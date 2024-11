몽고메리 카운티 위원회 및 카운티 집행부, 12월 8일 로크빌에서 커뮤니티 리소스 박람회 주관

MARYLAND, November 27 - For Immediate Release: Thursday, November 21, 2024 몽고메리 카운티 위원회 및 카운티 집행부 주관 지역 리더, 주민들의 참석 장려 몽고메리 카운티 위원회 회장 Andrew Friedson, 부회장 Kate Stewart 및 기타 위원들과 카운티 집행부 소속 행정관 Marc Elrich가 서비스 및 지원을 통한 연대 커뮤니티 리소스 박람회에 커뮤니티 서비스 제공자와 주민들을 초대합니다. 이 박람회는 12월 8일 월요일 오후 1시부터 4시까지 로크빌 집행부 청사에서 진행됩니다. 연방 차원의 변화를 고려하여, 몽고메리 카운티는 모든 주민이 필수적인 커뮤니티 서비스 정보에 접근할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 무료로 참석할 수 있는 이 몽고메리 카운티 리소스 박람회에서는 주민이 자신의 권리를 이해하고 파악할 수 있도록 다양한 정보를 제공합니다. 여기에는 생식권을 포함한 공중 보건 및 건강 정보, 직무 기술 훈련 및 계약 정보, 이용 가능한 리소스 정보 등이 포함됩니다. 위원회 회장 Andrew Friedson은 이렇게 말합니다. "워싱턴 D.C.에서 무슨 말을 하고 어떤 행동을 하든, 우리는 이로 인해 몽고메리 카운티가 이루어낸 진전이 훼손되거나 커뮤니티 일원에게 제공하는 서비스 및 보호 조치가 사라지도록 두지 않을 것입니다. 커뮤니티 파트너 및 주민과 연대하여 몽고메리 카운티가 살아가고, 일하고, 예배를 드리고, 가정을 꾸리기 좋은 곳으로 남도록 다시 한번 노력하겠습니다." 위원회 부회장 Kate Stewart가 말합니다. "연방 집행부의 변화에 대비할 때 우리의 최우선 순위는 몽고메리 카운티 주민을 위하는 것, 그리고 몽고메리 카운티가 따뜻하면서도 포용성 높은 커뮤니티가 되도록 노력을 이어 나가는 것입니다. 우리는 지역 카운티 서비스를 유지 및 제공하여 잠재적인 피해를 완화하고자 합니다. 이를 위한 첫 번째 단계는 주민들이 어떤 리소스를 이용할 수 있고, 누구에게 도움을 청할 수 있는지 파악하도록 지원하는 것입니다." 카운티 행정관 Marc Elrich의 뜻은 이렇습니다. "연방 차원의 몇 가지 변화에 대비해야 하는 것은 사실이지만, 몽고메리 카운티는 우리가 수년간 해왔던 일을 계속 이어갈 것입니다. 이곳에 거주하는 모든 이를 따뜻하게 맞이하고 포용하는 카운티를 조성하는 일 말이죠. 우리는 주민들이 필요로 하는 서비스를 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이번 행사는 워싱턴 D.C.에서 무슨 일이 일어나든 몽고메리 카운티는 이전과 똑같은 커뮤니티라는 사실을 주민에게 알리는 첫 번째 움직임입니다. 우리는 카운티를 이끄는 리더로서 한데 뭉쳐 우리가 주민을 위해 싸우고 있음을 보여줘야 합니다." 몽고메리 카운티의 리소스 제공자 또는 커뮤니티 파트너이며 카운티 주민과 정보 및 리소스를 공유하는 것에 대한 질문이 있으신 경우 [email protected]로 문의해 주시기 바랍니다. 집행부 청사는 Rockville, 101 Monroe Street에 있습니다. 커뮤니티 리소스 박람회는 카페테리아에서 개최됩니다. 청사는 버스 또는 지하철을 타고 갈 수 있습니다. 커뮤니티 리소스 박람회와 가장 가까운 정류장은 지하철 Red Line의 Rockville Station입니다. 무료 주차는 East Jefferson Street 근처의 공용 주차장 입구가 있는 위원회 청사 주차장이나 East Jefferson Street(Route 28)과 Monroe Street이 만나는 모퉁이에 있는 배심원 주차장에서 이용 가능합니다. 청사 주차장의 공용 주차장 입구가 표시된 지도는 여기에서 확인할 수 있습니다. Release ID: 24-422

Release ID: 24-422

