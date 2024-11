Berlin ist Gastgeber eines wichtigen akademischen Treffens: „Polish Science & International Mobility – Meetup Berlin“

WARSCHAU, Polen, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 29. November 2024 wird Berlin zum Schauplatz eines einzigartigen Treffens von Wissenschaftlern und bietet die Gelegenheit zum Austausch bewährter Verfahren. Die Polnische Nationale Agentur für Akademischen Austausch (NAWA) und die Polnische Botschaft in Berlin laden deutsche und polnische Forscher zur Veranstaltung „Polish Science & International Mobility, Meetup Berlin“ ein.

Die bestehende deutsch-polnische wissenschaftliche Zusammenarbeit zeigt beispielhaft, wie enge Beziehungen zwischen Nachbarn die Herausforderungen der modernen Welt wie Klimawandel, Pandemien und Energiewende bewältigen können. Die geografische Nähe erleichtert die Projektumsetzung, während die gegenseitige Unterstützung in Bereichen wie Innovation, Bildung und Forschung zur Lösung von Problemen beiträgt, die über nationale Grenzen hinausgehen. Dies bestätigt, dass die Wissenschaft keine Grenzen kennt und zum Aufbau einer besseren Zukunft beiträgt.

Die Tagung steht Vertretern der deutschen akademischen und wissenschaftlichen Gemeinschaft offen, die an einer Zusammenarbeit mit Polen interessiert sind, sowie polnischen Forschern, die in Deutschland arbeiten.

Ein zentraler Teil des Treffens wird eine Podiumsdiskussion mit Vertretern führender Organisationen wie dem DAAD, der DFG, der Max-Planck-Gesellschaft, der NAWA, dem nationalen Wissenschaftszentrum, der Stiftung für die polnische Wissenschaft und der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung sein. In dieser Diskussion werden die bisherigen Erfolge der Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Institutionen zusammengefasst und zukünftige Richtungen, neueste Trends und Herausforderungen skizziert. Professor Krzysztof Ruchniewicz, Beauftragter des Außenministers für grenzüberschreitende und zwischengesellschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland, wird die Diskussion einleiten.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich über das Angebot polnischer akademischer Einrichtungen zu informieren. Ob Sie ein deutscher Forscher sind, der einen polnischen Kollegen zu einem Projekt einladen möchte, oder ein Projektleiter, der eine Zusammenarbeit mit einer polnischen Universität anstrebt, diese Veranstaltung bietet wichtige Informationen zu Finanzierung, Ressourcen und Partnerschaftsmodellen. Für alle, die sich für internationale Projekte wie die deutsch-polnische Zusammenarbeit interessieren, sind die Präsentationen und Networking-Veranstaltungen eine wertvolle Informations- und Kontaktquelle.

Die Veranstaltung findet am 29. November von 15:00 bis 20:00 Uhr in englischer Sprache in der polnischen Botschaft (Lassenstraße 19-21, 14193 Berlin) statt. Die Plätze sind begrenzt, melden Sie sich daher jetzt hier an: https://nawa.gov.pl/meetup-berlin

Wir sind der Meinung, dass gemeinsame wissenschaftliche Anstrengungen zwischen Polen und Deutschland nicht nur eine Frage der Geografie und der Nähe sind – sie sind ein Potenzial, das in internationalen Erfolg umgewandelt werden kann. Nutzen Sie daher diese einmalige Gelegenheit, um mit Fachleuten in Kontakt zu treten, innovative Partnerschaften zu entdecken und zur Entwicklung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland beizutragen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Programm finden Sie unter: https://nawa.gov.pl/en/nawa/news/polish-science-international-mobility-meetup-berlin-on-november-29

Quelle: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce319fbb-1851-483a-a2c7-2be97b07939b

Kontaktinformationen: Polna 40, 00-635 Warszawa Tel. +48 22 390 35 00 www.nawa.gov.pl

