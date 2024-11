La Inteligencia de Red como un Servicio (NIaaS) de Mavenir obtuvo el Premio Avanzando la Inteligencia Artificial en los Glotels 2024

RICHARDSON, Texas, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, el proveedor de infraestructura de red nativa en la nube que construye el futuro de las redes, fue reconocido como un líder en IA, galardonado con el Premio Avanzando la Inteligencia Artificial Global Telecoms (Glotel) por su Inteligencia de Red como un Servicio (NIaaS). Con la aplicación de IA/ML de punta a las operaciones de telecomunicaciones, la NIaaS de Mavenir eleva las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones para mejorar la experiencia del usuario.

Al mejorar la eficacia de los recursos y reducir los costos, NIaaS es una parte integral de la cartera de soluciones líderes en el mercado de Mavenir que habilitan redes 5G autónomas. Mientras que las operaciones de red se vuelven cada vez más complejas, la capacidad de las redes autónomas se ha vuelto crucial. Hasta 4G, la prestación de servicios de telecomunicaciones se centraba principalmente en los servicios a los que accedían las personas, con procesos operativos basados en el comportamiento humano. Para 5G y más allá, se requiere que las redes proporcionen servicios a una variedad de dispositivos no humanos de rápido crecimiento con requisitos variables en términos de ancho de banda, latencia y patrones de uso.

Las operaciones de telecomunicaciones para soportar un conjunto tan heterogéneo de servicios se volverán progresivamente más complejas, lo que requerirá redes autónomas. Las soluciones de Mavenir para redes autónomas utilizan las principales estructuras de código abierto, que abarcan K8/nube de contenedores, automatización nativa de la nube basada en GitOps y algoritmos de IA/ML de última generación, y los optimizan para las necesidades únicas de los proveedores de servicios de comunicación (CSPs). El resultado es la entrega de innovación de vanguardia a la velocidad del rayo y con una agilidad sin precedentes.

En el servicio comercial, el NIaaS de Mavenir ha elevado las capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones del personal operativo, permitiéndoles mejorar la productividad de las operaciones de red, hacer cumplir los acuerdos de nivel de servicio, mejorar la experiencia del usuario final y utilizar los recursos de red de manera más eficiente. La NIaaS ofrece un nivel de visualización que muestra la inferencia de la salida del modelo de ML de una manera fácil de usar, lo que permite al personal de operaciones de telecomunicaciones que no tiene experiencia en ciencia de datos comprender fácilmente la salida de los modelos de ML. NIaaS crea un gemelo digital de la red operativa, utilizando modelos de IA generativa, para reducir el riesgo de las operaciones de bucle cerrado. El gemelo digital sirve como una herramienta de prueba en vivo para evaluar las acciones de optimización sugeridas por NIaaS, antes de implementarlas en la red en vivo.

"Nuestro compromiso de desarrollar las mejores soluciones de inteligencia artificial para las operaciones de telecomunicaciones es insuperable", dijo Brandon Larson, vicepresidente senior y gerente general de la estrategia comercial de nube, inteligencia artificial e IMS de Mavenir. "El futuro del sector de telecomunicaciones radica en las redes autónomas, y los CSP deben adoptar rápidamente la IA en sus operaciones para seguir siendo relevantes. La NIaaS de Mavenir aplica la inteligencia artificial de vanguardia en las operaciones de telecomunicaciones para construir el futuro de las redes, hoy en día, permitiendo que los CSPs ofrezcan servicios avanzados y una mejor experiencia de usuario a sus consumidores a un costo menor y lograr mayor eficacia operativa".

La duodécima edición de los Premios Glotel son los Global Telecoms Awards, organizados por Telecoms.com. La lista completa de ganadores se puede ver aquí: Ganadores 2024 | Global Telecoms Awards

Acerca de Mavenir

Mavenir hoy construye el futuro de las redes con soluciones nativas en la nube y habilitadas por IA, que son ecológicas por diseño, capacitando a los operadores a maximizar los beneficios de 5G y alcanzar redes inteligentes, automatizadas y programables. Como pionero de Open RAN (Red de acceso de radio abierto) y disruptor comprobado del sector, las soluciones galardonadas de Mavenir ofrecen automatización y monetización en redes móviles en todo el mundo, acelerando la transformación de la red de software para más de 300 proveedores de servicios de comunicaciones en más de 120 países, que atienden a más del 50% de los suscriptores del mundo. Para más información visite, www.mavenir.com

