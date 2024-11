net2phone nombrado líder en CCaaS en América Latina por Frost & Sullivan

La evaluación del Frost Radar™ se centró en la innovación y el crecimiento como métricas definitorias

NEWARK, N.J., Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- net2phone, proveedor líder de servicios de comunicaciones inteligentes para empresas, anunció hoy que su solución CCaaS (Contact Center as a Service), uContact, ha sido identificada como líder en crecimiento e innovación por Frost & Sullivan,, la firma de consultoría en tecnología empresarial, logrando el cuadrante superior del reporte “Frost Radar™: Cloud Contact Centers in Latin America, 2024”.

El reporte Frost Radar™ señaló: “A través de la innovación constante y el notable crecimiento del mercado de su plataforma uContact, net2phone se ha posicionado como líder en el ámbito de CCaaS en América Latina, ofreciendo a las empresas una plataforma de centro de contacto omnicanal y habilitada para IA”.

“uContact es relativamente nuevo en el mercado de CCaaS de América Latina, por lo que estamos particularmente contentos de ser reconocidos por Frost & Sullivan como líderes en innovación y crecimiento”, afirmó Daniel Londynski, CEO de net2phone en América Latina. “En los próximos meses, integraremos nuevas y emocionantes funcionalidades impulsadas por IA para mejorar significativamente la experiencia del cliente, al tiempo que impulsamos la eficiencia para nuestros clientes empresariales con análisis mejorados e información derivada de IA”.

Frost Radar™ es una herramienta analítica patentada que evalúa a las empresas en función de dos índices clave: su enfoque en la innovación continua y su capacidad para traducir sus innovaciones en un crecimiento constante. Frost Radar™ reconoce a los líderes de la industria y brinda información sobre sus ofertas innovadoras, ventajas competitivas, tasas de crecimiento proyectadas y perspectivas comerciales.

Jonah Fink, presidente de net2phone, agregó: “Las oferta de uContact altamente localizada por parte de net2phone, y su extensa red de ventas y soporte en todos los mercados clave de América Latina proporcionan a nuestros clientes un valor excepcional y posicionan a uContact para tener un desempeño superior”.

Sobre net2phone:

Las innovadoras soluciones de comunicaciones unificadas como servicio basadas en la nube (UCaaS), las soluciones de centro de contacto como servicio (CCaaS) y las soluciones SIP Trunking de net2phone ayudan a las empresas de todo el mundo a tener éxito a través de conversaciones más inteligentes con inteligencia y conocimientos mejorados. net2phone es una filial de IDT Corporation (NYSE: IDT). Para obtener más información, visite net2phone.com o conéctese en LinkedIn.

net2phone Media Contact:

Denise D'Arienzo

VP of Marketing & Sales Operations

Email: denise.darienzo@net2phone.com

