Fundação das Nações Unidas em Nova York

Os representantes da EBC se juntam aos líderes globais na Gala "We The Peoples", reforçando seu compromisso com parcerias transformadoras e iniciativas focadas na equidade. A Noite de Gala "We The Peoples" celebra os agentes de mudança que impulsionam o progresso em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma visão compartilhada pela EBC. Líderes globais e agentes de mudança se unem no palco do evento de gala "We The Peoples" da ONU, celebrando o progresso coletivo para um mundo mais justo e sustentável.

EBC se une aos agentes de mudança globais no evento de gala "We The Peoples" da ONU, demonstrando seu compromisso com igualdade, saúde e parcerias globais.

NY, UNITED STATES, November 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) juntou-se aos líderes mundiais e agentes de mudança no evento “We The Peoples”, organizado pela Fundação das Nações Unidas. Realizado em 21 de novembro de 2024, na cidade de Nova York, esse prestigioso evento homenageou indivíduos e organizações que estão conduzindo ações transformadoras para um mundo mais justo, saudável e sustentável. Representando a EBC no evento estavam David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd, e Samuel Hertz, Diretor de Operações da APAC da EBC Financial Group.

Celebrando a liderança em "We The Peoples"

"We The Peoples", organizado anualmente pela Fundação das Nações Unidas, homenageia indivíduos e organizações que exemplificam uma liderança extraordinária no avanço da visão das Nações Unidas de um mundo mais pacífico, equitativo e sustentável. Com o nome das palavras de abertura da Carta da ONU, o evento celebra aqueles que incorporam seus princípios fundadores: salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, reafirmar a fé nos direitos humanos e na igualdade de direitos, garantir a justiça e o direito internacional e promover o progresso social e a liberdade. O encontro deste ano reuniu líderes globais, inovadores e agentes de mudança para destacar as ações críticas necessárias para enfrentar os maiores desafios da humanidade.

Como uma das poucas organizações de serviços financeiros presentes, a participação da EBC refletiu o compromisso de se envolver com questões que vão além dos mercados financeiros. O evento serviu como uma oportunidade para refletir sobre a responsabilidade compartilhada de enfrentar os desafios que moldam um futuro mais equitativo e sustentável.

Os homenageados de 2024 representaram diversos campos e causas, incluindo Rt Hon Dame Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, reconhecida por sua liderança empática e defesa dos direitos das mulheres; Angélique Kidjo, artista vencedora do Grammy e Embaixadora da Boa Vontade do UNICEF, celebrada por seu compromisso vitalício com os direitos das crianças; Jessica Sibley, CEO da TIME, homenageada por parcerias globais inovadoras; e Amanda Gorman, poetisa e ativista, cujas palavras inspiradoras lhe renderam o prêmio inaugural Unite Our Strength; Louise Mabulo, fundadora do Cacao Project, reconhecida por seus esforços inovadores em agricultura sustentável; e os Primeiros Respondentes de Emergência da ONU, homenageados por sua extraordinária compaixão, coragem e determinação na resposta a crises. Juntos, eles representam o poder coletivo de ação no avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs) e na criação de um futuro melhor para todos.

"Na EBC, acreditamos que, antes de fazermos grandes coisas, devemos fazer o bem – usar nossa plataforma global para enfrentar os desafios urgentes que nosso mundo enfrenta hoje", disse Hertz. "Nossa parceria com a United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, demonstra essa filosofia em ação, mostrando como colaborações significativas podem transformar vidas e mobilizar comunidades para o progresso. Ser testemunha do incrível trabalho que os homenageados estão fazendo no 'We The Peoples' reafirma o que esperamos realizar e nosso compromisso de nos envolvermos ativamente em iniciativas que melhorem vidas, reduzam as desigualdades sistêmicas e deixem um impacto positivo e duradouro no mundo."

Fortalecimento do Combate à Malária

A parceria da EBC com a campanha United to Beat Malaria começou em abril de 2024, impulsionada por uma visão compartilhada de proteger as crianças e famílias mais vulneráveis do mundo contra a malária – uma doença evitável e tratável que mata mais de 600.000 pessoas anualmente, 78% das quais eram crianças menores de cinco anos. A EBC acredita que toda criança deve ter a chance de atingir seu potencial, e esse empreendimento significativo reflete os valores fundamentais da EBC de integridade, respeito e uma profunda responsabilidade com as comunidades que atende.

Desde o início da parceria, a EBC tem contribuído com recursos financeiros para apoiar a prevenção da malária e serviços essenciais de saúde em regiões endêmicas de malária. A malária afeta desproporcionalmente comunidades em regiões atingidas pela pobreza, particularmente na África Subsaariana, onde 94% dos casos são relatados anualmente. As contribuições da EBC forneceram ferramentas essenciais de prevenção da malária, incluindo mosquiteiros tratados com inseticida e kits de diagnóstico, para comunidades carentes. Os funcionários da EBC também participaram ativamente de iniciativas de defesa e conscientização, incluindo:

Participação na Cúpula de Liderança 2024 United to Beat Malaria em Washington, DC, onde Barrett e Hertz se juntaram a defensores globais para discutir estratégias e pressionaram o Congresso para aumentar o financiamento para combater a malária e apoiar o desenvolvimento sustentável.

Participação na Move Against Malaria 5K, uma corrida mundial que reuniu comunidades para arrecadar fundos e conscientizar sobre a prevenção da malária.

"Temos o profundo privilégio de apoiar a United to Beat Malaria, uma campanha que incorpora o espírito dos SDGs", disse Barrett. "Na EBC, acreditamos que nosso trabalho como instituição financeira deve ir além dos mercados e dos lucros para enfrentar desafios globais críticos como a malária. Fazer parte desse esforço mostra o quanto valorizamos a oportunidade de contribuir significativamente para causas que criam mudanças reais e duradouras no mundo."

Por meio dos esforços de seus homenageados, o evento mostrou o impacto de unir forças para enfrentar desafios e tornar o mundo mais justo e sustentável. Para a EBC, foi uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com o progresso e a colaboração global. "Esta noite nos lembrou do impacto extraordinário que podemos alcançar quando organizações e indivíduos se unem por um propósito comum", disse Barrett.

À medida que a EBC continua a expandir sua presença em centros financeiros em todo o mundo, ela permanece firme em sua missão de equilibrar a excelência nos negócios com um compromisso genuíno com a criação de um mundo melhor.

Para mais informações sobre as iniciativas de RSC da EBC Financial Group, incluindo a campanha United to Beat Malaria, visite https://www.ebc.com/malaria.

###

Sobre EBC Financial Group

Fundada no estimado distrito financeiro de Londres, EBC Financial Group (EBC) é conhecida por sua conjunta abrangente de serviços que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções abrangentes de investimento. A EBC estabeleceu rapidamente sua posição como uma corretora global, com ampla presença nos principais centros financeiros, como Londres, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Sydney, Ilhas Cayman, e em mercados emergentes na América Latina, Sudeste Asiático, África e Índia. A EBC atende a uma clientela diversificada de investidores de varejo, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida por vários prêmios, a EBC se orgulha de aderir aos principais níveis de padrões éticos e regulamentação internacional. As subsidiárias da EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido, a EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA), a EBC Financial Group (Austrália) Pty Ltd e a EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC).

No núcleo do Grupo EBC estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos desde o Acordo Plaza até a crise do franco suíço de 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a maior seriedade que merece.

A EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. A EBC também é parceira da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, a EBC apoia o seminário de engajamento público 'O que os economistas realmente fazem' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo público.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.