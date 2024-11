Hydros kapitalmarkedsdag 2024: Øker tempo i det grønne aluminiumskiftet

Hydro gjør fremskritt med sin strategi fram mot 2030 om å utnytte muligheter i det grønne skiftet, med vekst i resirkulering av aluminium og ekstruderte produkter, og gjennomføring av ambisjoner innen fornybar kraftproduksjon og bærekraft. Dette er hovedtemaene på Hydros kapitalmarkedsdag 2024.

Hovedpunkter

Lansering av nytt forbedringsprogram som skal gi 6,5 milliarder kroner i forbedringer innen 2030

Forbedringstiltak skal styrke Recycling og Extrusions fram mot 2030, potensialet for justert EBITDA i 2030 opprettholdes tross krevende markedsforhold

Aktiviteter i Battery og Havrand fases ut

Salget av Hydro REDUXA og Hydro CIRCAL økte med mer enn 20 prosent i 2024, til tross for svake markeder i Europa og Nord-Amerika, bygger kompetanse for framtidig virksomhet med partnere

Investeringsmålet på 15 milliarder kroner opprettholdes for 2025 og på mellomlang sikt, med fleksibilitet for ytterligere økning på opptil 1-2 milliarder årlig

Antatt driftskapital på 29 milliarder kroner i 2024 og en ytterligere økning på 1 milliard kroner i 2025, grunnet høyere priser oppstrøms og svakere krone som utligner bedre resultater

Utdeling til aksjonærene i tråd med utbyttepolitikken og målet i kapitalstrukturen

Hydro lanserte sin strategi fram mot 2030 for ett år siden, med opptrapping av vekstambisjoner innen resirkulering av aluminium, ekstrudering og produksjon av fornybar kraft. Hydro vil gjennomføre sitt veikart for avkarbonisering, og bidra til en omstilling som er rettferdig og naturpositiv, samtidig som markedet for grønnere aluminium videreutvikles.

Ett år etter lanseringen av den nye strategien styrker Hydro nå sitt strategiske fokus, og vil allokere kapital i tråd med strategien.

– Hydro har et solid grunnlag for å utnytte muligheter til langsiktig verdiskaping i aluminiummarkedet. For å styrke vår posisjon som ledende leverandør av aluminiumløsninger med høy kvalitet og lavt karboninnhold, fokuserer vi nå mer på strategisk kapitalallokering, lanserer et nytt forbedringsprogram fram mot 2030 og øker innsatsen på lønnsom vekst gjennom hele verdikjeden – samtidig som vi fortsetter å levere god avkastning til våre aksjonærer, sier konsernsjef Eivind Kallevik.

Hydros verdikjede har en unik fordel under krevende markedsforhold. For å styrke denne fordelen ytterligere, lanserer Hydro nå et nytt forbedringsprogram på 6,5 milliarder kroner for å gjøre den enda mer robust og bidra til økt verdiskaping fram mot 2030.

For å rendyrke satsingen på Hydros strategi fram mot 2030, og på bakgrunn av krevende markedsforhold for batterier og grønt hydrogen, vil batterimaterialer og grønt hydrogen ikke lenger være strategiske vekstområder for Hydro, og det vil ikke allokeres mer kapital til disse virksomhetene. Forretningsenhetene Battery og Havrand vil derfor fases ut.

Hydro vil fortsette å støtte Hydrovolt som industriell eier, i tett samarbeid med resirkuleringsvirksomheten og strategiske partnere. Når det gjelder grønt hydrogen, vil Hydro fortsette å teste teknologien ved resirkuleringsanlegget i Høyanger for intern avkarbonisering.

– Strategien fram mot 2030 er klar, og vi gjør stadige framskritt mot ambisjonen om å være en pioner i det grønne aluminiumskiftet. Vi skaper vekst i resirkulering av aluminium, ekstruderte produkter og fornybar energi, i tillegg til en bredere satsing på bærekraft. Vi styrker Hydros posisjon til å skape verdier og utnytte nye muligheter i markedet underveis i det grønne skiftet, sier Kallevik.

Europakommisjonen har ført aluminium opp på listen over kritiske råvarer for EU. Etterspørselen etter aluminium er ventet å øke betydelig fram mot 2050, drevet av elbiler, fornybar energi og infrastruktur. Dette skaper muligheter for Hydros lavkarbon- og resirkulerte produkter. Selv om det fortsatt er press i markedet på kort sikt, blant annet i form av svak europeisk etterspørsel etter ekstruderte produkter, vil Hydros integrerte verdikjede, sterke markedsposisjoner og satsing på bærekraft gi selskapet en unik posisjon i et avkarbonisert samfunn med sertifiserte, sporbare lavkarbonprodukter.

Posisjonering for videre vekst i Recycling og Extrusions

Hydro har fortsatt tro på den langsiktige verdien av Recycling, og rollen denne virksomheten vil spille når det gjelder å dekke den økende etterspørselen etter lavkarbonprodukter, til tross for kortsiktig press i resirkuleringsmarkedet med strammere tilgang på skrap og svakere etterspørsel etter aluminium. Hydros kompetanse på anskaffelser og bearbeiding av komplekst skrap gjør at Recycling er posisjonert for lønnsom vekst, som vil bidra til å nå de ambisiøse målene i 2030. Hydro er i rute, og vil anslagsvis komme opp i en kapasitet på 700 000 tonn brukt aluminiumskrap innen utgangen av 2024. Godkjente og planlagte prosjekter tilsier en kapasitet i nedre sjikt av målet på 850 000 – 1 200 000 tonn brukt aluminiumskrap i 2030.

Vekstambisjonene for Recycling fram mot 2030 går utover det å øke resirkuleringskapasiteten for brukt skrap. Når det gjelder resirkulering har både Aluminium Metal og Extrusions satt seg som mål å redusere flytende metallkostnader med 20–30 USD per tonn innen 2030, som svar på dagens nedgangskonjunktur og for å bygge en mer robust virksomhet i framtiden. Med utgangspunkt i en inntjening på 1,1 milliarder kroner i løpet av de siste 12 månedene, er en normalisering i henhold til historisk nivå forventet – og nødvendig – for at ambisjonene skal nås. Når markedet normaliserer seg, er det antatt at gjennomførte og kunngjorte investeringer, forbedringer i flytende metallkostnader og synergier med Alumetal vil bidra med 5 milliarder kroner i årlig inntjening i resirkuleringsvirksomheten. Dette tilsier at vi vil nå nedre sjikt av en potensiell justert EBITDA på 5-8 milliarder kroner innen 2030. Det er også ventet at en fortsatt utvidelse i Hydro CIRCAL-porteføljen vil bidra med ytterligere verdiskaping, og resirkuleringsvirksomheten økte salget av Hydro CIRCAL med 20 prosent i 2024, til tross for svake markedsforhold.

Hydro Extrusions ser et betydelig potensial for økt inntjening til tross for de aktuelle utfordringene i markedet. Ved å modernisere og optimalisere det globale ekstruderingsnettverket gjennom automatisering, driftsforbedringer og strategiske investeringer i produksjon og konsolidering av pressverk, tar Extrusions sikte på å øke kapasiteten og styrke tilbudet av videreforedlede produkter, og med det levere 1,7-2,0 milliarder kroner i forbedringer innen 2030. Det å nå hele potensialet på 10-12 milliarder kroner i justert EBITDA vil delvis avhenge av vekst i markedsandel, i tillegg til sterkere produksjonsresultater. Satsing på vekstsegmenter med ikke-standardiserte produkter ventes å gi økt markedsandel og styrke Hydro Extrusions’ konkurranseevne.

Det ventes at Extrusions fortsatt vil stå overfor svak etterspørsel og press på resirkuleringsmarginene, som vil påvirke resultatene i 2025 med en antatt EBITDA mellom 4,5-5,5 milliarder kroner, basert på de siste prognosene fra CRU. Med 2025 som utgangspunkt, og med gjennomføring av forbedringstiltak og flere vekstprosjekter, vil en økning i etterspørselen på 30 prosent i Nord-Amerika og 20 prosent i Europa og en normalisering av omsmeltemarginene være en forutsetning for å nå en justert EBITDA på 10-12 milliarder kroner i 2030.

Fremskritt innen fornybar kraftproduksjon

Det grønne aluminiumskiftet vil ikke være mulig uten mer fornybar energi til overkommelige priser, og Hydro Energy utvider sin fornybarportefølje med ny teknologi og i nye markeder. I Røldal-Suldal jobber Hydro og Lyse med modning av et prosjekt som vil øke kapasiteten med 650 MW. Hydro eier 25,6 prosent av dette anlegget. I Sogn har Hydro planer om å bygge et nytt pumpekraftverk med en kapasitet på 48 MW. Hydro jobber også med utvikling av vind- og solkraftprosjekter nær norske smelteverk for å sikre langsiktig, fornybar kraft til egen virksomhet og andre industriaktiviteter i regionen. Hydro Rein, som nå har gode utsikter til vekst etter å ha inngått samarbeid med Macquarie, vil ha prosjekter med en kapasitet på 1,7 GW i drift innen utgangen av året og har 8,4 GW under utvikling i Brasil og Norden.

I rute med avkarbonisering og teknologi

Hydro har gjort store framskritt i arbeidet med å oppnå netto nullutslipp innen 2050, blant annet ved å utnytte evnen til å avkarbonisere hele verdikjeden fra utvinning av bauksitt til ferdige produkter. Viktige milepæler i 2024 var drivstoffbyttet til naturgass ved Alunorte, som har ført til et årlig utslippskutt på 434 000 tonn CO2 for Hydro, og overgangen fra kull til elektriske kjeler, som etter planen skal gi en utslippsreduksjon på 70 % ved Alunorte innen 2030. Hydro jobber med avtaler om fornybar energi, utslippsreduserende teknologi og innovative løsninger som biometan, plasma og grønt hydrogen i hele selskapet. På lang sikt jobber Hydros FoU-miljø med CO2-fri aluminiumproduksjon og karbonfangst, og pilotprosjektet for HalZero-teknologien er i rute fram mot 2030.

Det grønne aluminiumskiftet krever at man tar hensyn til samfunns- og miljøeffekter i tillegg til karbonkutt. Hydro jobber videre med tiltak for å unngå netto tap av biologisk mangfold ved bauksittgruven Paragominas gjennom samarbeid med eksperter, etablering av mål og vurdering av kompenseringstiltak, og det er også lignende tiltak underveis ved Illvatn pumpekraftverk i Norge. Globalt har Hydro inngått samarbeid med blant annet Mercedes-Benz i bærekraftprosjekter, som Corridor-prosjektet i Brasil, som skal bidra til positiv utvikling for mennesker, natur og miljø. Hydro har som mål å halvere utslipp av stoffer som ikke er klimagasser innen 2030, og overgangen til LNG ved aluminaraffineriet Alunorte har ført til kutt i utslippene av svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx). Hydro arbeider for åpenhet i rapportering av slike utslipp gjennom tiltak som Alliansen for ren luft (Alliance for Clean Air) under Verdens økonomiske forum.

Hydros sosiale ambisjon er å forbedre levevilkår og livsopphold der vi har virksomhet, og skal bidra til å fremme menneskerettigheter, lokal utvikling, utdanning og ansvarlige forsyningskjeder. Viktige tiltak er aktsomhetsvurderinger , støtte til utvikling av lokalsamfunn med mer enn 40 lokale prosjekter i 2024, og et mål om å gi 500 000 mennesker utdanning innen 2030, der vi så langt har nådd ut til 200 000 gjennom tiltak som UNICEFs UPSHIFT. I tillegg er Hydro en pådriver for endring i forsyningskjeden, for eksempel gjennom et program for leverandørutvikling i Brasil. Gjennom å ansvarliggjøre ledere sikrer det at framdrift på dette området forblir en sentral del av strategien.

Fremgang på grønnere inntjening

Hydro har gjort framskritt mot en potensiell økning på 2 milliarder kroner i grønnere inntjening innen 2030, med en salgsprognose på 60 000 tonn for Hydro CIRCAL og 425 000 tonn for Hydro REDUXA i 2024. Viktige bidrag til dette har vært reduserte karbonutslipp ved Alunorte, utvidet kapasitet for Hydro CIRCAL i USA og en videreutvikling av Hydro REDUXA 3.0 til bruk i bilindustrien. Samarbeidsavtaler med Porsche, Siemens Trains og Mercedes-Benz har ytterligere befestet Hydros rolle som et ledende kommersielt selskap med fokus på bærekraft, og posisjonerer selskapet for å akselerere grønnere inntjeningsvekst basert på en økende andel lavkarbon primær- og resirkulert aluminium.

Hydro kommersialiserer sine resirkulerte lavkarbonprodukter i aluminium gjennom strategiske samarbeid med framtidsrettede kunder. Det er gjort betydelig fremskritt på dette området i løpet av året, blant annet med en banebrytende kontrakt for reservasjon av produksjonskapasitet med Porsche, og et utvidet samarbeid med Mercedes-Benz om ansvarlige forsyningskjeder gjennom Corridor-prosjektet i Brasil. Disse initiativene, i tillegg til samarbeidet med Brompton Bikes, VELUX Group og Volvo Group, viser den økende etterspørselen etter bærekraftige materialer, og fremhever Hydros ledende rolle når det gjelder å finne gode løsninger på tvers av verdikjeden, fra gruve til forbruker. Det ventes at dette vil bidra ytterligere til økt grønnere inntjening i årene framover.

Fokusert vekst og målrettet forbedringsarbeid

Hydros inntjening fra fjerde kvartal 2023 til tredje kvartal 2024 var 22,4 milliarder kroner, sammenliknet med 22,3 milliarder kroner i 2023, der svakere resultater nedstrøms ble utliknet av sterkere resultater oppstrøms. Gode resultater og en robust kapitalstruktur bidro til en justert avkastning på anvendt kapital (RoaCE) på 11,8 prosent i løpet av de siste fem årene, som er godt over målet på 10 prosent. Hydro har fortsatt som mål å sikre en stabil utdeling til aksjonærene, i tråd med utbyttepolitikken og målet i kapitalstrukturen. Utdelingen vil foreslås av styret i forbindelse med framleggingen av resultatene for fjerde kvartal i februar 2025, og er gjenstand for godkjenning på generalforsamlingen i mai 2025.

Forbedringsprogrammene står sentralt i Hydros strategi om en robust virksomhet og verdiskaping. Siden 2009 har Hydro gjennomført tre større flerårige forbedringsprogrammer, der det aktuelle programmet langt har overgått det opprinnelige målet på 7,3 milliarder kroner. Hydro anslår at det vil oppnås 9,9 milliarder kroner i forbedringer i dette programmet innen utgangen av 2024, der kommersielle tiltak bidrar med ytterligere 3,0 milliarder kroner i verdier. Fra 2025 vil det iverksettes et nytt program med mål om 6,5 milliarder kroner i forbedringer fram mot 2030, som skal prioritere områder som potensielt kan gi betydelig effekt, sørge for åpenhet i verdiskaping, og knytte forbedringer direkte til finansielle og driftsmessige resultater, noe som vil styrke drift og gjennomføring av strategi.

Hydros nye forbedringsprogram er basert på tre pilarer: forbedring av drift, anskaffelser og kommersielle resultater, med mål om en samlet effekt på 6,5 milliarder kroner innen 2030. Tiltakene for forbedring av drift tar sikte på å øke effektiviteten og bidra med 2,5 milliarder kroner i verdi, mens bedre anskaffelser vil bidra med 1 milliard kroner gjennom bedre prosesser og innkjøp. Kommersielle resultater er konsentrert om grønnere produkter, med mål om 3,0 milliarder kroner i vekst på topplinjen. Digital omstilling ligger til grunn for alt arbeidet på dette området, med tiltak som forebyggende vedlikehold og optimalisering av produksjon, som bidrar til innovasjon, effektivisering og kostnadsreduksjoner.

Hydros strategiske agenda er fortsatt førende for kapitalallokeringen, og kapitaldisiplin er fortsatt en viktig prioritering fram mot 2030. For året 2024 forventer Hydro 15 milliarder kroner i investeringer, i tråd med investeringsmålet fra i fjor. Investeringsmålet for 2025 og perioden 2026-2029 er fortsatt 15 milliarder kroner i året i faste 2024-priser, med en økende andel allokert til vekst og lønnsomme investeringer. Avhengig av markedsutvikling og vekstkapasitet er det mulig å øke vekstinvesteringene med 1-2 milliarder kroner per år, som muliggjør øvre sjikt av vekstambisjonen for EBITDA. Langsiktige vedlikeholdsinvesteringer er beregnet til 9,0 milliarder kroner for 2025, og 8,5 milliarder kroner i året for perioden 2026-2029 i faste 2024-priser.

I løpet av de siste tre-seks månedene har aluminaprisen økt til et historisk høyt nivå, noe som også har bidratt til høyere aluminiumpriser. Begge har positiv innvirkning på Hydros resultater, men øker også verdien på arbeidskapitalen. Som følge av dette forventer Hydro at anslått arbeidskapital ved utgangen av 2024 øker fra 28 milliarder kroner til 29 milliarder kroner, hovedsakelig drevet av høyere priser oppstrøms og en svakere kronekurs. Det er iverksatt tiltak for å optimalisere arbeidskapitalen, med bedre lagernivåer som er ventet å bedre resultatene og redusere gjennomsnittlig antall arbeidskapitaldager fra 47 til 45 fra 2024 til 2025. Basert på dagens terminmarkeder er det imidlertid ventet at netto arbeidskapital vil øke med 1 milliard kroner innen 2025.

Forslaget til kapitalfordeling og forbedringsmål styrker Hydros konkurranseposisjon, og gir selskapet mer robust inntjening gjennom konjunktursyklusen. Dette legger til rette for videre vekst og en attraktiv avkastning til aksjonærene.





