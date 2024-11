Teledyne推出用于在线3D测量和检测的Z-Trak 3D Apps Studio软件工具

加拿大滑铁卢, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA推出在线3D机器视觉应用开发的软件工具Z-Trak™ 3D Apps Studio。该工具旨在与Teledyne DALSA的Z-Trak系列激光扫描仪配合使用,可简化生产线上的3D测量和检测任务。Z-Trak 3D Apps Studio能够处理具有不同表面类型、尺寸和几何特征的物体的3D扫描,是电动汽车(电动汽车电池、电机定子等)、汽车、电子、半导体、包装、物流、金属制造、木材等众多行业工厂自动化应用的理想之选。

Z-Trak 3D Apps Studio具有简化的工具,用于测量物体厚度、检查胶珠、焊缝以及识别机加工、组装或挤压部件上的平坦、倾斜和弯曲表面上的缺陷。它还包括锚定和数据增强功能,例如反射消除,确保在各种操作条件下获得可靠和可重复的结果。

Teledyne的Z-Trak系列激光扫描仪可以使用多传感器拓扑结构,以在保证测量高度和分辨率的同时增强视野、克服遮挡或为检查和测量提供物体的360°视图。Z-Trak 3D Apps Studio具有3D可视化功能,并且可以同时采集、处理和分析3D扫描和2D灰度图像(反射率数据)。

为了便于集成和快速部署,可通过Sherlock 8.30(或更高版本)访问Z-Trak 3D Apps Studio,前者是一个经过现场验证的无代码图形化开发环境,适用于工厂车间应用程序。Z-Trak 3D激光扫描仪包含用于在线测量应用的Sherlock 8许可证。

Teledyne视觉解决方案提供垂直整合的工业和科学成像技术产品组合。Teledyne DALSA、e2v CMOS图像传感器、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、Princeton Instruments、Judson Technologies、Acton Optics和Adimec互相协作,形成各领域的专长集合,拥有丰富的经验和解决方案。它们组合并利用彼此的优势,提供深厚而广泛的传感和相关技术组合。Teledyne提供全球客户支持和技术专长以处理艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供竞争优势。

Z-Trak 3D Apps Studio Sherlock 8.30中的Z-Trak 3D Apps Studio – 处理3D和2D视觉任务

