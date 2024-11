COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON STUDIO GHENT ANNONCE HUNTING SIMULATOR 3

NACON STUDIO GHENT ANNONCE HUNTING SIMULATOR 3



Le studio belge Neopica devient NACON Studio Ghent et révèle son nouveau projet

Lesquin, le 26 novembre 2024 – NACON et NACON Studio Ghent ont le plaisir d’annoncer Hunting Simulator 3, une simulation de chasse qui ravira les passionnés de la discipline. Explorez les paysages naturels du Colorado et du Texas, seul ou en groupe, et chassez de nombreuses espèces animales avec l'aide de votre fidèle chien de chasse, prochainement sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Découvrez la vidéo d’annonce : https://youtu.be/MZYW4hTcBCg

Fort d'une expertise dans les jeux de chasse de presque 10 ans, le studio compte offrir aux amateurs du genre avec ce troisième opus, une expérience authentique de la chasse. Grâce aux retours de la communauté, qui compte plus d'1 million de joueurs sur les deux précédents titres, NACON Studio Ghent conserve les fondements qui ont fait le succès de la série tout en proposant des nouveautés et des améliorations de gameplay. Parmi elles, Hunting Simulator 3 introduit un tout nouveau système dynamique, « SimFauna », qui retranscrit fidèlement les comportements des animaux, avec lequel les actions des joueurs auront un véritable impact sur ces derniers et l’environnement.

Outre une amélioration du comportement des chiens de chasse et du sound design ainsi que l’ajout de véhicules, le jeu offre des environnements naturels et réalistes en monde ouvert grâce à l’Unreal® Engine 5. Les joueurs peuvent chasser plus de 40 espèces d’animaux, en utilisant des équipements de chasse de marques renommés telles que Beretta®, Winchester®, Browning® et bien d’autres.

NACON est également fier d’annoncer que son studio belge Neopica, qui a rejoint le groupe en 2020, devient NACON Studio Ghent. Le studio s’est récemment installé dans de tout nouveaux locaux à Gand, en Belgique, afin de bénéficier de nouveaux équipements et espaces de travail. Cela permet au studio de continuer à faire croître ses effectifs, qui atteignent près de 40 développeurs, en vue de la création développement de Hunting Simulator 3 et de futurs projets.

« Nous sommes ravis de concrétiser cette aventure et de profiter de nouveaux locaux qui vont permettre à nos équipes talentueuses de continuer à travailler sur d’ambitieux projets tels que Hunting Simulator 3. Ce troisième opus est l’aboutissement d’une expérience de près de 10 ans sur la simulation de jeux de chasse et nous concentrons tous nos efforts pour répondre aux attentes des joueurs. Afin d’atteindre cet objectif, nous prenons en compte les retours de la communauté sur les deux premiers titres et nous collaborons étroitement avec des chasseurs professionnels tout au long du développement du jeu. » déclare Peter Vermeulen, directeur de NACON Studio Ghent.

Hunting Simulator 3 sera disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Rejoignez la communauté Hunting Simulator : https://linktr.ee/huntingsim

Retrouvez la page Steam du jeu

Contacts presse :

Agence 7C Com, nacon@7ccom.fr

NACON – Vianney Jouve, vjouve@nacon.fr





A propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

A propos de NACON Studio Ghent

NACON Studio Ghent est un développeur de jeux vidéo belge qui se consacre à l'élaboration d'expériences originales. Établi en 2007 par des développeurs passionnés, le studio a développé avec succès plus de 60 titres, de petites productions à des jeux à grande échelle. Depuis 2020, NACON, l'un des principaux éditeurs européens de jeux vidéo, détient une participation de 100 % dans la société. NACON Studio Ghent opère aujourd'hui principalement sur leur licence de jeu de chasse à succès avec Hunting Simulator 3.

Informations Légales

The license for the Winchester® trademark is granted Browning International by the Olin Corporation (USA). Browning is a Trademark of Browning International S.A.

Beretta® is a trademark of Fabbrica d'Armi P.Beretta, S.P.A. Filed in October 17 (1988).

