EMGA erhält 210 Millionen US-Dollar von der EIB für brasilianischen Kunden BTG Pactual

LONDON, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) gibt heute bekannt, dass sie eine Fremdfinanzierung in Höhe von 210 Millionen US-Dollar für ihren langjährigen brasilianischen Kunden BTG Pactual sichern konnten.

Die Kreditfazilität in Höhe von 210 Millionen US-Dollar wurde von der EIB bereitgestellt und die Transaktion schließt an frühere Geschäfte an.

Sajeev Chakkalakal, Managing Director und Head of Investment Banking bei EMGA, dazu: „Wir freuen uns erneut, diese richtungsweisende Transaktion zur Finanzierung des Green-Lending-Portfolios von BTG und die daraus resultierenden starken positiven Nettoeffekte für die Klimafreundlichkeit arrangiert zu haben. Die EIB ist nach wie vor ein wichtiger Investor für EMGA, und wir sind stolz darauf, dass wir das Unternehmen bei der Ausweitung seiner Präsenz in Brasilien im Rahmen seiner umfassenderen globalen Strategie unterstützen konnten.“

Jeremy Dobson, Managing Director und Head of Operations bei EMGA, fügte hinzu: „Es war mir eine Freude, erneut mit BTG an einer zusätzlichen Finanzierung mit einer neuen Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft (DFI) zusammenzuarbeiten. Wir freuen uns darauf, unsere starke Erfolgsbilanz bei der Vermittlung von Finanzierungen in Brasilien und dem Rest Lateinamerikas fortzusetzen.“

BTG Pactual: BTG ist die größte Investmentbank in Lateinamerika, die sechstgrößte Bank in Brasilien nach Eigenkapital und ein wichtiger Akteur bei der Bereitstellung von Krediten und Garantien für eine breite Palette von Kunden, von KMU bis hin zu Großunternehmen. BTG ist ein Vorreiter bei der Förderung der Klimafinanzierung in Brasilien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Kanalisierung von Ressourcen für Projekte mit positiven Auswirkungen auf die lokalen Gemeinschaften.

EIB: EIB ist The European Investement Bank (EIB) – die Investitionsbank der Europäischen Union. Sie ist die größte multilaterale Finanzinstitution der Welt. Die EIB finanziert und investiert sowohl über Eigenkapital- als auch über Fremdkapitallösungen und konzentriert sich auf die Bereiche Klima, Umwelt, kleine und mittlere Unternehmen (KMU), Entwicklung, Kohäsion und Infrastruktur.

Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA), mit Niederlassungen in London und New York, unterstützt Finanzinstitute und Unternehmen bei der Beschaffung von neuem Fremd- oder Eigenkapital. Das multinationale Team von EMGA verfügt gemeinsam über jahrzehntelange Erfahrung im Abschluss von Transaktionen im Wert von über 9 Mrd. US-Dollar in den Bereichen Schulden und Private Equity für seine Kunden in den Schwellen- und Grenzmärkten der Welt, darunter Brasilien, das nach wie vor ein wichtiger Markt ist. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Kapitalbildung und strategischen Beratung während verschiedener Wirtschaftszyklen bietet EMGA weiterhin eine geografische Reichweite und ein vielfältiges Dienstleistungsangebot und festigt damit seine Position auf dem Markt als herausragende, auf Schwellenländer spezialisierte Boutique-Investmentbank.

Kontaktinformationen: info@emergingmarketsglobaladvisory.com

