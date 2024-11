"अबराज उमर": मक्का के दिल में बसा शांति और आध्यात्मिकता का एक मिश्रण

Alesayi Holding ने सिटीस्केप 2024 में "Abraj Omar Hotel & Residences by MGallery" का अनावरण किया

रियाध, सऊदी अरब, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- सिटीस्केप 2024 में अलेसेई होल्डिंग ने अपने रियल एस्टेट क्षेत्र में अपनी शानदार परियोजना का आगाज़ करते हुए, "अबराज उमर होटल एंड रेजिडेंस बाय एमगैलरी" के शुभारंभ की घोषणा की जो पवित्र काबा से कुछ ही कदमों की दूरी पर स्थित है। यह परियोजना एक उत्कृष्ट स्थान बनाने के अलेसायी होल्डिंग के दृष्टिकोण को दर्शाती है जो आध्यात्मिकता और शिष्टता में सामंजस्य स्थापित करती है, जो तीर्थयात्रियों और निवासियों के लिए समान रूप से एक असाधारण अनुभव प्रदान करती है।

पवित्र शहर के केंद्र में स्थित, पवित्र मस्जिद से मात्र 300 मीटर और काबा से 800 मीटर के भीतर, "अबराज उमर" लगभग 60,000 वर्ग मीटर में फैला है। 200 लक्जरी आवासीय इकाइयों और 280 होटल के कमरों के साथ, इस परियोजना को एक बार में लगभग 2,000 मेहमानों को आराम से होस्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक परिष्कृत और शांत वातावरण प्रदान करता है जो आगंतुकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

अलेसायी होल्डिंग के सीईओ इंजीनियर हानी हबाशी ने टिप्पणी करते हुए बताया कि "हमें एक आध्यात्मिक गंतव्य की पेश करते हुए गर्व है जो तीर्थयात्रियों को एक बेहतर व शानदार निवास प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से अलेसाई होल्डिंग का उद्देश्य विजन 2030 के साथ मक्का की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ आधुनिकता का मिश्रण करना है।

"अबराज उमर" में आवास विकल्प में 80 वर्ग मीटर में फैले एक बेडरूम के अपार्टमेंट से लेकर पवित्र मस्जिद के मनोरम दृश्य पेश करने वाले भव्य पेंटहाउस हैं जो तीन बेडरूम के साथ 250 वर्ग मीटर से शुरू होते हैं। 70% से अधिक इकाइयों में विशेष निजी सहायक कमरे शामिल हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि मेहमान उच्चतम स्तर के आराम और देखभाल का अनुभव करें।

इस परियोजना का स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है जिसमें निर्माण के दौरान लगभग 10,000 नौकरियां पैदा हुई है और परिचालन लॉन्च पर अतिरिक्त 5,000 नौकरियां पैदा करती है। यह कार्यबल लक्जरी होटल संचालन में विश्व स्तरीय मानकों का पालन करते हुए निर्माण, आतिथ्य, रसद और सुविधा प्रबंधन का विस्तार करेगा। जेन्सलर, डार इंजीनियरिंग और एचडीपी सहित वैश्विक डिजाइन नेताओं ने डिजाइन पर सहयोग किया, जिसमें एक्कोर ने "एमगैलरी मक्का" होटल का प्रबंधन किया।

"अबराज उमर" में एसएआर 2 बिलियन से अधिक के निवेश हैं, जिसमें अनुमानित रिटर्न एसएआर 3.8 बिलियन से अधिक है। निर्माण तीन साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है, संचालन 2028 में शुरू होने का लक्ष्य है। अपने विशिष्ट डिजाइन और पवित्र स्थान के साथ, "अबराज उमर" सिर्फ एक परियोजना से अधिक है; यह एक अनूठा अनुभव है जो एक उल्लेखनीय गंतव्य में एलिगेंस, शांति और आध्यात्मिकता को एकजुट करता है।

