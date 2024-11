Network Intelligence as a Service (NIaaS) ของ Mavenir คว้ารางวัล Advancing Artificial Intelligence ในงาน Glotels ประจำปี 2024

ริชาร์ดสัน รัฐเท็กซัส, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟซึ่งสร้างอนาคตของเครือข่าย ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำในด้าน AI โดยคว้ารางวัล Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) ให้กับผลิตภัณฑ์ Network Intelligence as a Service (NIaaS) ของตน NIaaS ของ Mavenir ใช้ AI/ML ที่ล้ำสมัยในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคม และช่วยยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้

NIaaS ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและลดต้นทุนนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันของ Mavenir โดยจัดอยู่ในระดับชั้นนำของตลาดและช่วยให้สามารถสร้างเครือข่าย 5G ที่ทำงานเองโดยอิสระได้ เมื่อการทำงานของเครือข่ายซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ความสามารถของเครือข่ายที่ทำงานเองโดยอิสระจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญ การให้บริการโทรคมนาคมมุ่งเน้นไปยังบริการที่บุคคลเข้าถึงเป็นหลักมาจนกระทั่งถึงยุค 4G โดยใช้กระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างขึ้นตามพฤติกรรมของมนุษย์ สำหรับ 5G และเทคโนโลยีที่สูงกว่านั้น จำเป็นต้องให้เครือข่ายส่งมอบบริการให้กับบรรดาอุปกรณ์ที่มนุษย์ไม่ได้ควบคุมการดำเนินการและมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีความต้องการที่แตกต่างกันในแง่ของปริมาณการรับส่งข้อมูล ความหน่วง และรูปแบบการใช้งาน

การดำเนินงานด้านโทรคมนาคมเพื่อรองรับชุดบริการที่หลากหลายดังกล่าวถูกกำหนดให้ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต้องใช้เครือข่ายที่ทำงานเองโดยอิสระ โซลูชันของ Mavenir สำหรับเครือข่ายที่ทำงานเองโดยอิสระใช้ประโยชน์จากกรอบการทำงานแบบโอเพ่นซอร์สชั้นนำ ซึ่งครอบคลุมคลาวด์ K8s/คอนเทนเนอร์ ระบบการทำงานอัตโนมัติแบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ GitOps และอัลกอริทึม AI/ML ที่ล้ำสมัย อีกทั้งยังปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร (CSP) ผลที่ได้คือการส่งมอบนวัตกรรมที่ล้ำสมัยด้วยความรวดเร็วฉับไวและความคล่องตัวที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในด้านบริการเชิงพาณิชย์ NIaaS ของ Mavenir ได้ยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจของบุคลากรระดับปฏิบัติการ ทำให้บุคลากรดังกล่าวสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย บังคับใช้ข้อตกลงระดับการบริการ ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น NIaaS มอบเลเยอร์การแสดงภาพที่แสดงการอนุมานผลลัพธ์ของโมเดล ML ในลักษณะที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ ช่วยให้บุคลากรระดับปฏิบัติการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่ไม่มีพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถเข้าใจผลลัพธ์ของโมเดล ML ได้อย่างง่ายดาย NIaaS สร้างฝาแฝดทางดิจิทัลของเครือข่ายปฏิบัติการ โดยใช้โมเดล AI เชิงสร้างสรรค์หรือ Generative AI เพื่อลดความเสี่ยงของการปฏิบัติการแบบวงปิด ฝาแฝดทางดิจิทัลนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทดสอบในสภาวะจริง เพื่อประเมินการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพที่ NIaaS แนะนำ ก่อนที่จะนำไปใช้งานบนเครือข่ายจริง

"ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างโซลูชัน AI ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานด้านโทรคมนาคมนั้นไม่เป็นสองรองใคร" Brandon Larson รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจคลาวด์, AI และ IMS ของ Mavenir กล่าว “อนาคตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ทำงานเองโดยอิสระ และ CSP จำเป็นต้องนำ AI มาใช้ในการทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ยังคงมีความสำคัญในอุตสาหกรรมนี้ NIaaS ของ Mavenir นำ AI ที่ล้ำสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งอนาคต โดยปัจจุบันช่วยให้ CSP สามารถนำเสนอบริการขั้นสูงและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้แก่ผู้บริโภคได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง พร้อมทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น

รางวัล Glotel ประจำปีครั้งที่ 12 คือรางวัล Global Telecoms ซึ่งจัดโดย Telecoms.com สามารถดูรายชื่อผู้ชนะทั้งหมดได้ที่นี่ ผู้ชนะประจำปี 2024 | รางวัล Global Telecoms

