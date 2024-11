Abcourt recoupe 57,5 g/t sur 0,6 m à la mine Géant Dormant

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) a le plaisir de présenter une mise à jour des résultats de la campagne de forage au diamant sous terre à la mine Géant Dormant.

Les faits saillants inclus dans ce communiqué, sont les suivants :

57,48 g/t Au sur 0,6 mètre dans le forage 23-493 et

dans le forage 23-493 et 65,16 g/t Au sur 0,5 mètre dans le forage 23-495.

Dans le cadre de la mise à jour des ressources minérales par GoldMinds Géoservices Inc. et afin d’appuyer les travaux d’ingénierie à la préparation d’une étude de préfaisabilité économique, Abcourt a réalisé, depuis décembre 2023 jusqu’au 31 octobre 2024, 48 trous de forage sous terre totalisant plus de 4 843 mètres.

Parmi ces 48 trous, 11 trous totalisant 1 118 mètres ont été forés dans le secteur de la zone 20 ouest afin de mieux définir la zone et optimiser les dimensions de l’enveloppe minéralisée de la partie non exploitée de cette zone.

Abcourt présente les principaux résultats de forage de la zone 20 ouest (voir tableau 1) :

Tableau 1: Intersections de forage de la zone 20 Ouest. Seuls les intervalles dont le facteur métal est supérieur à 10,0 (g/t Au x mètres) sont rapportés. Forage

De A Intervalle Au Facteur Métal (m) (m) (m) (g/t) (g/t Au x m) 23-485* 57,40 58,40 1,00 46,07 46,07 23-489* 62,00 62,50 0,50 125,67 62,84 23-493 78,5 79,1 0,6 57,48 34,49 23-495 57,5 58 0,5 65,16 32,58 Notes: * Trous de forage dont les résultats ont été déjà publiés dans le communiqué de presse du 27 aout 2024

1. Le facteur métal est défini comme la teneur en or multipliée par la longueur de la carotte (mesurée le long de la carotte de forage). Des trous ont été forés sous différents angles et les véritables largeurs sont inconnues pour le moment. 2. Les résultats des analyses ne sont pas plafonnés, mais les sous-intervalles de qualité supérieure sont mis en évidence.

Les principaux résultats des trous forés dans la zone 20 ouest sont illustrés dans une section longitudinale (figure 1).

Figure 1: Zone 20 ouest, section longitudinale.

En se basant sur les données de 32 trous, totalisant plus de 3 700 m, forés à partir de plusieurs niveaux souterrains pour tester la continuité de la teneur en or de la zone 20 ouest. Ainsi que sur les données de cartographie et d'échantillonnage souterrain. L'équipe technique de la mine Géant Dormant, en collaboration avec l'équipe de GoldMinds Geoservices ont mis à jour l’enveloppe minéralisée. Après la compilation et la validation des nouvelles données de forages, GoldMinds Géoservices a mis à jour les ressources minérales de l’enveloppe modifiée. Le tableau 2 montre les différences de ressources entre l'ancienne enveloppe (documentée dans le EEP 2023) et l’enveloppe minéralisée mise à jour.

Tableau 2 : Tableau comparatif des Tonnes et Teneures de la zone 20 ouest EEP 2023 et EM 2024 Ressources EEP 2023 EM 2024* Écart Indiquées

Tonnes métriques (t) 7129 9 610 35% Teneur (g/t) Au 6,44 12,9 100% Onces Troy (oz. Au) 1476 3 980 170% Présumées

Tonnes métriques (t) 2438 930 -62% Teneur (g/t) Au 8,14 9,99 23% Onces Troy (oz. Au) 638 300 -53% Notes * EM 2024: Enveloppe Minéralisée 2024. Mise en garde : Ces ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales car elles n'ont pas de viabilité économique démontrée. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées dans cette estimation des ressources minérales sont de nature incertaine et l'exploration a été insuffisante pour définir ces ressources présumées comme indiquées ou mesurées, et il n'est pas certain qu'une exploration plus approfondie entraînera leur mise à niveau vers ces catégories. Dans le tableau ci-dessus les chiffres sont arrondis. Les ressources sont présentées non diluées et in situ avec une altitude maximale de Z= 4800m. Les ressources sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. Les ressources en surface sont limitées par les surfaces d'optimisation des fosses et les ressources souterraines sont limitées par les formes exploitables. L’interprétation a d'abord été effectuée à partir de coupes transversales à intervalles, puis complétée dans GENESIS, un logiciel de modélisation, où des sélections d'intervalles de minéralisation ont été combinées pour générer des wireframes de minéralisation. Les enveloppes sont généralement subverticales avec des plongées diverses. Le wireframe utilisé pour la zone avec une largeur minimale de 1,9m. Le plafonnement-écrêtage de 95 g/t Au a été effectué sur des données d’analyse et aucune teneur de coupure n'a été utilisée. Valeur de densité de 2,85t/m3 utilisée. Les blocs ont une dimension de 1 m Nord, 1 m Est et 1 m de hauteur. La méthode d’estimation utilisée est l’inverse carrée de la distance. Les échantillons ont été regroupés dans les enveloppes de minéralisation en composites de 0,5 mètre de longueur. Une valeur de teneur zéro a été appliquée dans le cas de carottes non analysées. L'estimation est classée comme ressource minérale indiquée et présumée. Les estimations utilisent des unités métriques (mètres, tonnes et g/t). La teneur en métaux est présentée en onces troy (grade tonnes métrique / 31.10348). Le volume des zones déjà exploitées a été déduit. Les paramètres économiques ainsi que les exigences techniques de l'ERM 2022 ont été respectées dans le calcul. L’estimation est présentée pour des scénarios souterrains potentiels à une teneur de coupure de 4,25 g/t Au pour la méthode de long-trous. Les teneurs de coupure ont été calculées en utilisant un prix de l’or de 1 650 $ US l’once et un taux de change USD/CAD de 1,30 ; un coût minier de 213,96 $ CA/t (long-trous), un coût de transformation de 35,10 $ CA/t ; et des frais généraux et administratifs de 22,09 $ CA/t. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées à la lumière des conditions futures du marché (prix des métaux, taux de change, coût minier, etc.).

Les opérations de forage se sont poursuivies sous terre au niveau 235. Six (6) trous totalisant 480m ont été forés. La vérification ainsi que l’interprétation des résultats de ses trous sont en cours.

Les opérations de forage se poursuivent sous terre au niveau 295 dans la zone 4.

Abcourt a mandaté GoldMinds Geoservices Inc. pour soutenir l’équipe technique de la mine Géant Dormant à :

Mettre à jour l'estimation des ressources minérales de la propriété Mine Géant Dormant.

Soutenir les travaux d'ingénierie requis pour préparer l'étude de préfaisabilité et

Développer un modèle géo structural qui prend en charge le modèle de veine pour guider l'exploration des extensions de la mine Géant Dormant.



Prochaines étapes

Accélérer les travaux de réhabilitation et la préparation de l'installation de forage au niveau 785 pour valider le potentiel minier en profondeur documenté dans le PEA 2023.

Ajouter une deuxième foreuse et le personnel requis pour augmenter la cadence de forage.

Abcourt détient un certificat d'autorisation pour traiter 950 tonnes de minerai d'or par jour dans son usine de traitement, pleinement opérationnelle. Abcourt étudie actuellement la possibilité d'entreprendre des usinages à forfait pour des tiers.

Mohamed Haithem Bennia, surintendant géologie à la mine Géant Dormant commente: « Nous sommes très excités de voir que nos résultats de forage et les travaux de modélisation et optimisation des chantiers permettent d’accroitre nos ressources minérales. Nous allons poursuivre avec enthousiasme, en collaboration avec GoldMinds Geoservices Inc. d’avancer les travaux requis pour appuyer l’ingénierie à la préparation d’une étude de préfaisabilité. L’ajout d’une deuxième foreuse, ainsi qu’un quart de travail de nuit nous permettra d’accélérer la mise en valeur du potentiel minier en profondeur. »

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Les travaux de forage, de description de carotte ont été faits sous la supervision de Mohamed Haithem Bennia, géo, Surintendant Géologie, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

Les protocoles d’assurance et de contrôle de la qualité incluent l’insertion d’échantillons blancs, standards et duplicata à tous les 25 échantillons, en plus du contrôle interne des échantillons du laboratoire.

Les demi-carottes ont été préparées au laboratoire interne de la mine Géant Dormant selon les normes de l’industrie.

Afin de réduire le temps de réception des résultats d’analyse, une partie des échantillons de lots utilisés dans la préparation de ce communiqué de presse a été envoyée (pulpe/rejet) à un laboratoire externe (laboratoire MSALABS à Val-d’Or) et l’autre partie a été analysée au laboratoire interne de la mine Géant Dormant.

Les échantillons analysés au laboratoire interne ont été réalisés par pyroanalyse (A.A.) avec finition par absorption atomique. Les échantillons ayant une teneur supérieure à 10 g/t Au ont été réanalysés par pyroanalyse avec finition par gravimétrie.

Afin de valider la qualité de l’analyse interne du laboratoire, un lot d’échantillons de pulpe a été réanalysé par Techni-Lab S.G.B. Abitibi inc. division d'ActLabs qui est un laboratoire externe accrédité, enregistré ISO 9001 et certifié ISO/IEC 17025 CCN (lab707), MELCC (lab375) situé à Sainte-Germaine-Boulé, Québec.

Les audits montrent un haut degré de corrélation avec les résultats du laboratoire interne.

Les échantillons envoyés à l'externe ont été analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d'Or, Québec, en utilisant la méthode Photon AssayTM. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique.

Les personnes qualifiées n'ont pas effectué suffisamment de travail pour vérifier les informations historiques sur la propriété. Cependant, les personnes qualifiées estiment que les résultats de forage et d'analyse ont été réalisés conformément aux pratiques standard de l'industrie selon les rapports techniques précédents.

Personnes qualifiées

Mohamed Haithem Bennia, géo, surintendant géologie à la mine Géant Dormant a rédigé, collecté, vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

Merouane Rachidi, géo, Ph.D., (personne qualifiée indépendante) géologue de projet à GoldMinds Geoservices Inc. a effectué la modélisation et l’estimation des ressources de la zone 20 ouest, il a également vérifié et approuvé les informations techniques figurant dans ce communiqué de presse.

Pascal Hamelin, ing, président et chef de la direction de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

M. Hamelin, M. Bennia et M. Rachidi sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101.

À PROPOS GOLDMINDS GEOSERVICES INC .

GoldMinds Geoservices Inc. est une société de conseil spécialisée dans les rapports techniques NI 43-101, l'estimation des ressources minérales, la gestion du programme de forage, les travaux géologiques d’exploration ainsi que les études géotechniques. GoldMinds Geoservices Inc. possède une vaste expérience dans la réalisation des rapports techniques NI 43-101. Les professionnels de GoldMinds Geoservices ont une compréhension claire de ce qu’est une estimation des ressources minérales et comment la réaliser avec précision.

À PROPOS DE MINES ABCOURT INC .

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration aurifère avec des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, au Canada. Abcourt possède l’usine et la mine Géant Dormant, détenues à 100%, où elle concentre ses activités. La mine Géant Dormant possède un bail minier ainsi que les certificats d’autorisation environnementaux pour extraire jusqu’à 950 tonnes par jour de sa mine souterraine.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt inc., veuillez visiter notre site Web à www.abcourt.ca et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. De tels énoncés prospectifs, qui concernent notamment la levée de l’ordonnance, des énoncés concernant des événements futurs ou des performances futures, la performance générale des actifs de la Société ainsi que les résultats de l'exploration et des activités de développement de la Société, sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/216855a1-03f3-408b-ad37-c53ad2236c11/fr

Figure 1 : Zone 20 ouest, section longitudinale.

