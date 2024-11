El Foro de Liangzhu ofrece una ventana y un puente para el intercambio entre civilizaciones de todo el mundo

HANGZHOU, China, Nov. 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A finales de noviembre, numerosas personalidades de la cultura mundial se reunirán en la ciudad oriental china de Hangzhou y entablarán un intercambio a través de unos «ojos» que han sido testigos de los cambios de las civilizaciones antiguas y modernas.

Los «ojos» son el símbolo del Foro de Liangzhu, cuya segunda sesión celebrará el Hangzhou Liangzhu Archaeological Site Administrative District Management Committee en Hangzhou, del 25 al 27 de noviembre.

El logotipo oficial del Foro de Liangzhu se presentó oficialmente este mismo mes. Los vivos y profundos «ojos de la civilización» están representados con las formas características de la cultura de Liangzhu. Este diseño simboliza no solo una apertura a la exploración de la civilización y a la iluminación de la sabiduría, sino que también da fe del intercambio y el aprendizaje mutuo de las civilizaciones a lo largo de la historia y de cara al futuro.

En esta rica y próspera ciudad del este de China se darán cita más de 200 invitados de 63 países y regiones de los cinco continentes, representantes de campos como la literatura, la arqueología y la música, para asistir a este foro centrado en promover el intercambio y el aprendizaje mutuo para impulsar una nueva forma de progreso humano.

Los invitados, entre los que figuran el galardonado con el Premio honorífico a toda su trayectoria en el Foro Arqueológico de Shanghái, un jurado del Premio Cervantes de Literatura y el decano de la Facultad de Música de la Universidad China de Hong Kong, conocerán la profundidad de la longeva civilización china y los atractivos de las diversas e integradoras civilizaciones del mundo a través del intercambio de ideas.

El Foro de Liangzhu es una destacada propuesta de China para profundizar en el diálogo sobre la civilización con los países participantes en la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y se celebró por primera vez en 2023. Aunque el foro en sí es relativamente joven, se fundamenta en una cultura con una historia de más de cinco mil años. Entretanto, ya ha llegado más allá de Hangzhou y China, convirtiéndose en una pujante dinámica que promueve el intercambio y la interacción entre las civilizaciones del mundo.

«Liangzhu» significa «hermosa tierra en el agua». La antiquísima ciudad de Liangzhu, que data de hace unos 5300 a 4300 años, ha conservado abundantes vestigios que constituyen una prueba irrefutable de los más de cinco mil años de civilización china. El descubrimiento de Liangzhu ha situado el origen de la sociedad china a un nivel comparable al de las civilizaciones de Egipto, Mesopotamia e India.

El 6 de julio de 2019, el Sitio Arqueológico de Liangzhu fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial, convirtiéndose en el quincuagésimo quinto sitio del Patrimonio Mundial en China y llenando el vacío de yacimientos arqueológicos urbanos del neolítico en Asia Oriental en la Lista del Patrimonio Mundial. En 2020, el People's Congress of Hangzhou aprobó una ley para designar el 6 de julio como Día de Liangzhu Hangzhou.

Según el Hangzhou Liangzhu Archaeological Site Administrative District Management Committee, en los últimos años, el yacimiento arqueológico de Liangzhu ha reforzado la cooperación y el intercambio cultural internacional a través de diversos foros, exposiciones y grandes eventos, transformando la «hermosa tierra en el agua» en una plataforma internacional para el diálogo entre distintas civilizaciones.

Durante la primera edición del Foro de Liangzhu, celebrada a principios de diciembre del año pasado, artistas y sinólogos de todo el mundo fortalecieron sus relaciones y entablaron amistad a través de actividades como la creación artística y la investigación de campo. Representantes de las seis principales alianzas de la Ruta de la Seda expresaron libremente sus opiniones durante el foro, profundizando en su comprensión de la Global Civilization Initiative.

Además de la ceremonia inaugural y el foro principal, el segundo Foro de Liangzhu también acogerá conversaciones entre escritores, arqueólogos y músicos chinos y extranjeros.

También habrá exposiciones y seminarios académicos en los que se presentarán los logros de «Una extensa colección de pinturas chinas antiguas» y un compendio del arte chino de la seda, así como conciertos especiales dedicados a la cultura de Liangzhu y una exposición en la que se mostrarán las industrias tradicionales e históricas de la provincia de Zhejiang.

Además, durante el foro, la Administración Nacional del Patrimonio Cultural fundará el Centro Arqueológico Internacional de Liangzhu, que facilitará enormemente la cooperación interdisciplinar e intersectorial entre Liangzhu e instituciones arqueológicas de renombre internacional.

Aparte de invitar a homólogos extranjeros a China, la cultura de Liangzhu ha tendido puentes de manera activa con otros países, presentando el singular carisma de la antigua civilización oriental a gentes de muchas naciones.

Recientemente concluyó en Lima, la capital peruana, la gira mundial de la exposición «Journey Through Civilizations -- An Encounter with Liangzhu» 2024. Durante los dos últimos años, la cultura de Liangzhu ha llegado, a través de la exposición, a 12 países y regiones como Egipto, Reino Unido, Etiopía y Singapur, recibiendo una entusiasta acogida por parte del público local.

Liangzhu es testimonio de la espléndida civilización china de más de cinco mil años de antigüedad y ahora emprende una misión de gran envergadura en la nueva era: poner en práctica la Global Civilization Initiative y promover los intercambios culturales a través del Foro de Liangzhu.

«Con la celebración del Foro de Liangzhu, aspiramos a aunar esfuerzos con la industria cultural y turística mundial, utilizando la cultura como medio y los viajes como puente, para explorar mayores oportunidades de cooperación», declaró Chen Guangsheng, jefe del Zhejiang Provincial Department of Culture, Radio, Television and Tourism.

«Invitamos de todo corazón a los amigos de todos los países a venir a Zhejiang para disfrutar del inagotable encanto de este lugar poético y pintoresco», declaró Chen.

