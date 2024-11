RAPPEL : Appel conférence – résultats du 4e trimestre 2024

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 25 nov. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Sugar Inc. (RSI) tiendra une téléconférence pour discuter des résultats de son quatrième trimestre 2024 jeudi le 28 novembre 2024 à 8h00 (heure de l’est).

L’appel sera présidé par M. Michael Walton, Chef de la direction et M. Jean-Sébastien Couillard, Chef de la direction financière.

Si vous désirez participer, veuillez composer le 1-800-717-1738. Un enregistrement de la téléconférence sera accessible peu de temps après, en composant le 1-888-660-6264, code d’accès 67841#. Cet enregistrement sera disponible jusqu’au 28 décembre 2024.

La discussion ainsi qu’une présentation seront accessibles en ligne à l’adresse suivante : https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=F7BFF0AB-4F01-4204-8380-F3CB4E71153 7 &LangLocaleID=1033

Pour plus d’informations:

Jean-Sébastien Couillard

Vice-président des finances, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif

Tél.: (514) 940-4350

www.lanti c r o gers.com

