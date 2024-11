מודיעין רשת כשירות (NIaaS) של Mavenir זכתה בפרס הבינה המלאכותית המתקדמת בכנס 2024 Glotels

ריצ'רדסון, טקסס, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת בענן הבונה את עתיד הרשתות, זכתה להכרה כמובילה בשוק הבינה המלאכותית עת זכתה בפרס הבינה המלאכותית המתקדמת בכנס Global Telecoms (Glotel) עבור השירות מודיעין רשת כשירות (NIaaS) שלה. NIaaS של Mavenir, באמצעות יישום שיטות בינה מלאכותית/לימוד מכונה מתקדמות על פעולות טלקום, משפר את היכולת לפתור בעיות ולקבל החלטות במטרה לשפר את חווית המשתמש.

NIaaS, שעוזר לשפר את יעילות השימוש במשאבים ומפחית עלויות, הוא חלק בלתי נפרד מפורטפוליו הפתרונות מוביל השוק של Mavenir המאפשרים רשתות 5G אוטונומיות. ככל שהפעולות ברשת הופכות למורכבות יותר ויותר, היכולת להפוך רשתות לאוטונומיות הפכה לקריטית. עד 4G, אספקת שירותי טלקום התייחסה בעיקר לשירותים אליהם אנשים ניגשים, עם תהליכים תפעוליים שנבנו סביב התנהגות אנושית. עם 5G ומעלה, הרשתות נדרשות לספק שירותים למערך הולך וגדל במהירות של מכשירים לא אנושיים עם דרישות משתנות מבחינת רוחב פס, שיהוי ודפוסי שימוש.

הפעולות שמבצעות חברות טלקום לתמיכה במערך שירות כזה הטרוגני הופכות ליותר ויותר מורכבות באופן פרוגרסיבי, ומחייבות רשתות אוטונומיות. הפתרונות של Mavenir לרשת אוטונומית ממנפים מסגרות קוד פתוח מובילות - החל ב-K8s/ענן מכולות, דרך מיכון GitOps בענן, וכלה באלגוריתמי בינה מלאכותית וענן חדישים – ומייעלות אותן לצרכים הייחודיים של ספקי שירותי תקשורת (CSP). התוצאה היא אספקת חדשנות מתקדמת במהירות הבזק ובזריזות חסרת תקדים.

בתחום השירות המסחרי, NIaaS של Mavenir משפר את יכולות פתרון הבעיות וקבלת ההחלטות של אנשי תפעול, וזה מאפשר להם לשפר את הפרודוקטיביות בתפעול הרשת, לאכוף הסכמי רמת שירות, לשפר את חוויית משתמש הקצה ולנצל את משאבי הרשת באופן יעיל יותר. NIaaS מספק שכבת ויזואליזציה המציגה את פלט ההסקה של מודל לימוד המכונה בצורה ידידותית למשתמש, ומאפשרת לאנשי תפעול טלקום, שאין להם רקע במדעי נתונים, להבין בקלות את הפלט של המודלים. NIaaS יוצר תאומים דיגיטליים של הרשת התפעולית, תוך שימוש במודלים של בינה מלאכותית, כדי למנוע פעולות בלולאה סגורה. התאום הדיגיטלי משמש ככלי בדיקה חי להערכת פעולות מיטוב שהוצעו בידי NIaaS, לפני הטמעתם ברשת החיה.

"המחויבות שלנו לבניית פתרונות הבינה המלאכותית הטובים ביותר לתפעול טלקומוניקציה היא ראשונה במעלה", אמר ברנדון לארסון (Brandon Larson), סגן נשיא ומנהל אסטרטגיית הענן, הבינה המלאכותית וה-IMS העסקית של Mavenir. "העתיד של תעשיית הטלקום טמון ברשתות אוטונומיות, וספקי שירותי אינטרנט צריכים לאמץ במהירות בינה מלאכותית בפעילותם כדי להישאר רלוונטיים. NIaaS של Mavenir מיישם בינה מלאכותית מתקדמת בתפעול טלקום כדי לבנות את עתיד הרשתות - כיום, ומאפשר לספקי שירותי אינטרנט להציע שירותים מתקדמים וחוויית משתמש משופרת לצרכנים שלהם בעלות נמוכה יותר ולממש יעילות תפעולית משופרת".

פרסי גלוטל Glotel השנתיים ה-12 הם פרסי הטלקום העולמיים, המאורגנים על ידי Telecoms.com. ניתן לצפות ברשימת הזוכים המלאה כאן: הזוכים לשנת 2024 | פרסי הטלקום העולמיים

