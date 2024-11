Les Roches ו-Jetex שותפות להשקת תוכנית בלעדית לתואר שני בתעופה פרטית

אבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Les Roches משתפת פעולה עם Jetex כדי להשיק תוכנית יחידה מסוגה לתואר שני בתעופה פרטית. תוכנית חדשנית זו נוצרה כדי לספק מענה לדרישה ההולכת וגוברת לאנשי מקצוע מיומנים מאוד במגזר התעופה הפרטית, והיא מספקת לסטודנטים הזדמנות ייחודית לרכוש את המומחיות הנדרשת כדי לשגשג בתעשייה דינמית זו ולהכין אותם לתפקידים מרכזיים בקריירה שלהם.

*שיתוף פעולה זה מדגיש את המחויבות של Les Roches להכנת סטודנטים לקריירה דינמית בתעשיית הטיולים היוקרתית תוך שילוב פילוסופיית המותג והמצוינות התפעולית של Jetex, ותוך הדגשת תפקידה של Jetex בעיצוב עתיד טיסות המנהלים וסלילת מסלול אקדמי חדש לדור הבא של אנשי המקצוע בתחום התעופה הפרטית.

*התוכנית החדשה לתואר שני בתעופה פרטית תוצע בקמפוסים של Les Roches במארבלה (ספרד), קראנס-מונטנה (שוויץ) ואבו דאבי (איחוד האמירויות).

*התוכנית תאפשר לסטודנטים ליהנות מהתמחות של שישה חודשים והשמה בעבודה עם Jetex

"Les Roches נמצאת תמיד בחזית של עיצוב המנהיגים עבור מגזר שירותי היוקרה. שותפות זו עם Jetex מייצגת הזדמנות יוצאת דופן עבור הסטודנטים שלנו לשקוע בעולם התעופה הפרטית ולהופיע כמובילים עתידיים בניהול חברות תעופה", אמר קרלוס דיאז דה לה לאסטרה (Carlos Díez de la Lastra), מנכ"ל Les Roches.

"ג'טקס מגדירה מחדש את הסטנדרטים של התעופה הפרטית, ושותפות זו משקפת את המחויבות שלנו לפיתוח דור חדש של אנשי מקצוע המגלמים את ערכי החדשנות, המצוינות והיוקרה שלנו. יחד עם Les Roches, אנו סוללים את הדרך לעתיד בהיר יותר בתעופה", אמר עאדל מרדיני (Adel Mardini), מייסד ומנכ"ל Jetex.

חוויה חינוכית מותאמת אישית

הדיפלומה לתואר שני בתעופה פרטית היא תכנית דו סמסטריאלית מלאה המוצעת בקמפוסים של Les Roches במארבלה (ספרד), קראנס-מונטנה (שוויץ), ואבו דאבי (איחוד האמירויות) ותכלול התמחות באורך שישה חודשים ב-Jetex במהלך הסמסטר השני.

התוכנית המלאה תפורסם בקרוב.

מלגות והזדמנויות קריירה

כדי לתמוך באנשי מקצוע שאפתניים, Les Roches ו-Jetex יציעו במשותף מלגות חלקיות למשתתפים נבחרים בתוכנית, תוך שיפור הנגישות להזדמנות חינוכית ברמה עולמית זו.

ויותר מכך, משתתפים מצטיינים יילקחו בחשבון לצורך העסקה ראשונית ב-Jetex, בהתבסס על ביצועיהם ודרישות ההעסקה של החברה במועד השלמת התוכנית.

אודות Les Roches



Les Roches מפעילה מוסד שוויצרי מכובד המוקדש לטיפוח המנהיגים החדשניים ובעלי היזומה של המחר בתעשיית האירוח. Les Roches, שהוקמה ב-1954 בשוויץ, מציעה תואר ראשון, תואר שני ותוכניות מנהלים בתחומי היוקרה, אירוח, תיירות וניהול ספורט. ל-Les Roches יש קמפוסים בשוויץ, ספרד, איחוד האמירויות וסין, כמו גם קמפוס משותף בניו דלהי.

כחלק מ-Somet Education, המובילה בעולם בחינוך בתחום האירוח, Les Roches מדורגת בין 5 המובילות המציעות מוסדות השכלה גבוהה בעולם בתחום של ניהול אירוח ופנאי (QS World University Rankings by Subject, 2024).

Les Roches קיבלה הכרה רשמית מהמועצה השוויצרית להסמכה (SAC) כמכון שוויצרי למדעים יישומיים. בנוסף להכרה זו, Les Roches מוכר גם על ידי ועדת ניו אינגלנד להשכלה גבוהה (NECHE).

למידע נוסף, בקרו באתר: www.lesroches.edu

אודות ג'טקס:

מובילה גלובלית בתעופה לבכירים שזכתה בפרסים רבים, JETEXמוכרת בזכות אספקת פתרונות תמיכה בענפי תעופה גמישים, הטובים מסוגם ללקוחות בכל העולם. ג'טקס מספקת מסופים פרטיים יוצאי דופן FBO, תדלוק מטוסים, שירותי קרקע ותכנון טיסות ייחודי. החברה מטפלת בבעלים ומפעילים של מטוסי מנהלים עבור טיסות עסקיות, מסחריות ואישיות.

למידע נוסף -מדיה

T: +971 4 212 4900 | E: teamorange@jetex.com

תמונה הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a713c544-7563-443c-b227-b28f1cecd418

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire

לפרטים נוספים : נוי תקשורת 03-6026026 זהר 052-2641769

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.