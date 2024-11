معرض الخليج للطباعة والتغليف يفتتح باب التسجيل لدورة عام 2025

Upcoming edition to take place at Riyadh Front Exhibition Conference Center (RFECC) from 14 – 16 January 2025 Registration opens for Gulf Print & Pack 2025

الرياض, SAUDI ARABIA, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- أعلن معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، المعرض التجاري الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجالي الطباعة والتغليف، عن فتح باب التسجيل للدورة المقبلة أمام مقدمي خدمات الطباعة ومشتري الآلات، وأصحاب العلامات التجارية. وتنطلق دورة هذا العام من المعرض في المملكة العربية السعودية لأول مرة، حيث يستضيف مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات فعاليات المعرض بين 14 و16 يناير المقبل.ويقدم المعرض عروضاً تجريبية حية لأحدث التقنيات في مجال الطباعة التجارية وتغليف المنتجات، بالإضافة إلى آلات ومواد التغليف، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، بما فيها كونيكا مينولتا، وبوبست، وريكو، وإنديجيتك، وكانون، وفوجي فيلم.ويتماشى معرض الخليج للطباعة والتغليف مع أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يوفر فرص نمو واعدة لقطاع الطباعة والتغليف التجاري في المملكة، بالإضافة إلى تلبية الطلب على أنظمة التغليف الآلية ومواد التغليف المستدامة.وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جيد جريس، المديرة الإدارية لمعرض الخليج للطباعة والتغليف: "تسرنا استضافة الرياض لمعرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، حيث يوفر حرص المملكة على بناء قاعدة صناعية محلية قوية من معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 المنصة المثالية لموردي قطاع الطباعة والتغليف الراغبين في ترسيخ مكانتهم في السوق السعودي. ويتيح المعرض لزواره فرصة استكشاف أحدث المعدات التي تمكنهم من تأسيس مشاريع مربحة في مختلف أنحاء المنطقة".ومن جهته، قال باري كيلينجري، مدير معرض الخليج للطباعة والتغليف: "يسلط المعرض الضوء على أحدث الابتكارات التي تؤثر على قطاع الطباعة والتغليف. ويتماشى مشروع رؤية السعودية 2030 مع التزام المعرض بتعزيز الابتكار الرقمي والنمو المستدام في القطاع. ونتطلع إلى استقبال الزوار والجهات العارضة في الرياض العام المقبل".وبدوره، قال أوسامو ميوتشي، المدير العام لشركة كونيكا مينولتا لحلول الأعمال في الشرق الأوسط: "تسعدنا المشاركة في معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 في الرياض، باعتباره الفعالية الأبرز في القطاع بالمملكة العربية السعودية. ويشكل المعرض منصة مثالية لعرض ابتكاراتنا والتواصل مع قادة القطاع في المملكة والعملاء المحتملين، مما يعزز نمو أعمالنا واتساع نطاقها".ومن جانبه، قال محمد حصايري، مدير التسويق والاتصالات الإقليمي في بوبست: "يتطلع خبراء شركتنا للمشاركة في المعرض واستعراض أحدث تقنيات الطباعة المبتكرة التي تقدمها الشركة، بدءاً من الطباعة الفلكسوغرافية ووصولاً إلى تقنية نفث الحبر الرقمية بالكامل، بالإضافة إلى المنصة النموذجية الشاملة. وتجمع هذه الحلول بين الأتمتة والرقمنة والاتصال لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاستدامة في السوق المتغير باستمرار".وبدوره، قال أحمد فتحي، مدير الأعمال في الشرق الأوسط لدى شركة ريكو: "يسر شركة ريكو المشاركة في أول دورة من معرض الخليج للطباعة والتغليف في المملكة العربية السعودية، التي تمثل أحد أبرز الأسواق التي نحظى بمكانة رائدة في عدد من قطاعات المنتجات فيها. ويتيح لنا المعرض تعزيز حضورنا وعرض حلولنا المتطورة التي تلبي الاحتياجات المتزايدة في المنطقة".وقال فاتشي كافلاكيان، الرئيس التنفيذي لشركة إنديجيتك: "تتمتع شركة إنديجيتك بمكانة رائدة في مجالي الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، حيث تقدم حلولاً مبتكرة ومخصصة لتقديم المواد الصحفية والإعلامية والفنون التصويرية والطباعة والتغليف والقطاعات الإعلامية. وتتماشى التقنيات المتطورة للشركة مع رؤية السعودية 2030 بما ينسجم مع النمو المتسارع لاحتياجات السوق السعودي المتنامي. ويشكل معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025 منصة مثالية لعرض أحدث ابتكارات شركة إنديجيتك والتفاعل مع رواد القطاع".كما قال أيمن علي، مدير التسويق في شركة كانون السعودية: "يشهد قطاع الطباعة في المملكة العربية السعودية نمواً متسارعاً، مما يعكس أهمية وجود معرض متخصص مثل معرض الخليج للطباعة والتغليف 2025، الذي يوفر لشركة كانون السعودية فرصة مثالية للتواصل مع عملائها وتقديم أحدث ابتكاراتها في مجال الطباعة الاحترافية".للتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://register.visitcloud.com/survey/1zumwpuwcdau2

