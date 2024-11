"Abraj Omar": Sebuah Syurga Elegan yang Menggabungkan Kecanggihan dan Kerohanian di Tengah-tengah Makkah

Alesayi Holding Introduces "Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery" di Cityscape 2024

RIYADH, Arab Saudi, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di Cityscape 2024, Alesayi Holding, yang diwakili oleh sektor hartanahnya, dengan bangganya mengumumkan pelancaran projek mewahnya, "Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery", sebuah pembangunan yang mentakrifkan semula hospitaliti kelas atas hanya beberapa langkah dari Kaabah Suci. Projek ini mencerminkan visi Alesayi Holding untuk mewujudkan tempat perlindungan yang indah yang mengharmonikan kerohanian dan keanggunan, menawarkan pengalaman yang luar biasa untuk jemaah haji serta penduduk.

Terletak di tengah-tengah bandar suci, hanya 300 meter dari Masjidil Haram dan kurang dari 800 meter dari Kaabah, "Abraj Omar" meliputi kira-kira 60,000 meter persegi. Dengan 200 unit kediaman mewah dan 280 bilik hotel, projek ini direka bentuk untuk menampung kira-kira 2,000 tetamu dengan selesa sekaligus, menyediakan suasana berkelas dan tenang yang membolehkan pelawat memberikan fokus sepenuhnya dalam perjalanan rohani mereka.

Ir. Hani Habashy, Ketua Pegawai Eksekutif Alesayi Holding, mengulas, "Kami berbangga untuk menawarkan destinasi rohani yang memberikan inspirasi kepada jemaah haji dan memberikan penginapan yang berprestij serta mewah kepada mereka." Beliau menambah, "Melalui projek ini, Alesayi Holding bertujuan untuk menggabungkan kemodenan dengan warisan budaya dan agama Makkah, selaras dengan Wawasan 2030."

Pilihan penginapan di "Abraj Omar" terdiri daripada pangsapuri satu bilik tidur seluas 80 meter persegi kepada penthouse mewah yang menawarkan pemandangan panoramik Masjidil Haram. Pilihan penthouse mewah tersebut bermula dari 250 meter persegi dengan tiga bilik tidur. Lebih daripada 70% unit datang dengan bilik pembantu peribadi khusus, memastikan tetamu mengalami tahap keselesaan dan penjagaan yang tertinggi.

Projek tersebut dijangka akan memberi kesan yang besar kepada ekonomi tempatan, mewujudkan kira-kira 10,000 pekerjaan semasa pembinaan dan 5,000 pekerjaan tambahan selepas pelancaran operasi. Tenaga kerja ini akan merangkumi pembinaan, hospitaliti, logistik dan pengurusan kemudahan, mematuhi standard bertaraf dunia dalam operasi hotel mewah. Pemimpin reka bentuk global, termasuk Gensler, Dar Engineering dan HDP telah bekerjasama dalam reka bentuk dan Accor pula menguruskan hotel "MGallery Makkah".

"Abraj Omar" mewakili suatu pelaburan melebihi SAR 2 bilion, dengan pulangan yang diunjurkan melebihi SAR 3.8 bilion. Pembinaan dijangka siap dalam masa tiga tahun, dengan operasi yang disasarkan bermula pada tahun 2028. Dengan reka bentuk yang terkemuka dan lokasi yang suci, "Abraj Omar" lebih daripada sekadar projek; ia adalah pengalaman unik yang menggabungkan keanggunan, ketenangan dan kerohanian dalam satu destinasi yang luar biasa.

