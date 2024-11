شركة أمانة تطلق برنامج amanainvest لتقدم حلًا مؤتمتًا لبناء الثروة بسهولة ودون رسوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Nov. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة أمانة، الشركة الرائدة في مجال الوساطة المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق منتجها الجديد amanainvest، الذي يعتبر برنامجًا مثاليًا يتيح بناء الثروة تلقائيًا ويواكب احتياجات المستثمرين على اختلاف مستويات الخبرة الاستثمارية لديهم. ويسمح هذا البرنامج للعملاء بالاستثمار دون عناء بما يتماشى مع أهدافهم المالية، ووفقاً لتفضيلاتهم من حيث المخاطرة، كل ذلك بالانسجام مع نموذج "ضبط الخطة للعمل بشكل آلي". وبفضل الاستثمار الميسر والخالي من أية رسوم إدارة إضافية للخطة أو أية اشتراكات، يرسي amanainvest معيارًا جديدًا في سوق الاستثمار بالمنطقة، مما يضمن أقصى استفادة العميل بشكل مباشر من كل دولار يقوم باستثماره.

ومع برنامج amanainvest، سواء كان المستفيد منه مستثمرًا مبتدئًا أو متداولًا متمرساً، فإنه سيكون بإمكانه البدء في بناء ثروته فورًا ودون تعقيد.

هذا وقد تم تصميم برنامج amanainvest مع خيارات عدة للخطط، ومصممة خصيصاً لتتناسب مع كل استراتيجية استثمار. وتتنوع هذه الخطط ما بين الخطط المعدة مسبقًا والمتضمنة محافظ مختارة بعناية ومنظمة حسب فئة الأصول أو مستوى المخاطر، والخطط القابلة للتخصيص التي تتيح للمستثمرين إمكانية تعديل الخطط الحالية لتتماشى مع أهدافهم المالية الشخصية، فضلاً عن الخطط التي يتم إنشاؤها من قبل المستخدم، والتي تمكنه من إنشاء محفظة فريد تضم ما يصل إلى 20 أصلًا، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والعملات الرقمية المشفرة. وبفضل مجموعة خططه المرنة، إلى جانب سهولة إدارته، يوفر برنامج amanainvest قدراً كبيراً من التحكم، والراحة، مع إمكانية التخصيص الذي يحتاجه جميع المستثمرين العصريين.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أمانة، محمد رسول قائلاً: "تتمثل مهمتنا في جعل الاستثمار متاحًا وسلساً للجميع. ومع برنامج amanainvest سيستفيد العملاء من أدوات متقدمة ومبسطة، تجعل الاستثمار سهلاً وآليًا وشفافًا ومجزيًا، عدا عن كونه خاليًا تمامًا من أية رسوم. إطلاق هذا البرنامج يعزز من مكانتنا كشريك رئيسي للاستثمار والتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وينطوي برنامج amanainvest على العديد من المزايا التي تشمل، الخلو من أية رسوم، سواء رسوم الإدارة أو الاشتراك أو فترات الإغلاق، ليذهب ما نسبته 100% من العائدات للمستثمر بالكامل، والودائع المتكررة المرنة مع خيارات إيداع أسبوعية أو شهرية أو لمرة واحدة دون فترات إغلاق، وإمكانية الإيقاف أو التعديل في أي وقت بحيث يحتفظ المستثمرون بميزة التحكم الكامل بأموالهم، هذا إلى جانب اشتماله على العديد من الخيارات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمتاحة لتلبي جميع الاحتياجات المتنوعة.

ويعد برنامج amanainvest ترجمة فعلية لالتزامات أمانة ورسالتها الرامية لإتاحة الوصول إلى الأسواق المالية للجميع. ومن خلال إطلاق برنامجها الاستثماري الجديد، amanainvest، تعزز أمانة دورها المحوري كوسيط موثوق يقدم مجموعة واسعة وشاملة من حلول الاستثمار والتداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولمعرفة المزيد عن amanainvest يرجى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط: www.amana.app.

نبذة عن أمانة:

أمانة هي شركة رائدة في مجال الوساطة المالية الالكترونية. وتوفر أمانة للمستثمرين الأفراد والمتداولين النشطين إمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق المالية العالمية، وتخدم عملاءها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تدير مكاتب متعددة في دبي، ولندن، وليماسول، وبيروت.

للتواصل: يرجى التواصل مع مديرة الاتصالات لدى أمانة، كارولينا سلويكوفسكا، عبر البريد الإلكتروني: karolina.slowikowska@amanacapital.com.

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fdbeac6a-7775-4c95-9185-eed801037881

Introducing amanainvest Introducing amanainvest: A zero-fee, automated solution for effortless wealth building. Invest on your terms, customize your portfolio, and watch your money grow—all with zero management fees. #InvestSmart #WealthMadeSimple

