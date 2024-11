חלוץ פעילות האקלים וההומניטריה מוחמד נאשיד זכה בפרס Global Citizen היוקרתי

לונדון, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

מוחמד נאשיד (Mohamed Nasheed), פעיל זכויות אדם חלוצי ותומך בפעולה אקלימית, נשיא האיים המלדיביים לשעבר והמזכ"ל הנוכחי של פורום האקלים הפגיע Climate Vulnerable Forum, הוכרז לזוכה בפרס האזרח הגלובלי לשנת 2024. מחווה שנתית זו, שהוצגה על ידי חברת הייעוץ הבינלאומית המובילה לתושבות ואזרחות Henley & Partners בשיתוף עם הארגון ההומניטרי השוויצרי ללא מטרות רווח Andan Foundation, מכירה במנהיגותו רבת ההשפעה בקידום זכויות אדם וחוסן אקלימי בקנה מידה עולמי.

הפרס היוקרתי, המכבד אדם שמפגין אומץ ומחויבות יוצאי דופן לשיפור ותמיכה בקהילה העולמית, הוענק בקבלת פנים חגיגית במהלך כנס האזרחות הגלובלי השנתי ה-18 בסינגפור, שהפגיש נשיאים וראשי ממשלות, שרים ופקידי ממשל בכירים אחרים, ואקדמאים מובילים, כמו גם יועצים מהשורה הראשונה של לקוחות פרטיים ואנשי מקצוע בתחום ניהול ההון.

הנשיא נאשיד קיבל את פרס האזרח הגלובלי על מחויבותו הבלתי מעורערת לקיימות סביבתית ולמטרות הומניטריות, במיוחד לקידום חוסן אקלימי עבור מדינות פגיעות. מאז כהונתו כנשיא הראשון שנבחר באופן דמוקרטי במלדיביים, הוא מילא תפקיד חשוב בהתמודדות עם משבר האקלים העולמי. בתפקידו הנוכחי כמזכ"ל הפורום הפגיע לאקלים, המייצג 70 מדינות, הוא מוביל מאמצי הסברה נרחבים. הוא דגל באנרגיה מתחדשת והוביל פרויקטים של חוסן אקלימי במלדיביים ובעולם. יוזמותיו עיצבו באופן משמעותי את מדיניות האקלים העולמית, במיוחד עבור מדינות פגיעות הנמצאות בסיכון הגבוה ביותר מהשפעות שינויי האקלים, ושיפרו את החיים ברחבי העולם.

יו"ר Henley & Partners ומייסד קרן אנדאן, ד"ר כריסטיאן ה. קיילין (Dr. Christian H. Kaelin), ציין את ההכרה הראויה של נאשיד. "מסירותו של הנשיא נאשיד לעבודה הומניטרית ולפעילות אקלימית למען קהילות פגיעות היא באמת יוצאת דופן. כתומך איתן בכוכב הלכת שלנו ובאוכלוסיות בסיכון הגבוה ביותר שלו, הוא העלה את הקריאה הדחופה לחוסן אקלימי והוגנות חברתית ברחבי העולם. נאשיד מגלם את רוח האזרחות הגלובלית, גישור על פערים וקידום עתיד בר-קיימא עבור הפגיעים ביותר. לכבוד הוא לנו להכיר במנהיג שחזונו חוצה גבולות ודורות".

תהליך הבחירה של פרס Global Citizen מבוסס על החלטת רוב של ועדת פרס האזרח הגלובלי. הפרס עצמו מורכב ממדליה פיסולית בהתאמה אישית שעוצבה על ידי האמן האיטלקי המוביל אנטוניו נוצ'רה (Antonio Nocera), תעודת פרס חתומה על ידי יו"ר ועדת פרס האזרח העולמי, ופרס כספי בסך 20,000 דולר, המיועד לתמיכה במאמצים ההומניטריים של הזוכה. בנוסף, Henley & Partners מתחייבת לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הזוכים לתקופה של שנה, להעלות את המודעות לעבודתם ולתמוך באמצעות רשת המשרד המונה יותר מ-60 משרדים ברחבי העולם.

מאז הקמתו, פרס Global Citizen חולק כבוד לאנשים יוצאי דופן רבים. הזוכה הראשון היה היזם הגרמני הראלד הפנר (Harald Höppner), שהקים את פרויקט הסיוע ההומניטרי לפליטים Sea-Watch. זוכים קודמים נוספים הם ד"ר אימתיאז סולימן (Dr. Imtiaz Sooliman), מייסד קרן Gift of the Givers, ארגון הסיוע הגדול ביותר באפריקה, ומוניק מורו (Monique Morrow), מייסדת שותפה של The Humanized Internet, פרויקט זהות דיגיטלית שמטרתו להביא תקווה לכ-1.1 מיליארד אנשים בעולם שאינם יכולים להוכיח את זהותם החוקית. דיפ וונג (Diep Vuong), מייסדת שותפה ונשיאת Pacific Links Foundation, זכתה בפרס על עבודתה בדרום מזרח אסיה, בקמפיין למען זכויותיהם של המשועבדים לסחר בבני אדם, ופרופ' ד"ר פדריג או'מאלי (Prof. Dr. Padraig O’Malley ) קיבל את פרס האזרח הגלובלי שלו כהוקרה על מאמציו ליישוב סכסוכים ופיוס בעיראק, צפון אירלנד ודרום אפריקה. אשתקד הוענק הפרס להומניטרית, פילנתרופית ומייסדת בית הספר Future Prowess Foundation ליתומים ולילדים מעוטי יכולת, זאנה בוקאר מוסטפא (Zannah Bukar Mustapha ) על תפקידה הקריטי בתיווך שחרורן של יותר מ-100 מתלמידות בית הספר צ'יבוק שנחטפו על ידי ארגון ההתקוממות האיסלאמי בוקו חראם בניגריה באפריל 2014, מה שהוליד את קמפיין #BringBackOurGirls הבינלאומי.

נאשיד הודה ל- Henley & Partners ולקרן Andan על ההכרה בעבודתו, ואמר: "לכבוד הוא לי לקבל את הפרס הזה, שמדגיש את המחויבות הקולקטיבית שלנו לטיפול במשבר האקלים ולהגנה על אלה שנמצאים בסיכון הגבוה ביותר. שינוי אמיתי מתחיל באחדות, ויחד, האנושיות המשותפת שלנו יכולה להתגבר על האתגרים המעצבים את עתידנו".

למידע נוסף-מדיה:

Sarah Nicklin

Group Head of PR

sarah.nicklin@henleyglobal.com

+27 72 464 8965

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6656c0dc-fc12-4ebd-b19d-841562a91067

Climate Action Champion and Humanitarian Mohamed Nasheed Receives Prestigious Global Citizen Award Climate Action Champion and Humanitarian Mohamed Nasheed Receives Prestigious Global Citizen Award

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.