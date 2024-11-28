Mavenir 的 Network Intelligence as a Service (NIaaS) 服务荣获 2024 Glotels Advancing Artificial Intelligence Award

理查森，德克萨斯州, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 构建未来网络的云原生网络基础设施供应商 Mavenir 凭借其 Network Intelligence as a Service (NIaaS) 荣获 Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) Award，彰显了其在 AI 领域的领导地位。 Mavenir 的 NIaaS 将最先进的人工智能/机器学习 (AI/ML) 应用于电信运营，提升了问题解决和决策能力，从而改善用户体验。

NIaaS 可提高资源效率并降低成本，是 Mavenir 市场领先的自主 5G 网络解决方案组合的重要组成部分。 随着网络运营日益复杂，自主网络的功能变得至关重要。 在 4G 时代及之前，电信服务主要面向人类用户，其运营流程围绕人类行为而构建。 而 5G 及未来网络则需要服务于数量快速增长的各种非人类设备，这些设备在带宽、延迟和使用模式方面有着不同的需求。

为了支持如此多样化的服务，电信运营的复杂性将逐步增加，因此需要自主网络。 Mavenir 的自主网络解决方案利用领先的开源框架，包括 K8s/容器云、基于 GitOps 的云原生自动化和最先进的 AI/ML 算法，并根据通信服务提供商 (CSP) 的独特需求进行优化。 最终，它能够实现以极快的速度和前所未有的敏捷性交付前沿创新。

在商业服务中，Mavenir 的 NIaaS 提升了运营人员的问题解决和决策能力，使他们能够提高网络运营效率、履行服务级别协议、增强最终用户体验并更高效地利用网络资源。 NIaaS 提供了一个可视化层，以用户友好的方式显示机器学习模型输出的推理结果，即使没有数据科学背景的电信运营人员也能轻松理解机器学习模型的输出。 NIaaS 使用生成式 AI 模型创建运营网络的数字孪生，以降低闭环操作的风险。 该数字孪生作为实时测试工具，用于评估 NIaaS 建议的优化措施，然后再在实时网络上实施。

Mavenir 云、AI 和 IMS 业务战略高级副总裁兼总经理 Brandon Larson 表示：“我们致力于为电信运营打造最佳 AI 解决方案，并为此不懈努力。 电信行业的未来在于自主网络，CSP 需要在其运营中快速采用人工智能才能保持竞争力。 Mavenir 的 NIaaS 将最先进的 AI 应用于电信运营，以构建未来网络——就在当下，它使通信服务提供商能够以更低的成本为其客户提供先进的服务和更佳的用户体验，并实现更高的运营效率。”

第 12 届年度 Glotel Awards 是由 Telecoms.com 主办的 Global Telecoms Awards。 完整的获奖者名单可在此处查看：2024 年获奖者 | Global Telecoms Awards

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络，这些解决方案采用更加环保的设计，使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。 作为开放 RAN 的先驱和公认的行业变革者，Mavenir 荣获大奖的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现，加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型，这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。 如需了解更多信息，请访问：www.mavenir.com

Mavenir 公关联系人：

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

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