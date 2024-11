CCC et Valcom fournissent des antennes à l'agence américaine DLA Land and Maritime

OTTAWA, Ontario, 26 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu un contrat du département de la Défense des États-Unis pour fournir à la Defense Logistics Agency (DLA) Land and Maritime Columbus des antennes Tactical/Manpack Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) fabriquées par Valcom Manufacturing. La DLA Land and Maritime, dont le siège se trouve à Columbus, dans l'Ohio, est chargée de fournir des systèmes d'armes terrestres et maritimes à l'armée, à la marine et au corps des marines américains.

L'antenne NVIS Tactique/Manpack de Valcom est spécialement conçue pour optimiser la communication dans des conditions où les radios traditionnelles en visibilité directe pourraient échouer. Elle assure une communication à courte portée en faisant rebondir les ondes radio sur l'ionosphère, ce qui la rend idéale pour les environnements difficiles. Sa conception portable et robuste convient aux opérations militaires qui exigent une fiabilité dans des conditions météorologiques difficiles, ce qui fait de l'antenne NVIS tactique/manpack un outil efficace pour maintenir une communication ininterrompue dans des scénarios tactiques.

Basée à Guelph, en Ontario, Valcom Manufacturing est spécialisée dans la conception et la fabrication d'antennes. Elle propose également la fabrication et l'assemblage sur mesure de conditionneurs d'énergie et de plates-formes électroniques de collecte de données à distance, ainsi que des services de réparation et de révision d'équipements de communications tactiques terrestres. L'entreprise dessert une clientèle variée dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale, l'automobile et l'électronique.

La CCC est l'autorité contractante désignée du DoD américain pour les achats au Canada supérieurs à 250 000 USD. Grâce au service gratuit Maître d'œuvre des É.-U., la CCC permet à des entreprises canadiennes comme Valcom de fournir au DoD des É.-U. des solutions fabriquées au Canada et facilite l'approvisionnement des commandements d'achat du DoD auprès du Canada.

À propos de DLA Land and Maritime

La DLA Land and Maritime dépense plus de 3 milliards de dollars par an pour soutenir l'armée, la marine et le corps des marines des États-Unis. Cela comprend l'approvisionnement en composants à forte demande pour les véhicules militaires, les navires, les avions et les systèmes d'armes. L'agence qui l'accompagne, DLA Research & Development, investit également dans les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et les technologies d'automatisation qui rationalisent les opérations de la chaîne d'approvisionnement et améliorent l'efficacité de la gestion des stocks et de la distribution.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la défense pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.

