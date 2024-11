Network Intelligence as a Service (NIaaS) milik Mavenir Memenangkan Penghargaan Advancing Artificial Intelligence di Glotels 2024

RICHARDSON, Texas, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang sedang membangun masa depan jaringan, telah diakui sebagai pemimpin dalam bidang AI, dengan meraih penghargaan Advancing Artificial Intelligence Global Telecoms (Glotel) untuk Network Intelligence as a Service (NIaaS) miliknya. Dengan menerapkan AI/ML yang canggih pada operasi telekomunikasi, NIaaS dari Mavenir meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan pengalaman pengguna.

Dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi biaya, NIaaS merupakan bagian yang integral dari portofolio solusi terdepan di pasar dari Mavenir yang memungkinkan jaringan 5G otonom. Seiring dengan semakin kompleksnya operasi jaringan, kemampuan untuk jaringan otonom menjadi sangat penting. Sebelum 4G, penyediaan layanan telekomunikasi terutama ditujukan untuk layanan yang diakses oleh masyarakat, dengan proses operasional yang dibangun berdasarkan perilaku manusia. Untuk 5G dan seterusnya, jaringan disyaratkan untuk memberikan layanan ke berbagai perangkat non-manusia yang berkembang pesat dengan kebutuhan yang beragam dalam hal bandwidth, latensi, dan pola penggunaan.

Pengoperasian telekomunikasi untuk mendukung serangkaian layanan yang heterogen tersebut diatur agar tumbuh semakin kompleks secara progresif, yang membutuhkan jaringan otonom. Solusi dari Mavenir untuk jaringan otonom memanfaatkan kerangka kerja sumber terbuka terdepan – yang mencakup cloud K8s/kontainer, otomatisasi cloud berbasis GitOps, dan algoritme AI/ML yang canggih – serta mengoptimalkannya untuk kebutuhan unik penyedia layanan komunikasi (communication service providers, CSP). Hasilnya berupa penyampaian inovasi terdepan dengan kecepatan kilat dan dengan kelincahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Dalam layanan komersial, NIaaS dari Mavenir telah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan personel operasional, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan produktivitas operasi jaringan, memberlakukan perjanjian tingkat layanan, meningkatkan pengalaman pengguna akhir, dan memanfaatkan sumber daya jaringan secara lebih efisien. NIaaS menyediakan lapisan visualisasi dengan menampilkan kesimpulan dari keluaran model ML dengan cara yang ramah bagi pengguna, yang memungkinkan personel operasi telekomunikasi yang tidak memiliki latar belakang ilmu data dapat dengan mudah memahami keluaran model ML. NIaaS menciptakan kembaran digital dari jaringan operasional, menggunakan model AI generatif, untuk mengurangi risiko operasi loop tertutup. Kembaran digital berfungsi sebagai alat bantu pengujian langsung untuk mengevaluasi tindakan pengoptimalan yang disarankan oleh NIaaS, sebelum mengimplementasikannya pada jaringan langsung.

“Komitmen kami untuk membangun solusi AI terbaik untuk operasi telekomunikasi tidak ada duanya,” kata Brandon Larson, SVP dan GM Strategi Bisnis Cloud, AI & IMS dari Mavenir. “Masa depan industri telekomunikasi terletak pada jaringan otonom, dan CSP harus mengadopsi AI dengan cepat dalam operasi mereka agar tetap relevan. NIaaS dari Mavenir menerapkan AI yang canggih dalam operasi telekomunikasi untuk membangun jaringan masa depan – saat ini, yang memungkinkan CSP untuk menawarkan layanan canggih dan pengalaman pengguna yang lebih baik kepada konsumen mereka dengan biaya yang lebih rendah dan mewujudkan efisiensi operasional yang lebih baik.”

Penghargaan Glotel tahunan ke-12 adalah Penghargaan Global Telecoms, yang diselenggarakan oleh Telecoms.com. Daftar lengkap pemenang dapat dilihat di sini: Pemenang 2024 | Penghargaan Global Telecoms

Tentang Mavenir

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud dengan desain yang ramah lingkungan, meningkatkan kemampuan operator untuk mewujudkan manfaat dari 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e088278e-bd35-49ab-94b8-472df81683dc

