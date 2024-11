Bewältigung der Abfallproblematik neuer Nukleartechnologien

Die Unternehmen DeepGEO und Copenhagen Atomics haben eine bahnbrechende Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wollen die Unternehmen sowohl die radioaktiven Materialien als auch den Brennstoffbedarf der Thorium-Reaktoren von Copenhagen Atomics besser verstehen

KOPENHAGEN, Dänemark, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dies ist die erste Vereinbarung zwischen einem multinationalen Endlagerentwickler und einem zukunftsweisenden Reaktorentwickler im globalen Nuklearsektor. Diese Vereinbarung markiert einen konkreten Schritt in Richtung langfristiger Nachhaltigkeit der Kernenergie.

Copenhagen Atomics ist ein führendes Unternehmen im globalen Wettlauf um die Bereitstellung des ersten kommerziellen Thorium-Reaktors. Es geht davon aus, die Durchführbarkeit seines Verfahrens früher als seine Mitbewerber nachweisen zu können, da es sich auf einem schnellen Weg zum ersten hocheffizienten Thorium-Reaktor befindet.

Copenhagen Atomics ist der Erfinder eines innovativen Thorium-Flüssigsalzreaktors in der Grösse eines 40-Fuss-Frachtcontainers. Das Unternehmen strebt die Massenproduktion dieser Thorium-Flüssigsalzreaktoren auf Montagelinien an. Nach der Einführung von Vorschriften für die Wiederaufbereitung von abgebrannten Kernbrennstoffen können diese Thorium-Flüssigsalzreaktoren alle Transurane der Welt verbrauchen.

DeepGEO entwickelt multinationale Endlager für die Entsorgung abgebrannter Kernbrennstoffe. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl Entwickler fortschrittlicher Reaktoren als auch kleiner modularer Reaktoren bei der Vermarktung ihrer Technologien zu unterstützen. Die Einrichtung multinationaler Zwischenlager und Endlager, die für eine Vielzahl von Abfallformen geeignet sind, würde eine entscheidende Flexibilität bei der Unterstützung neuartiger Nukleartechnologien, Anträge und Geschäftsmodelle bieten.

Thomas Jam Pedersen, CEO und Mitbegründer von Copenhagen Atomics, sagt:

«Die Reaktoren von Copenhagen Atomics ermöglichen die Verbrennung abgebrannter Brennelemente. Dabei wird zehnmal mehr Energie gewonnen als bei der Verwendung derselben Brennelemente in einem herkömmlichen Kernreaktor. Gemeinsam mit DeepGEO wird Copenhagen Atomics untersuchen, auf welche Weise der internationale Umgang mit abgebrannten Kernbrennelementen deutlich effizienter gestaltet und gleichzeitig alle Abfallströme verantwortungsvoll gehandhabt werden können.»

Link Murray, Präsident von DeepGEO, sagt:

«Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Copenhagen Atomics, die erneut unter Beweis stellt, dass das Unternehmen ein Pionier im Bereich der Kernenergie ist. Gemeinsam können wir den Wert der unterschiedlichen Brennstoff- und Abfallanforderungen fortschrittlicher Kernreaktoren besser verstehen, ihre Einführung beschleunigen und die zukünftige Nachhaltigkeit der Kernenergie sicherstellen.»

Zu den wichtigen Aspekten der Zusammenarbeit gehören die Charakterisierung von Technologie, Brennstoff und Abfall sowie die Gesetzgebung und Vorschriften für den Umgang mit diesen Materialien, ihren Transport und ihre Entsorgung zwischen den Ländern.

Links:

https://copenhagenatomics.com/news/solving-the-waste-challenge-of-new-nuclear-technologies/

https://www.deepgeo.earth/

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b69703bc-e8ed-4489-9d78-289888f01f19

Kontakt: Jakob Kemp Hessellund, jh@kempkjaer.dk

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.