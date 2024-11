net2phone é Reconhecida como Líder em CCaaS na América Latina pela Frost & Sullivan

Avaliação do Frost Radar™ Destaca Inovação e Crescimento como Métricas Determinantes

NEWARK, N.J., Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A net2phone, provedora líder de serviços de comunicações inteligentes para empresas, anunciou que sua solução uContact, Contact Center como Serviço (CCaaS) foi reconhecida como líder em crescimento e inovação pela Frost & Sullivan, empresa de consultoria em tecnologia empresarial. A solução alcançou o quadrante superior no Frost Radar™: Cloud Contact Centers na América Latina, relatório de 2024.

O relatório Frost Radar™ destacou: “Por meio de constante inovação e um notável crescimento de mercado do uContact, a net2phone se posicionou como uma líder no mercado latino-americano de CCaaS, oferecendo às empresas uma plataforma omnichannel habilitada por IA.”

“O uContact é uma solução relativamente nova no mercado de CCaaS na América Latina, por isso estamos muito orgulhosos de sermos reconhecidos pela Frost & Sullivan como líderes em inovação e crescimento,” disse Daniel Londynski, CEO da net2phone na América Latina. “Nos próximos meses, integraremos funcionalidades inovadoras com inteligência artificial para melhorar significativamente a experiência do cliente e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência de nossos clientes corporativos por meio de análises avançadas e insights gerados por IA.”

O Frost Radar™ é uma ferramenta analítica proprietária que avalia empresas com base em dois índices-chave: o foco na inovação contínua e a capacidade de traduzir essas inovações em crescimento consistente. O relatório reconhece líderes da indústria e oferece insights sobre suas ofertas inovadoras, vantagens competitivas, projeções de crescimento e perspectivas de negócios.

Jonah Fink, Presidente da net2phone, acrescentou: “O uContact oferece soluções totalmente adaptadas às necessidades locais, complementadas por nossa ampla rede de vendas e suporte presente em todos os principais mercados da América Latina. Essa combinação proporciona um enorme valor aos nossos clientes e posiciona o uContact como líder para superar expectativas.”

Sobre a net2phone:

A net2phone oferece soluções inovadoras na nuvem, como Comunicações Unificadas como Serviço (UCaaS), Contact Center como Serviço (CCaaS) e SIP Trunking, ajudando empresas de todo o mundo a alcançarem o sucesso por meio de conversas mais inteligentes, com inteligência avançada e insights estratégicos. Somos uma subsidiária da IDT Corporation (NYSE: IDT). Para saber mais, acesse net2phone.com ou conecte-se conosco pelo LinkedIn.

Contato net2phone para Imprensa:

Denise D'Arienzo

VP de Marketing & Operações de Vendas

E-mail: denise.darienzo@net2phone.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.