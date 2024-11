EMGA מבטיחה 210 מיליון דולר מ-EIB עבור BTG Pactual מברזיל

לונדון, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA) הכריזה כי הבטיחה מימון חוב בהיקף של 210 מיליון דולר עבור הלקוחה הוותיקה שלהם מברזיל, BTG Pactual.

מסגרת החוב על סך 210 מיליון דולר סופקה על ידי EIB, והיא מהווה המשך למסגרות קודמות שאורגנו בידי EMGA.

סאג'יב שאקלקל (Sajeev Chakkalakal), מנכ"ל ומנהל תחום בנקאות השקעות ב-EMGA, אמר: "אנו שמחים שוב על הסדרת עסקה מובילה זו שמטרתה לממן את פורטפוליו ההלוואות הירוקות של BTG ואת היתרונות החיוביים החזקים הנובעים מכך לקיימות אקלימית. EIB נותרה משקיעת מפתח עבור EMGA, ואנו גאים שעזרנו לה להגדיל את הנוכחות שלה בברזיל כחלק מהאסטרטגיה הגלובלית הרחבה יותר של EIB".

ג'רמי דובסון (Jeremy Dobson), מנכ"ל ומנהל תפעול ב-EMGA, הוסיף: "היה תענוג לעבוד שוב עם BTG להשגת מימון נוסף עם מוסד פיננסי לפיתוח (DFI) חדש. אנו מצפים להמשיך את הרקורד החזק שלנו בארגון מימון בברזיל ובשאר מדינות דרום אמריקה".

BTG Pactual: BTG הוא בנק ההשקעות הגדול ביותר באמריקה הלטינית, הבנק השישי בגודלו בברזיל מבחינת הון עצמי לבעלי המניות ושחקן מפתח במתן הלוואות וערבויות למגוון רחב של לקוחות, מחברות קטנות ובינוניות ועד תאגידים גדולים. BTG הוא חלוץ בקידום מימון אקלים בברזיל וממלא תפקיד מרכזי בתיעול משאבים לפרויקטים בעלי השפעה חיובית בקהילה.

EIB :EIB הוא European Investment Bank (EIB) בנק ההשקעות של האיחוד האירופי והוא המוסד הפיננסי הרב-צדדי הגדול בעולם. EIB מממן ומשקיע הן באמצעות פתרונות הון והן באמצעות פתרונות חוב ומתמקד בתחומי אקלים, סביבה, עסקים קטנים ובינוניים (SMEs), פיתוח, מיזוגים ותשתיות.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), שבסיסה בלונדון ובניו יורק, מסייעת למוסדות פיננסיים ותאגידים המחפשים חוב או הון עצמי חדש. הצוות הרב-לאומי של EMGA משלב את עשרות שנות הניסיון הדרושות להשלמת עסקאות חוב והשקעות פרטיות בהיקף של יותר מ-9 מיליארד דולר עבור לקוחותיהם בשווקים המתעוררים ובכלכלות הספר בעולם, כולל ברזיל שנותרה שוק מפתח. עם רקורד מוכח בהשקעות הון וייעוץ אסטרטגי לאורך מחזורים כלכליים מגוונים, EMGA ממשיכה לספק פריסה גיאוגרפית והיצע שירותים מגוון, ומבססת את מקומה כאחד מבנקי ההשקעות הבולטים בשווקים מתעוררים המתמקדים בהשקעות נישה.

