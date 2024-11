Teledyne, 인라인 3D 측정 및 검사를 위한 Z-Trak 3D Apps Studio 소프트웨어 도구 출시

캐나다 워털루, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA에서 인라인 3D 머신 비전 애플리케이션을 위해 개발된 소프트웨어 도구 모음인 Z-Trak™ 3D Apps Studio를 출시했습니다. Teledyne DALSA의 Z-Trak 레이저 프로파일러 제품군과 함께 작동하도록 설계된 이 제품은 생산 라인에서 3D 측정 및 검사 작업을 간소화합니다. 다양한 표면 유형, 크기 및 기하학적 특징을 가진 물체의 3D 스캔을 처리할 수 있는 Z-Trak 3D Apps Studio는 전기 자동차 (EV 배터리, 모터 스테이터 등), 자동차, 전자제품, 반도체, 포장, 물류, 금속 가공, 목재 등 다양한 산업 분야의 공장 자동화 애플리케이션에 이상적입니다.

Z-Trak 3D Apps Studio는 물체 두께를 측정하고 접착제 비드, 용접 이음새를 검사하며 기계 가공, 조립 또는 압출 부품의 평면, 경사 및 곡면의 결함을 식별할 수 있는 간소화된 도구가 특징입니다. 또한 다양한 작동 조건에서 신뢰할 수 있고 반복 가능한 결과를 보장하기 위해 반사 제거와 같은 앵커링 및 데이터 향상 기능도 포함되어 있습니다.

Teledyne의 Z-Trak 레이저 프로파일러 제품군은 높이 해상도를 유지하면서 시야각을 향상시키거나, 폐색을 극복하거나, 검사 및 측정을 위해 물체를 360°로 볼수있도록 다양한 멀티센서 토폴로지를 제공합니다. Z-Trak 3D Apps Studio는 3D 시각화 기능을 통해 3D 스캔과 2D 그레이 스케일 이미지(반사 데이터)를 동시에 수집, 처리 및 분석합니다.

Z-Trak 3D Apps Studio는 간편한 통합과 빠른 배포를 위해 현장에서 입증된 무코드 그래픽 개발 환경인 Sherlock 8.30(또는 상위 버전)을 통해 액세스할 수 있습니다. Z-Trak 3D 레이저 프로파일러에는 인라인 측정 애플리케이션을 위한 Sherlock 8 라이선스가 포함되어 있습니다.

자세한 내용은 제품 페이지를 참조하고, 판매 문의는 연락처 페이지를 방문하여 주십시오.

Teledyne Vision Solutions는 세계에서 가장 포괄적이고 수직적으로 통합된 산업 및 과학 이미징 기술 포트폴리오를 제공합니다. Teledyne DALSA, e2v CMOS 이미지 센서, FLIR IIS, Lumenera, Photometrics, Princeton Instruments, Judson Technologies, Acton Optics, Adimec은 수십 년의 경험과 동급 최고의 솔루션을 바탕으로 스펙트럼 전반에 걸쳐 타의 추종을 불허하는 전문 기술의 집합체를 이루고 있습니다. 이들은 함께 서로의 강점을 결합하고 활용하여 세계에서 가장 깊고 광범위한 센싱 및 관련 기술 포트폴리오를 제공합니다. Teledyne은 전 세계 고객지원은 물론 가장 어려운 작업을 처리할 수 있는 기술적 전문성을 제공합니다. Teledyne의 도구, 기술 및 비전 솔루션은 고객이 고유한 결과를 창출하면서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 구축되었습니다.

미디어 연락처

Yuki Chan

Yuki.chan@teledyne.com

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5799ec0e-e23c-43ca-ac8f-7980811c661a/ko

Z-Trak 3D Apps Studio Sherlock 8.30のZ-Trak 3D Apps Studio - 3Dおよび2Dのビジョンタスクを処理

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.