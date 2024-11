EMGA recibe US$210 millones del European Investment Bank para BTG Pactual de Brasil

LONDRES, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) anuncia hoy que ha obtenido financiación de deuda por 210 millones de dólares para su cliente de larga data con sede en Brasil, BTG Pactual.

La línea de crédito de US$210 millones proporcionada por el European Investment Bank (EIB, por sus siglas en inglés) y la transacción son una continuación de operaciones anteriores.

Sajeev Chakkalakal, director general y responsable de banca de inversión de EMGA, afirmó: “Una vez más, nos complace haber organizado esta transacción histórica destinada a financiar la cartera de préstamos con fines ecológicos de BTG y los fuertes beneficios netos positivos que se derivarán de ello para la sostenibilidad climática. El EIB sigue siendo un inversor clave para EMGA y estamos orgullosos de haberles ayudado a fortalecer su presencia en Brasil como parte de su amplia estrategia global con el EIB”.

Jeremy Dobson, director general y jefe de operaciones de EMGA, agregó: “Fue un placer trabajar de nuevo con BTG en una financiación adicional con una nueva institución financiera de desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés). Esperamos continuar con nuestra sólida trayectoria en la obtención de financiamiento en Brasil y el resto de América Latina”.

BTG Pactual: BTG es el mayor banco de inversión de América Latina, el sexto banco más grande de Brasil por capital accionario y un actor clave en el otorgamiento de préstamos y garantías a un amplio conjunto de clientes, desde PYMES hasta grandes corporaciones. BTG es pionero en la promoción del financiación climática en Brasil y desempeña un papel fundamental en la canalización de recursos hacia proyectos con un impacto positivo en la comunidad.

EIB: EIB, el European Investment Bank (EIB), es el banco de inversiones de la Unión Europea y es la mayor institución financiera multilateral del mundo. El EIB financia e invierte a través de soluciones de capital y deuda y se centra en las siguientes áreas: clima, medio ambiente, pequeñas y medianas empresas (PYME), desarrollo, cohesión e infraestructura.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), con oficinas en Londres y Nueva York, ayuda a instituciones financieras y empresas que buscan nuevo capital de deuda o capital. El equipo multinacional de EMGA cuenta con décadas de experiencia en cerrar transacciones de deuda y capital privado por más de USD 9 mil millones para sus clientes en los mercados emergentes y las economías fronterizas del mundo, incluido Brasil, que sigue siendo un mercado clave. Con una trayectoria comprobada en formación de capital y asesoramiento estratégico a lo largo de diversos ciclos económicos, EMGA continúa ofreciendo alcance geográfico y una oferta de servicios diversificada, y consolida así su lugar en el mercado como un banco de inversión boutique especializado y preeminente en mercados emergentes.

Información de contacto info@emergingmarketsglobaladvisory.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.