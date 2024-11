Le Liangzhu Forum constitue une fenêtre et un pont en faveur de l’échange culturel à travers le monde

HANGZHOU, Chine, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fin novembre, de nombreuses personnalités de la scène culturelle mondiale sont attendues dans la ville de Hangzhou, dans l’est de la Chine, dans le cadre d’un échange autour des témoignages de changements observés dans les civilisations anciennes et modernes, symbolisés par une paire d’« yeux ».

Les « yeux » seront le symbole du Liangzhu Forum, dont la deuxième session sera organisée par le Hangzhou Liangzhu Archaeological Site Administrative District Management Committee à Hangzhou, du 25 au 27 novembre.

Plus tôt ce mois-ci, le logo officiel du Forum Liangzhu a été officiellement dévoilé. Le motif distinctif de la culture de Liangzhu est représenté par une paire d’« yeux de la civilisation », aussi vifs que profonds. Ce design symbolise non seulement une fenêtre invitant à découvrir les civilisations et à s’ouvrir à la sagesse, mais témoigne également des échanges et apprentissages mutuels entre les civilisations à travers l’histoire et à l’avenir.

Plus de 200 invités venus de 63 pays et régions des cinq continents, et représentant des domaines tels que la littérature, l’archéologie et la musique, se réuniront dans cette ville de l’est de la Chine, riche et prospère sur le plan culturel, afin d’assister au forum visant à promouvoir les échanges et de l’apprentissage mutuel dans l’objectif d’atteindre une nouvelle forme de progrès pour l’humanité.

Ces invités, dont le lauréat du Lifetime Achievement Award du Shanghai Archaeological Forum, l’un des juges du Cervantes Literature Prize et le doyen de la School of Music at the Chinese University of Hong Kong, pourront découvrir la profondeur de la longue histoire de la civilisation chinoise ainsi que le charme des civilisations diverses et inclusives du monde, à travers l’échange de réflexions.

Dans le cadre de cette importante initiative de la part de la Chine visant à approfondir le dialogue sur les civilisations avec les pays participant à l’initiative de la Nouvelle route de la soie, la première édition du Liangzhu Forum s’est déroulée en 2023. Bien que le forum lui-même en soit encore à ses balbutiements, il s’appuie sur une culture et une histoire de plus de cinq mille ans. Entre-temps, il s’est déjà étendu au-delà de Hangzhou et des frontières chinoises, et s’est imposé comme une force dynamique visant à promouvoir les échanges et interactions entre les civilisations du monde entier.

« Liangzhu » signifie « jolie terre dans l’eau ». L’ancienne ville de Liangzhu, née il y a environ 5 300 à 4 300 ans, a livré une grande quantité de reliques, qui constituent une preuve unique de la présence d’une civilisation chinoise vieille de plus de cinq mille ans. La découverte de Liangzhu a repoussé les origines de la société chinoise à un niveau comparable à celles des civilisations égyptiennes, mésopotamiennes et indiennes.

Le 6 juillet 2019, le site archéologique de Liangzhu a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, devenant ainsi le 55ᵉ site chinois classé au patrimoine mondial et comblant l’absence de sites archéologiques néolithiques urbains d’Asie de l’Est sur cette même liste. En 2020, le People’s Congress of Hangzhou a adopté une loi désignant le 6 juillet comme Journée de Liangzhu à Hangzhou.

Selon le Hangzhou Liangzhu Archaeological Site Administrative District Management Committee, ces dernières années, le site archéologique de Liangzhu a renforcé les échanges et la coopération culturels internationaux à travers divers forums, expositions et événements majeurs, transformant la « jolie terre dans l’eau » en une plaque tournante internationale en faveur du dialogue entre les différentes civilisations.

Lors du premier Liangzhu Forum, qui s’est tenu début décembre l’an dernier, des artistes et sinologues venus du monde entier ont renforcé leurs liens et noué des amitiés grâce à des activités telles que la création artistique et la recherche sur le terrain. Les représentants des six grandes alliances associées au projet la Route de la Soie ont librement exprimé leurs points de vue au cours du forum, approfondissant ainsi leur compréhension de la Global Civilization Initiative.

En plus de la cérémonie d’ouverture et du forum principal, la deuxième édition du Liangzhu Forum proposera également des dialogues entre écrivains, archéologues et musiciens chinois et étrangers.

Des expositions et des séminaires universitaires seront également organisés afin de présenter les réalisations dans le cadre du programme « A Comprehensive Collection of Ancient Chinese Paintings » et la collection d’art sur soie chinois, ainsi que des concerts spéciaux consacrés à la culture de Liangzhu et une exposition présentant les secteurs historiques et classiques de la province du Zhejiang.

En outre, à l’occasion du forum, la National Cultural Heritage Administration créera le Liangzhu international archaeological center, qui permettra de faciliter grandement la coopération interdisciplinaire et intersectorielle entre Liangzhu et des institutions archéologiques de renommée internationale.

En plus de cette invitation à ses homologues étrangers à se rendre en Chine, la culture Liangzhu s’est propagée activement à l’étranger, servant de véritable vitrine pour présenter le charme de cette splendide civilisation orientale ancienne aux peuples de différentes nations.

Récemment, l’exposition mondiale 2024 intitulée « Journey Through Civilizations -- An Encounter with Liangzhu » s’est achevée à Lima, la capitale du Pérou. Au cours des deux dernières années, la culture Liangzhu, via l’exposition, s’est diffusée dans pas moins de 12 pays et régions, dont l’Égypte, le Royaume-Uni, l’Éthiopie et Singapour, ce qui a donné lieu à des réponses enthousiastes de la part des communautés locales.

Liangzhu, témoin de cette splendide civilisation chinoise de plus de cinq mille ans, assume désormais une mission plus grande dans cette nouvelle ère : mettre en œuvre la Global Civilization Initiative et promouvoir les échanges culturels à travers le Liangzhu Forum.

« En accueillant le Liangzhu Forum, nous sommes prêts à nous joindre au secteur culturel et touristique mondial, en utilisant la culture comme moyen de connexion et les voyages comme pont, afin d’explorer encore davantage d’opportunités de coopération, » a déclaré Chen Guangsheng, responsable du Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism.

« Nous invitons avec grande joie nos amis du monde entier à nous retrouver à Zhejiang, afin de découvrir le charme infini de ce lieu poétique et pittoresque, » a souligné Chen.

