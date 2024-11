OKX Lance son Exchange et son Portefeuille Web3 en Belgique

Communication promotionnelle

Plus de 200 cryptomonnaies, 60+ paires crypto-euro, ainsi que des services de spot, convert et earn disponibles sur l'exchange.

Les clients belges peuvent utiliser Bancontact, le principal système de paiement du pays, pour créditer leurs comptes en euros gratuitement et instantanément après leur inscription via Itsme.

BRUXELLES, 28 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OKX, un des leader mondial des exchanges de cryptomonnaies et des technologies Web3, annonce aujourd’hui le lancement officiel de l’Exchange OKX et du Portefeuille OKX en Belgique. Les clients belges peuvent désormais accéder aux services de trading au comptant (spot) et de conversion de plus de 200 cryptomonnaies, incluant plus de 60 paires crypto-euro, le tout en créditant leurs comptes en euros gratuitement et instantanément.

Grâce à l’Exchange OKX, les résidents belges bénéficient des services de trading spot, de conversion et earn, ainsi qu’un support client disponible en néerlandais et en français via l’application et le site web.

OKX a intégré à Bancontact, le système de paiement le plus populaire de Belgique, permettant aux clients de créditer gratuitement et instantanément leurs comptes. Les dépôts et retraits via SEPA sont également proposés sans frais aux clients belges. Itsme, l’application d’identification la plus populaire de Belgique, peut être utilisée pour créer un compte, garantissant un processus d’inscription fluide pour les nouveaux utilisateurs. Une fois inscrits, les utilisateurs bénéficieront de nos produits à des tarifs compétitifs.

Erald Ghoos, Directeur Général d'OKX Europe, déclare : « Notre ambition est de fournir une plateforme simple d’utilisation et abordable permettant aux résidents belges de constituer un portefeuille d’actifs crypto. Le lancement de notre exchange centralisé et du Portefeuille Web3 en Belgique est une étape importante dans cet engagement à atteindre cet objectif et à nous développer dans la région. Nous avons constitué une équipe locale compétente, dirigée par notre Directeur Régional Benelux, Roy Van Krimpen, et adapté notre produit aux besoins locaux. Nous proposons ainsi une gamme complète de produits et services crypto conçus pour la communauté belge, mettant l’accent sur la simplicité, les frais de trading réduits et les transactions en euros facilitées. »

Le Portefeuille Web3 OKX, simple d’utilisation, offre aux clients belges une passerelle vers le Web3, leur permettant de conserver la pleine propriété de leurs actifs cryptos.

Pour célébrer ce lancement, OKX offre un bonus de 20 € en Bitcoin pour les nouveaux clients s’inscrivant dès aujourd’hui jusqu’au 28 février. Les nouveaux utilisateurs doivent acheter un minimum de 10 € de cryptomonnaies en une seule transaction dans les 14 jours suivant leur inscription pour recevoir 20 € en Bitcoin. Cette offre fonctionne sur la base du premier arrivé, premier servi, jusqu’à 50 000 utilisateurs, sous réserve des termes et conditions.

Le lancement d’OKX en Belgique fait partie de l’initiative stratégique de la société visant à investir dans le développement d’une présence locale et de produits adaptés dans les pays européens. En juin 2024, OKX a lancé son exchange aux Pays-Bas, et en juillet 2024, la société a annoncé son intention d’établir son hub européen à Malte, où elle a obtenu sa licence de Fournisseur de Services d’Actifs Virtuels (VFA) de Classe 4 en 2021.

Les résidents belges intéressés par OKX sont invités à visiter le site web OKX ou à télécharger l’application OKX via l’App Store ou Google Play, puis à compléter le processus de vérification.



De nouveaux tokens seront listés pour les clients belges en continu ; consultez ici pour la liste actualisée des tokens disponibles.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur okx.com

For toute information complémentaire :

Media@okx.com

À propos d'OKX

OKX est une entreprise technologique dont la mission est d'organiser les blockchains du monde et de les rendre plus accessibles et utiles.

Nous aspirons à créer un avenir qui rend notre monde plus efficace, transparent et connecté.

OKX a commencé en tant que plateforme d'échange de cryptomonnaies, offrant à des millions de personnes l'accès au trading. Au fil du temps, elle est devenue l'une des plus grandes plateformes au monde. Ces dernières années, nous avons développé l'un des portefeuilles onchain les plus connectés, utilisé par des millions de personnes pour accéder à des applications décentralisées (dApps).

OKX est une marque utilisée par des centaines de clients institutionnels cherchant un accès aux marchés des cryptomonnaies sur une plateforme connectée, de manière transparente, aux systèmes bancaires et de paiement mondiaux.

Nos produits les plus connus incluent : l'Exchange OKX, le Portefeuille OKX, la Marketplace OKX, l'Explorateur OKX, la Blockchain OKX, l'OS pour développeurs, OKX Ventures et les Services Institutionnels OKX. Pour en savoir plus sur OKX, téléchargez notre application ou visitez : okx.com

OKX est le nom commercial de OKCoin Europe Ltd, une société enregistrée à Malte et agréée par la MFSA en tant que Fournisseur de Services d’Actifs Virtuels.

Avertissement

Cette annonce est fournie à titre informatif uniquement. Elle n'a pas pour but de fournir (i) des conseils en investissement ou des recommandations en matière d’investissement, ou (ii) des conseils financiers, comptables, juridiques ou fiscaux. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, sont soumis à la volatilité du marché, impliquent un degré élevé de risque et peuvent perdre de la valeur. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d’actifs numériques est adapté à votre situation financière et à votre tolérance au risque. Veuillez consulter un professionnel juridique, fiscal ou financier pour toute question concernant vos circonstances spécifiques. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails, veuillez vous référer aux Conditions d’utilisation et à la Déclaration sur les risques et la conformité d'OKX. Le Portefeuille Web3 d'OKX et ses services connexes sont soumis à des conditions d'utilisation distinctes.

