Teledyneは、インライン3D測定および検査用のZ-Trak 3D Apps Studioソフトウェアツールを発表

カナダのウォータールー, Nov. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSAは、インライン3 Dマシンビジョンアプリケーション用に開発されたソフトウェアセットであるZ-Trak™ 3D Apps Studioをご紹介します。Teledyne DALSAのZ-Trakファミリーのレーザープロファイラーと連携するように設計されており、生産ラインでの3D測定と検査作業を簡素化します。Z-Trak 3D Apps Studioは、さまざまな表面タイプ、サイズ、幾何学的特徴を持つオブジェクトの3Dスキャンを処理することができ、‎電気自動車( EVバッテリー、モーターステータなど)、自動車、エレクトロニクス、半導体、パッケージング、物流、金属加工、木材など、幅広い業界のファクトリーオートメーションアプリケーションに最適です。‎

Z-Trak 3D Apps Studio には、対象物の厚さの測定、接着剤ビーズや溶接継ぎ目の検査、そして、‎機械加工部品、組立部品、押し出し部品の平面、‎傾斜面、曲面の欠陥の特定などを行うための効率的なツールが搭載されています。また、多様な動作条件下で信頼性と再現性の高い結果を保証するため、アンカリング機能や、反射除去などのデータ強化機能も含まれています。‎

TeledyneのZ-Trakファミリーのレーザープロファイラーは、さまざまなマルチセンサートポロジーを備えているため、高さの分解能を維持しながら視野を広げたり、オクルージョン(遮蔽)を克服したり、検査や測定のために対象物を360度見渡したりすることができます。Z-Trak 3D Apps ‎Studioは、3Dスキャンと2Dグレースケール画像‎(反射率データ)の取得、処理、分析を同時に行い、すべて3D視覚化機能を備えています。‎

Z-Trak 3D Apps Studio には Sherlock 8.30(‎またはそれ以降)からアクセスできます。‎Sherlock 8.30(またはそれ以降)は、工場現場でのアプリケーション向けで、実績の高い、コード不要のグラフィカル開発環境です。Z-Trak 3Dレーザープロファイラーには、インライン測定アプリケーション用のSherlock 8ライセンスが含まれています。‎

詳細については、製品ページをご覧ください。販売に関するお問い合わせは、お問い合わせページをご覧ください。

Teledyne Vision Solutionsは、産業用および科学用イメージング技術の垂直統合型ポートフォリオを世界で最も包括的に提供しています。Teledyne DALSA、e2v CMOS image ‎sensors、FLIR IIS、Lumenera、Photometrics、‎Princeton Instruments、Judson Technologies‎、Acton Optics、Adimecは、何十年にもわたる経験とクラス最高のソリューションを備えた、あらゆる分野にわたる比類のない専門知識の集まりを形成しています。両社は協力して、互いの強みを組み合わせ、活用して、世界で最も深く、最も幅広いセンシングおよび関連技術のポートフォリオを提供しています。Teledyneは、世界中のカスタマーサポートと技術的な専門知識を提供して、‎最も困難なタスクを処理します。当社のツール、‎テクノロジー、ビジョンソリューションは、お客様にユニークで競争力のある優位性を提供するために構築されています。‎

メディア連絡先

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5799ec0e-e23c-43ca-ac8f-7980811c661a/ja

