Résultat de l’assemblée générale annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Sirios inc. (TSX-V : SOI ; OTCQB : SIREF) (« Sirios » ou la « Société ») annonce que toutes les propositions présentées à son assemblée générale annuelle d’hier ont été entérinées par les actionnaires. Ces propositions comprenaient la nomination des administrateurs et des auditeurs, de même que le renouvellement du régime d’options d’achat d’actions de la Société.

Les actionnaires ont réélu Madame Colinda Parent, de même que Messieurs Luc Cloutier, Dominique Doucet, Guy Le Bel et Robert Ménard comme membres du conseil d’administration, avec des taux d’approbation variant entre 96,4 % et 99,0 %. Les actionnaires détenant un total de plus de 16,6 % du capital-actions de Sirios ont voté sur les propositions présentées.

De plus, lors de la réunion du conseil d’administration tenue après l’assemblée des actionnaires, M. Frédéric Sahyouni a été reconduit aux postes de chef des finances et secrétaire de la Société tandis que M. Dominique Doucet et M. Robert Ménard ont été reconduits comme président, chef de la direction et président du conseil d’administration respectivement. Mme Parent présidera le comité d’audit tandis que M. Cloutier présidera le comité de gouvernance, d’environnement et de santé/sécurité.

Octroi d’options

Le conseil d’administration a également octroyé, lors de la même réunion, un total de 3 100 000 options d’achat d’actions auprès d’employés, consultants, administrateurs et dirigeants en vertu de son régime incitatif d’octroi d’options, à un prix de levée de 0,055 $ par action. Les options ont une durée de cinq ans.

À propos de Sirios

Ressources Sirios inc. (TSX-V: SOI; OTCQB: SIREF) est une société d'exploration minière québécoise axée sur le développement de sa propriété aurifère Cheechoo, détenue à 100%, située à Eeyou Istchee Baie-James, Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables basés sur les attentes, les estimations et les prévisions à la date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements, les résultats, la performance, les prévisions et les occasions réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou présumés par ces énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux indiqués dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans y être limités, les suivants : des coûts d’investissement et d’exploitation qui diffèrent de façon importante des estimations; la nature provisoire des résultats des tests métallurgiques; les retards ou échecs dans l’obtention des approbations gouvernementales, environnementales ou autres requises; les incertitudes liées à la disponibilité et aux coûts des financements nécessaires à l’avenir; les variations sur les marchés des capitaux; l’inflation; les fluctuations des prix des métaux; les retards dans le développement du projet; les autres risques liés à l’industrie de l’exploration minière et de la mise en valeur et les risques énoncés dans les documents publics de la société déposés sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Bien que la société soit d’avis que les hypothèses et facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué soient raisonnables, les lecteurs ne devraient pas accorder une importance indue à cette information, laquelle n’est valable qu’à la date du présent communiqué, et aucune assurance ne peut être donné que ces évènements se produiront ou se produiront dans les délais mentionnés. La société n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite nouvelles informations, des évènements futurs ou autres, sauf tel que requis par la législation applicable.

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Dominique Doucet, PDG

450-482-0603

info@sirios.com

www.sirios.com

