Investissements Purpose publie son rapport annuel de 2024 et l’examen actuariel de sa caisse de retraite Longévité

Le fonds commun de placement à revenu viager annonce des hausses des niveaux de distribution en 2025

TORONTO, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a le plaisir de publier le troisième rapport annuel de Fonds de pension Longévité (« Longévité » ou « le fonds »), le premier fonds commun de placement à revenu fixe au monde conçu pour offrir une sécurité de revenu aux Canadiens retraités. Le rapport comprend deux sections principales : la première, préparée par Purpose, présente un résumé du rendement du Fonds en 2024 ; la deuxième section est un examen actuariel détaillé effectué par TELUS Santé.

« Au cours de sa troisième année d’exploitation, le Fonds de pension Longévité demeure fidèle à son objectif principal, qui consiste à procurer un revenu mensuel à vie aux retraités canadiens », a déclaré Fraser Stark, président de Longévité Retirement Platform chez Investissements Purpose. De plus, je suis heureux d’annoncer que, comme les niveaux de financement sont maintenant bien supérieurs à la cible, notre politique de revenu prévoit une augmentation des distributions dans les cinq cohortes en 2025, ce qui renforce notre engagement continu à assurer l’avenir de retraite de nos clients. »

L’augmentation des niveaux de distribution met en évidence la solidité continue de notre stratégie de financement et l’importance que nous accordons à la création de valeur pour les retraités. Le tableau ci-dessous présente les changements spécifiques des niveaux de distribution annuelle pour chaque cohorte de décumul :

COHORT DE DÉCRYPTAGE (Série F) 5 4 3 2 1 2024 distribution annuelle par unité 6,150 $ 6,150 $ 6,500 $ 6,900 $ 7,400 $ 2025 distribution annuelle par part 6,233 $ 6,335 $ 6,684 $ 7,107 $ 7,622 $





COHORT DE DÉCUMULATION (Série A) 5 4 3 2 1 2024 distribution annuelle par unité 5,650 $ 5,650 $ 6,000 $ 6,400 $ 6,900 $ 2025 distribution annuelle par part 5,726 $ 5,820 $ 6,170 $ 6,592 $ 7,107 $



En février 2022, Purpose a élaboré une Income Policy qui décrit la façon dont les niveaux de distribution sont gérés et le montant des niveaux de distribution qui peuvent être rajustés selon différents scénarios. « Nous adoptons une approche axée sur le financement pour gérer les niveaux de distribution », explique Fraser Stark. « Grâce à sa stratégie de portefeuille diversifiée axée sur les régimes de retraite, le Fonds a obtenu un rendement net impressionnant de 12-month % au 30 septembre 2024. Comme l’indique l’examen actuariel de TELUS, nous sommes impatients de continuer à fournir un revenu de retraite stable à nos investisseurs en décumulation au début de la nouvelle année. »

L’examen actuariel confirme que Investissements Purpose suit l’approche décrite dans la politique sur le revenu et que l’évolution à long terme des niveaux de distribution devrait augmenter dans la majorité des cas. Les résultats de l’examen annuel confirment également que la Longévité est en bonne voie d’atteindre son objectif de fournir un revenu viager.

Pour lire le rapport annuel 2024 dans son intégralité et acquérir une compréhension approfondie du rendement et des stratégies du Fonds, veuillez consulter la page RetireWithLongevity.com/report2024.

À propos du Fonds de pension Longévité

Le Fonds de pension Longévité est le premier produit lancé dans le cadre d’une nouvelle plateforme holistique de solutions de retraite lancée par Investissements Purpose. Pour plus d’informations sur la mission de Longevity and Purpose, qui consiste à aider les Canadiens à redéfinir leur retraite grâce à un revenu à vie, veuillez consulter le site RetireWithLongevity.com.

À propos de Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 22 milliards de dollars. Investissements Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société indépendante de services financiers axés sur la technologie.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds d’investissement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Le prospectus contient des informations importantes et détaillées sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et la valeur de son actif net, son rendement et son rendement des placements fluctueront à l’occasion selon la conjoncture du marché. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.

Le revenu sous forme de distributions du Fonds n’est pas garanti, et la fréquence et le montant des distributions peuvent augmenter ou diminuer. Le fonds a une structure unique de fonds commun de placement. La plupart des fonds communs de placement font racheter leurs titres à leur valeur liquidative (VL). En revanche, les rachats dans la catégorie de décumulation du Fonds (volontaires ou au décès) se feront à la valeur liquidative ou au montant du placement initial moins les distributions reçues, selon le moins élevé des deux. Vous pouvez toujours avoir accès au moindre du capital impayé (valeur initiale de votre placement moins tout paiement de revenu effectué) ou de la valeur de votre actif net. Des frais peuvent s’appliquer.

Certains énoncés dans le présent document sont de nature prospective. Les énoncés prospectifs (les « énoncés prospectifs ») sont des énoncés prédictifs, dépendent de conditions ou d’événements futurs ou s’y rapportent, ou comprennent des termes comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre à », « prévoir », « avoir l’intention de », « planifier », « croire », « estimer » ou d’autres expressions semblables. Les déclarations prospectives ou autres que les informations historiques sont soumises à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer sensiblement de ceux présentés dans le FLS. Les contrats à terme normalisés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont, de par leur nature, fondés sur de nombreuses hypothèses. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent document soient fondés sur ce que Purpose Investments estime être des hypothèses raisonnables, Purpose Investments ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les énoncés prospectifs et de ne pas s’y fier indûment. À moins que les lois applicables ne l’exigent, il n’est pas prévu, et il est expressément renoncé, qu’il existe une intention ou une obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

