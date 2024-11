EMGA ได้รับ 210 ล้านเหรียญสหรัฐจาก EIB สำหรับ BTG Pactual ของบราซิล

ลอนดอน, Nov. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้รับเงินทุนสนับสนุน 210 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับ BTG Pactual ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ในบราซิล

EIB ได้จัดเตรียมการต่างๆ ในการกู้เงินมูลค่า 210 ล้านเหรียญสหรัฐ และธุรกรรมนี้เกิดขึ้นต่อจากการดำเนินงานครั้งก่อน

Sajeev Chakkalakal กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายธนาคารเพื่อการลงทุนของ EMGA กล่าวว่า "เรายินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งที่ได้จัดเตรียมธุรกรรมสำคัญนี้ ซึ่งมุ่งระดมทุนให้กับพอร์ตโฟลิโอ Green Lending ของ BTG และผลประโยชน์สุทธิเชิงบวกที่ดีเยี่ยมเพื่อความยั่งยืนของสภาพภูมิอากาศ" EIB ยังคงความสัมพันธ์เป็นนักลงทุนที่สำคัญสำหรับ EMGA และเรารู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยให้ EMGA โดดเด่นมากขึ้นในบราซิลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ EIB Global ที่กว้างไกลขึ้น

Jeremy Dobson กรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของ EMGA กล่าวเสริมว่า “ผมรู้สึกยินดีที่ได้ทำงานกับ BTG อีกครั้งในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมให้กับ Development Financial Institution (DFI) แห่งใหม่ เรารอคอยที่จะสานต่อผลงานที่แข็งแกร่งของเราในการจัดหาเงินทุนในบราซิลและประเทศอื่น ๆ ในลาตินอเมริกาต่อไป”

BTG Pactual: BTG เป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกา โดยนับเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ในบราซิลหากพิจารณาจากส่วนของผู้ถือหุ้น และเป็นผู้เล่นหลักในการให้สินเชื่อและการค้ำประกันแก่กลุ่มลูกค้าในวงกว้าง ตั้งแต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ BTG เป็นผู้บุกเบิกในการส่งเสริมด้านการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศในบราซิล และมีบทบาทสำคัญในการจัดสรรทรัพยากรให้กับโครงการต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน

EIB: EIB คือ European Investment Bank (EIB) ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนของสหภาพยุโรป และเป็นสถาบันการเงินระดับพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดในโลก EIB จัดหาเงินทุนและลงทุนทั้งผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินประเภททุนและการแก้ไขหนี้ รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่ด้านสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การพัฒนา การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว และโครงสร้างพื้นฐาน

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในลอนดอนและนิวยอร์ก ช่วยเหลือสถาบันการเงินและองค์กรต่าง ๆ ที่กำลังมองหาตราสารหนี้ใหม่หรือเงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น (Equity Capital) ทีมงานในหลากหลายประเทศของ EMGA มีประสบการณ์รวมหลายสิบปีในการปิดการทำธุรกรรมหนี้และหุ้นเอกชนมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าในตลาดเกิดใหม่และเศรษฐกิจชายขอบของโลก รวมถึงบราซิลซึ่งยังคงเป็นตลาดสำคัญ EMGA ซึ่งมีประวัติผลงานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วในการสร้างสมทุนและการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ตลอดช่วงวัฏจักรเศรษฐกิจที่หลากหลาย ยังคงเดินหน้าขยายการดำเนินงานทางภูมิศาสตร์และเสนอบริการต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดโดยมีฐานะเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตลาดเกิดใหม่ชั้นนำ

รายละเอียดการติดต่อ info@emergingmarketsglobaladvisory.com

