Rodrigo Veloso, da ONE AMAZON, Participa de Painel sobre Sustentabilidade da Amazônia no Nobel Sustainability Trust

BERKELEY, CA, UNITED STATES, November 25, 2024 / EINPresswire.com / -- Rodrigo Veloso, fundador da ONE AMAZON , participou de um painel de alto nível sobre a sustentabilidade da Floresta Amazônica durante o evento do Nobel Sustainability Trust, realizado na Universidade da Califórnia, em Berkeley. O encontro reuniu líderes em inovação ambiental e sustentabilidade para discutir desafios globais urgentes, como desmatamento, mudanças climáticas e a necessidade de soluções renováveis.Veloso compartilhou informações sobre o trabalho da ONE AMAZON, com destaque para sua iniciativa principal, o Internet of Forests. Essa plataforma utiliza imagens de satélite, sensores avançados e tecnologia blockchain para tokenizar hectares da floresta. Ao redefinir o valor econômico da Amazônia como um ecossistema vivo, a ONE AMAZON busca combater o desmatamento e promover o desenvolvimento sustentável na região.“É uma honra representar a ONE AMAZON em um evento promovido pelo Nobel Sustainability Trust”, declarou Veloso. “Por meio de parcerias e plataformas como esta, podemos ampliar nossos esforços para proteger a Amazônia e criar caminhos inovadores para a sustentabilidade.”Sobre o Nobel Sustainability TrustO Nobel Sustainability Trust (NST) foi fundado por membros da família Nobel para enfrentar questões globais urgentes relacionadas à destruição e ao uso excessivo de recursos naturais e não renováveis. Com sede em Zurique, Suíça, o Trust enfatiza a importância da energia renovável e do desenvolvimento sustentável como ferramentas para combater o aquecimento global e a poluição em terra, água, alimentos e ar.A missão do NST inclui promover tecnologias renováveis e livres de poluição, acelerar a transição para uma sociedade sustentável com prosperidade, governança e transparência, além de garantir um ambiente habitável dentro dos limites ecológicos da Terra.O Trust também é responsável pelo prestigioso Sustainability Award, que reconhece conquistas em duas categorias:1. Liderança na Implementação2. Pesquisa e Desenvolvimento de ExcelênciaA Universidade Técnica de Munique (TUM) atua como Universidade Coordenadora do Prêmio (ACU) para o ciclo de 2023–2025, com seu Instituto de Estudos Avançados (TUM-IAS) gerenciando o processo de seleção em colaboração com especialistas internacionais.Para mais informações sobre o Nobel Sustainability Trust, visite www.nobelsustainabilitytrust.org Sobre a ONE AMAZONA ONE AMAZON é uma iniciativa global dedicada à preservação da Floresta Amazônica por meio do uso de tecnologia avançada e modelos financeiros inovadores. Sua plataforma Internet of Forests combina imagens de satélite, sensores e blockchain para monitorar e tokenizar hectares da floresta. Essa abordagem de “datificação” quantifica o valor planetário da Amazônia, posicionando-a como mais valiosa viva do que em qualquer outro uso alternativo.

